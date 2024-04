Bayram öncesi ekrana gelen Atv'deki Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın son sahnesi bir türlü aklımdan çıkmıyor.

Dizinin kötü adamı Erman'ın genç oğlu, babasını bu alemden kurtarmak istiyordu. Bunun için onun gizli planını Cezayir'e sızdırdı. Bunu öğrenen Erman da öz be öz evladını elleriyle boğarak öldürdü.

Sahneyi bu kadar etkili kılan ise Erman karakterini canlandıran Levent Özdilek'in muhteşem oyunculuk performansıydı. İhtiras, sevgi, nefret, vahşet ve pişmanlık gibi birbirinden çok farklı duyguları aynı sekansta yüz ve vücut diline yerleştirebilen ve ekran başındakilerin tüylerini diken diken eden Levent Özdilek'in bu resitali konservatuarlarda ders olarak okutulacak cinstendi.







İşte bu nedenledir ki, bu akşam yayınlanacak bölümü iple çekiyorum. O bazılarının özendiği mafya aleminin, içindeki insanları nasıl insanlıktan çıkardığına bir kez daha şahit olmak ve ibretlik dersler çıkartmak için... Zira Cezayir bu bölümün fragmanında Erman'ın kendi oğlunu katletmesiyle ilgili şöyle diyordu:

"Dünya bu kadar büyük bir günah görmüş müdür acaba?"



Yılın haber bombası

Bayramın en bomba haberini bizim Günaydın patlattı. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızlarından biri olarak Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen ve Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınan Duygu Nebioğlu, yurtlarda daha çok ünlü çocuğu olduğunu hatta bir tanesinin yakında açılacak dava ile ortaya çıkacağını söyledi. Nebioğlu, "1980'li yıllarda neler yaşandı? Yurtlarda kaç tane ünlü çocuğu var acaba daha? Yurt dışındaki 'aitsiz' çocuklar daha kaç tane acaba? Bunlar gözden kaçan çocuklar. Sağlık muhabirleri ile kurulan doktor kanalları vasıtasıyla öğrenilen çocuk sayılarının kaç olduğunu biliyor musunuz acaba, resmen soykırım. Benim yurtta bulunan ablamın babası da çok ünlü biri. Yakında babalık davası açılınca herkes öğrenecek" dedi. Ardından bizim acar röportajcımız Tuba Kalçık, o ünlünün ismini öğrendi. Babalık davası açılan kişi, ünlü haberci Uğur Dündar'dı. "Bayram bombası" birdenbire "Yılın haber bombasına" dönüşüverdi. Çok sıkı arkadaş olan Metin Akpınar ile Uğur Dündar'ın aynı kadınla aşk yaşamış olma ihtimali ise kafaları iyice karıştırdı.

Belli ki bu mevzu, hayal kırıklığına uğrayan genç bir kadının hezeyanından fazlasını barındırıyor. Günaydın, çorabın ipini eline geçirdi bir defa, bunun arkası mutlaka gelecektir. Herkese insanlık, adamlık dersi vermeye kalkan, "sözde aydınlarımız" bu kez Günaydın'ın başlatacağı "İşte Hayatınız" dizisi ile ortalığa serilecektir...



Kaza rezalet, kurtarma muhteşem

Sonunda felaket repertuarımıza bir de teleferik kazası eklendi. Antalya'da bir kişinin ölümü, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ihmalden mi, yönetim eksikliğinden mi, yoksa hatalı mühendislikten mi kaynaklandığı henüz kesinleşmedi ama koca teleferik direğinin devrilmesi için mutlaka ortada bir insan faktörü olması gerekir.

Kaza ne kadar utanç vericiyse, kurtarma çalışmaları da o denli gurur vericiydi. AKUT, Sahil Güvenlik ve Hava Kuvvetleri'nin bir arada mükemmel bir koordinasyonla gerçekleştirdiği ve 23 saat içinde 174 kazazedenin burunları bile kanamadan kurtarıldığı operasyonun dünyada bir benzeri daha yoktu.

Kurtarma işinde uzmanlaştık. Ah bir de bu beceriyi "kazaya uğramama" konusunda gösterebilsek...



Gaf kürsüsü

"D şıkkı, medyatik... Don... Ee, şey, son kararım. Bir daha cevap verirken size bakmayacağım, kafam karışıyor." (Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok etkilendiği her halinden belli olan yarışmacı Müjgan hanımın dil sürçmesi)



Zap'tiye

Paranız varsa harcamak için fazla beklemeyin. Çünkü her şey zamanında güzel.









Ne demiş?

Ünlü tavacı Bedri Usta, Neler Oluyor Hayatta programında ezber bozdu: "Urfa kebabı diye bir şey yoktur. O, Adana kebabının sade olanıdır."