Hafta sonu biraz deniz havası almak ve ayaklarımızı azıcık suya sokmak için ailece Kilyos sahilindeydik. Ama bırakın denize ayağımızı sokmayı, suya bakamadık bile... Çünkü yavru bir yunus cansız halde karaya vurmuştu. Nasıl vurmasındı ki? Az ötedeki demirleme bölgesinde yük bekleyen şileplerin sintine sularının yanında sahile birkaç yerden lağım akıyordu. Günübirlik tatilcilerin atıkları ve konteynerlerden taşan toplanmamış çöplerle birlikte, İstanbul'un en nadide kumsallarımdan biri mezbeleliğe dönmüştü. Buna bir de geçen kışın fırtınaları yüzünden çöken beton yürüyüş yolu, adeta un ufak olan turistik tesislerin kabin kalıntıları da eklenince görüntü Gazze sokaklarını aratmıyordu.







Yıllardır kaderine terk edilmiş, geceleri her türlü kanunsuzluğun yaşandığı metruk evler de bu rezil manzaraya eklenince gelen herkesin keyfi kaçtı, morali bozuldu. (Yunus ölüsünü gören kızımı dakikalarca teselli edemedim.)

Tespit ettiğim iç burkan görüntüleri hemen Atv Haber Merkezi'ne gönderdim. Sağ olsun, Atv Haber Müdürü Yüksel Altıntaş ve ekibi o görüntüleri ustaca montajlayıp pazar akşamı çarpıcı bir çevre haberi olarak servis ettiler. Ertesi gün de haber takibi için bölgeye özel bir ekip gönderdiler. Muhabir Yavuz Oymak'ın izlenimleri de çok çarpıcıydı.

Burası en geç bir ay sonra özel işletmeler tarafından turizme açılacak. Millet girişte 500 lira ödeyip o lağım akan, tanker atıklarının ve hayvan leşlerinin kıyıya vurduğu sahilde denize girmek için kuyruk olacak.

Ne Sarıyer halkı ne de Kilyos'un eşsiz sahili böyle sorumsuz bir belediyeciliği hak etmiyor.



"Gülü seven düdüğü çalar"

Pazar gecesi Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 23 yaşındaki genç bir doktor mücadele ediyordu. Tıp fakültesine Türkiye 1300'üncüsü olarak girmişti.







İkinci soruda bir ilçedeki en büyük devlet yetkilisinin "kaymakam" olduğunu seyirci jokeri sayesinde öğrendi. Üçüncü soruda telefon jokeri olarak annesini aramasa "Gülü seven düdüğü çalar" diye bir atasözümüz olmadığını bilemeyip elenecekti. Peki nasıl mı elendi? Dünyanın ilk yerleşimlerinden Hacılar Höyüğü'nün Burdur yerine Şanlıurfa'da olduğunu sanarak...

Genç doktorumuz yarışma öncesinde henüz 23 yaşında olmasına rağmen 55 ülke gezmekle övünüyordu. Keşke seyahate kendi yurdundan başlasaydı...

Görüntü, bu sütunlarda sıkça tekrarladığım bir dileğimin altını daha kalın çizgilerle çizmeme vesile oldu:

"Üniversiteler sadece eğitim değil, kültür ve bilgi de vermeli..."



Yaşasın, Threads dondu!

Aylar önce Threads isimli sosyal medya platformuyla talihsiz tanışma maceramı bu sütunlarda şöyle anlatmıştım: "Artık Türk milletinin fabrika ayarlarının gizli eller tarafından planlı olarak kurcalandığından şüphem kalmadı. Son örnek, Instagram'ın kardeş platformu Threads oldu. Merak edip denedim ve sadece bir hafta tahammül edebildim. Öyle ki, bir hafta içinde düzeysizlikte o çok eleştirilen Tik- Tok'u bile fersah fersah geride bıraktı. Bunu gördükten sonra can havliyle kendimi bu rezil ortamdan dışarı attım..." Müjdeli haber Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Meta'dan geldi: "Türk Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan'dan itibaren Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacağız." Ah nasıl üzüldüm anlatamam... (!)



Zap'tiye

Bir erkeğin en lezzetli yeri, başının etidir. Milyonlarca kadın yanılıyor olamaz...



Ne demiş?

Üretken okurumuz Ali Aktulga bu kez Kızıl Goncalar'daki bir repliği harika analiz etmiş: "Yanlış üslup doğru sözün celladıdır." (Günümüz iletişim kazalarının formülü, değil mi?)



Gaf'let kürsüsü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda 112 Acil Servis Müdürü dert yanıyordu: "Bugün bizi taksi çağırmak, bozuk ocağını onartmak ve sıkışan düdüklü tenceresini açtırmak için arayanlar oldu."