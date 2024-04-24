Söz meclisten dışarı... Sakın ola ki başımızın tacı kadın okurlarım alınganlık göstermesin. Ama bazı televizyon reklamları var ki, biz erkek cinsinin ya cüzdanını ya da evdeki ağırlığını boşaltmak için yapılmış gibi...

Ünlü bir hatun kişi çıkıp kaldırım taşı büyüklüğündeki pırlanta için "Her kadının hakkı" diyor. Bir yabancı futbolcu, tek el hareketiyle hanımının boynuna kallavi pırlanta kolyeyi takarken "İçimden geldi" diyor. Sanki milletin içinden eşine pahalı hediye almak hiç gelmiyormuş, parası varmış da kıyamıyormuş gibi... Yok efendim "Onsuz olmaz"mış, "Filanca ile başka"ymış, "O tatile gidilecek"miş... Siz kısıtlı imkanlara sahip bir aile reisinin yerine kendinizi koyup da o reklamları biraz empati yaparak izlediniz mi hiç? Yazık değil mi süngüsü düşen, boynu bükülen o eşlere, babalara...

Gözünü sevdiğim Nil Karaibrahimgil, ne güzel söylemiş, "Tek taşımı kendim aldım" diye... Vallahi eli öpülecek kadınmış...



Kim bu lastikçi?

Magazin muhabirleri bir ödül gecesinde sunuculuk yapan Burcu Esmersoy'a bu tür organizasyonlarda neden hep kendisinin tercih edildiğini sorunca şöyle cevap verdi: "Bana 'Kulisinizde ne istersiniz?' diye sorduklarında 'Su isterim' diyorum. Çalışması çok kolay biri olduğum için tercih ediliyorum herhalde..."







Sevgili Burcu daha sonra herkesi hayrete düşüren bir açıklamada daha bulundu: "İsmini veremeyeceğim bir ünlü, kulisteki odasına kamyon lastiği istemiş. Konserinden önce vücut egzersizi yapması gerekiyormuş da ondan..."

Şimdi herkes kulisine kocaman kamyon tekerleği getirten o ünlüyü merak ediyor.



En güzel TOGG reklamı

Bu reklam için ajanslara milyon dolarlar ödenmedi. Hatta böyle bir reklam hiç çekilmedi ve yayınlanmadı.







Togg TX10 modeli araca Trabzon Akçaabat'ta Mercedes marka bir otomobil çarptı. Mercedes'in ön tarafı hurdahaş olurken, Togg'da çok küçük bir hasar oluştu. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral olurken Togg'un sağlamlığı da bu görüntü ile tescillenmiş oldu.

Kazaya tanık olan Karadenizli vatandaşın videodaki yorumu ise herkesi gülümsetti:

"Uyy, kurban oldiğum, yerli mali yurdun mali... Helal olsin Togg'a... Mercedes diye bir şey kalmadi!.."



İşte bunu bekliyordum

Yıllardır devlete olan borcumu gücüm yettiği oranda gününde hatta gününden önce ödemeye çalışırım. Hatta bu yüzden kendimi zaman zaman enayi gibi hissettiğim de olmuştur. Zira pek çok kez getirilen vergi affı ya da barışı adı altındaki düzenlemelerle vergisini zamanında ödeyenler adeta cezalandırılırken, ödemeyenler ise ödüllendirilmiştir.

Ancak bu yıl telefonuma düşen resmi bir mesajla içim azıcık soğudu. Şöyle deniliyordu mesajda: "Değerli mükellefimiz,

2023 yılında elde ettiğiniz gelirlere ilişkin beyannamenizi zamanında verdiğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz. Gelir İdaresi Başkanlığı."

En azından vergi konusunda takdir edilmek, teşekkür almak gururumu okşadı. Düşünenlerin gönlüne sağlık...



Gaf kürsüsü

Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural "Hayatta varsa üzülmek..." diye başladığı cümlenin içinden çıkamayınca imdadına partneri Nur Tuğba Namlı yetişti: "Neye yarar üzülmek diyelim..."







Zap'tiye

Fenerbahçe, Spartak Trnava'nın fizyoterapisti Lenka Jurisicova'yı kadrosuna katmış. Süregelen talihsizliklere bir de "gönüllü sakatlıklar" eklenecek demektir.



Ne demiş?

"Orta yapmadı, pas atmadı, konum attı adeta Hakimi..." (BeIN Sports'ta PSG-O. Lyon maçını anlatan spiker Ali Okancı'nın harika benzetmesi)