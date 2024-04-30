Geçen hafta Atv'deki Esra Erol'da geçen yüzyıl bittiğini sandığımız insan satışı ve kölelik olayının devam ettiğini hep birlikte büyük bir üzüntü ve hayretle öğrendik.

Programa katılan anne Songül, kızı Berfin'in kaçırıldığını ve zorla evlendirildiğini iddia ederek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Ancak, gerçekler hiç de göründüğü gibi değildi.

14 yaşındaki Berfin'in annesi Songül, "Cuma Gezer, kızımı kaçırdı" diyerek, Esra Erol'dan yardım istedi. Songül hanımın iddialarına göre, 15 yaşındaki kızı Berfin, kuzeni Cuma tarafından kaçırılmış ve zorla evlendirilmişti. Ancak, Cuma'nın amcasının stüdyoya getirdiği kanıtlar, bu iddiaları tamamen çürüttü.









Yayınlanan bir videoda, Berfin'in babası ve Cuma'nın akrabasının yer aldığı ve Berfin'in 100 bin TL karşılığında "satıldığı" iddia edildi. Bu şoke edici iddiaların ardından, Esra Erol ve ekibi derhal harekete geçerek Berfin'i bulmak için çalışmalara başladı. "Kız çocuklarının yeri okul sıralarıdır" diyen Esra Erol okula gitmesi gereken yaşta çalıştırılan, çocuk işçi yapılan, ardından başlık parası için satılan Berfin ve onu kaçıran Cuma Gezer'in peşine düştü.

Tanıklar tek tek canlı yayına geldi. Herkes kendini aklamaya çalıştı. 14 yaşındaki Berfin'in babası Ahmet'in de bulunduğu "100 bin liraya satılma anlaşması görüntüsü" stüdyoya bomba gibi düştü! Berfin'in ailesi, kızlarını sattıklarını inkar etse de Esra Erol gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Esra Erol'un bulduğu, Berfin'in babasının imzasının olduğu belge ve 100 bin liralık başlık parası dekontu herkesi şoke etti. Esra Erol, başlık parasının resmi kanıtını ve "çocuk gelin" belgelerini böylece ortaya çıkarmış oldu.

Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi, emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri stüdyoya geldi. Polis, Berfin'in annesi Songül, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk ve Cuma'nın amcası Turgut'u canlı yayında gözaltına aldı. 21'inci yüzyılda çocuklarını okula göndermek yerine satan aile ve skandala ortak olan isimler hakkında işlem başlatıldı. Esra Erol programda özellikle kız çocuklarına seslendi ve "Ben elimi size uzattım. Yalnız değilsiniz. 'Abla beni kurtar!' deyin yeter!" diyerek Türkiye'nin kanayan yarasının altını çizdi ve bu olayın peşini bırakmayacağını vurguladı.



Bu da böbrek dekoltesi

Göğüs ve bacak dekoltelerine son yıllarda göbek dekoltesi de eklenmişti. (Geçenlerde yolum İstiklal Caddesi'ne düştü. Öbek öbek göbekler üstüme üstüme geldi)









Bunlara "böbrek dekoltesinin" eklendiğini ise magazin programları sayesinde öğrendim. Magazin D, böbrek dekoltesinin Gülşen'e mi yoksa Defne Samyeli'ne mi daha çok yakıştığını sorguluyordu. Böbrek bölgesinde açılan pencereler de sonunda yarışa sokulmuştu.

Bu işin sonu nereye varır bilmem ama Polyanna'cı bir bakış açısıyla dekolteler sayesinde insanımızın anatomi bilgisinin geliştiğini söyleyebilirim...



Gaf'let kürsüsü

Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu.



Zap'tiye

Son 20 yılda ODTÜ dünyada 85'inci sıradan 801'inciliğe, İTÜ 150'incilikten 850'nciliğe, Boğaziçi Üniversitesi 137'ncilikten 650'nciliğe düşmüş. Milyoner'de ilk soruda elenen üniversiteliler yüzünden olmasın sakın?



Ne demiş?

Güldür Güldür'ün başarılı oyuncusu Onur Atilla, bir muhabirin "Hangi karakterleri canlandırmak istersiniz?" sorusuna ilginç bir cevap verdi: "Ne gelirse oynarım, açım ben..."