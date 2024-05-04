Müthiş analize "Peçeli Kız" adlı kullanıcının sosyal medya hesabında rastladım ve sizinle paylaşmadan edemedim.

"Dünyadaki en yüksek fahişelik oranları: 1- Tayland (Budizm) 2- Danimarka (Hristiyan) 3- İtalya (Hristiyan) 4- Almanya (Hristiyan) 5- Fransa (Hristiyan) 6- Norveç (Hristiyan) 7- Belçika (Hristiyan) 8- İspanya (Hristiyan) 9- İngiltere (Hristiyan) 10- Finlandiya (Hristiyan)

Dünyadaki en yüksek hırsızlık oranı: 1- Danimarka ve Finlandiya (Hristiyan) 2- Zimbabwe (Hristiyan) 3- Avustralya (Hristiyan) 4- Kanada (Hristiyan) 5- Yeni Zelanda (Hristiyan) 6- Hindistan (Hinduizm) 7- İngiltere ve Galler (Hristiyan) 8- ABD (Hristiyan) 9- İsveç (Hristiyan) 10- Güney Afrika (Hristiyan)









Dünyanın en yüksek alkol bağımlılığı: 1- Moldova (Hristiyan) 2- Belarus (Hristiyan) 3- Litvanya (Hristiyan) 4- Rusya (Hristiyan) 5- Çek Cumhuriyeti (Hristiyan) 6- Ukrayna (Hristiyan) 7- Andorra (Hristiyan) 8- Romanya (Hristiyan) 9- Sırp (Hristiyan) 10- Avustralya (Hristiyan)

Dünyadaki en yüksek cinayet oranı: 1- Honduras (Hristiyan) 2- Venezuela (Hristiyan) 3- Belize (Hristiyan) 4- El Salvador (Hıristiyan) 5- Guatemala (Hristiyan) 6- Güney Afrika (Hristiyan) 7- Saint Kitts ve Nevis (Hristiyan) 8- Bahamalar (Hristiyan) 9- Lesotho (Hristiyan) 10- Jamaika (Hristiyan)

Dünyanın en tehlikeli çeteleri: 1- Yakuza (din yok) 2- Agberus (Hristiyan) 3- Wah Singh (Hristiyan) 4- Jamaika Patronu (Hristiyan) 5- Primero (Hıristiyan) 6- Aryan Kardeşliği (Hristiyan)

Dünyanın en büyük uyuşturucu çeteleri: 1- Pablo Escobar - Kolombiya (Hristiyan) 2- Amado Carrillo - Kolombiya (Hristiyan) 3- Carlos Leider Germain (Christian) 4- Griselda Blanco - Kolombiya (Hristiyan) 5- Joaquin Guzman - Meksika (Hristiyan) 6- Rafael Caro - Meksika (Hristiyan)

Sonra da 'İslam dünyadaki şiddet ve terörün sebebidir' deniliyor ve inanmamızı istiyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nı kim başlattı? Müslümanlar değil... İkinci Dünya Savaşı'nı kim başlattı? Müslümanlar değil... 20 milyon yerli Avustralyalıyı kim öldürdü? Müslümanlar değil... Japonya'da Nagasaki ve Hiroşima'ya kim nükleer bomba attı? Müslümanlar değil... Güney Amerika'da yaklaşık 100 milyon yerliyi kim öldürdü? Müslümanlar değil... Kuzey Amerika'da yaklaşık 50 milyon kızılderiliyi kim öldürdü? Müslümanlar değil... Kim 180 milyondan fazla Afrikalıyı köle olarak kaçırıp, % 88'ini öldürerek okyanusa attı? Müslümanlar değil...

Terörün başlangıcı gayrimüslimler tarafından tanımlanmalıdır. Onlara göre Müslüman olmayan bir terörist, eylemi yapıyorsa suçtur ama Müslüman tarafından işleniyorsa terörizmdir. Çifte standart bırakılmalı...

İslamımla gurur duyuyorum. Müslüman olduğum için gurur duyuyorum.

İslam dinini terörizmle bağdaştırmak, kendi terörünü saklamaktır!.."

İşte meselenin gerçek yüzü... Barış, hoşgörü ve uzlaşı dini İslam'ı, "terör" kelimesi ile yan yana getirmek için özel çaba harcayanlar azıcık da olsa utanır mı acaba? Hiç sanmam... Ama şundan adım gibi eminim ki, onları öte dünyada çok daha büyük bir utanç bekliyor...



HAFTANIN ŞİİRİ



BULUTTAN YASTIK

Bu sabah şehrin üstünde yağmur yüklü buluttum

Hasret gönüller için damla damla umuttum

Çok beklediler ama yağmadım bir türlü

Çünkü yastık olup sevgilimi uyuttum



Aşk Tedavülden Kalkmadan - 2005



Ne demiş?

"Zaten görmüyordum, neden gittin ki?" (Görme engelli şehit babasının cenaze töreninde söylediği ve adeta ciğerlerimizi yakan söz)



Zap'tiye

Bugünkü Zap'tiye okurumuz Memduh Öksüz'den geliyor: Çok ilginç koleksiyon malzemeleri duydum ama ilk kez "Ünlü Çocuğu Koleksiyonu" duyuyorum.



Gaf'let kürsüsü

Venezuella'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıkmasın mı?