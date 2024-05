Bu yıl 23 Nisan kutlamalarındaki bazı rezil uygulamalar benim gibi pek çok insanı isyan ettirdi.

Bir okulda küçücük bir kızı Dilan Polat gibi giydirip "Enerji" şarkısı eşliğinde oynattılar. Sonra da polis kıyafeti giymiş iki çocuk onu tutuklayarak (!) götürdü.









Bir başka okulun 23 Nisan gösterisinde ise erkek çocuklara etek giydirip peçe taktırarak dansöz gibi oynattılar. Her ikisi için de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ama belli ki bu iş giderek çığırından çıkacak ve soruşturmalarla, cezalarla çözülemeyecek bir hal alacak.

Bu olan biteni ihmal, sorumsuzluk ya da basiret bağlanması ile izah etmek fazla iyimserlik olur. Zira birileri toplumun temeline "ahlaki erozyon bombası" yerleştirmek niyetinde olabilir. Bunun uygulama alanı olarak okulları seçmelerine mutlaka mani olmak zorundayız. 23 Nisan törenleri belli esaslara bağlansa, tören içerikleri haftalar öncesinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilse iyi olmaz mı? Bir de törenlerden sorumlu müdür ve öğretmenlere "23 Nisan törenlerinin anlamının magazin gündemini kovalayan şovlar yapmak olmadığı, esas amacın Atatürk ilke ve inkılaplarına sadakatle bağlı yeni nesillere bilinç kazandırmak olduğu" iyice bir anlatılmalı.

Bu arada velilere de sorumluluk düşüyor tabii. İnsan günlerdir evde Dilan Polat gibi şarkı söylemek için prova yapan kızına "Sen ne yapıyorsun evladım?" diye sormaz mı? Ya da evde etek giyip ayna karşısında kıvırmaya çalışan oğlunun amacını merak etmez mi?



En parlak madalya

Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşan sporcumuz Necmettin Akyüz'ün kürsüde Filistin bayrağı açtığı ve dabke dansı yaptığı için madalyası geri alındı. Akyüz, Avrupa Kung Fu Federasyonu'na öyle bir cevap verdi ki, tokadın sesi buralardan duyuldu: "Verdiğiniz cezayı Dünya şampiyonluğumdan daha büyük bir gururla taşıyacağım."









Bence de bu dik duruş, 50 altın madalyadan daha değerli. Helâl olsun sana Necmettin Akyüz kardeşim...



TRAFİK DELİLİĞİNE ÖNLEM

Geçenlerde bir sürücü, önündeki aracın şoförünü sırf yeşil ışık yandığında iki saniye oyalandı diye karısının ve küçük çocuğunun gözleri önünde öldürdü.









Trafik cinnetleriyle ilgili bu köşede çok yazı yazdım. Artık söyleyecek sözüm de kalmadı. Son kez naçizane bir önerimi seslendireceğim:

Karınız, çocuğunuz ya da sevdiğiniz kim varsa onların fotoğraflarını aracınızın güneşliğine asın. Bilin ki birine sinirlendiğinizde ya da sinirli bir sürücüyle muhatap olduğunuzda olan sevdiklerinize olacak. Mezara ya da hapse girdiğinizde onları yapayalnız bırakacaksınız. Böyle bir tehlike belirdiğinde gözünüz o güneşliğe ilişsin.

Artık aklıma başka çözüm gelmiyor...



Çok amaçlı belgeseller

Gümrük Kontrol İsveç, Gümrük Kontrol İspanya, Karayipler Sahil Güvenlik, Sidney Havaalanı... Bu saydıklarım yeni nesil belgesel programları. National Geographic, Discovery Channel gibi belgesel kanallarında yayınlanıyor ve iyi de iş yapıyorlar.

Bunlar, hükümetler tarafından doğrudan sponsorluk yapılan ya da el altından desteklenen propaganda ve tanıtım belgeselleri. Amaç, ülkenin ne kadar güvenli olduğuna turistleri inandırmak ve kaçakçıların gözünü korkutmak.

Acaba diyorum biz de devlet destekli böyle bir belgesel serisi hazırlasak nasıl olur? Dünyanın en büyük havaalanlarından, gezegen sakinlerinin buluşma noktası İstanbul Havaalanı'nın ne kadar güvenli olduğunu anlatsak, narkotik timlerimizin dünyayı hayran bırakan müthiş operasyonlarına kamera tutsak ya da Ege ve Akdeniz'deki tatil yörelerinde Sahil Güvenlik ekiplerimizin son aderece başarılı operasyonlarını belgesele dönüştürüp, uluslararası kanallarda yayınlatsak faydası olmaz mı?



Ne demiş?

Esra Erol'da programında büyücülükle suçlanan gencin savunması ilginçti: "Ben koyu Fenerbahçeliyim. Büyücü olsam 10 yıldır şampiyon olamayan takımımı şampiyon yapardım."



Gaf kürsüsü

Adana'da yakalanan bisiklet hırsızı Recep Y. ifadesinde "Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım" demesin mi?



Zap'tiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Her yağmurda denizi Ankaralıların ayağına getirdikleri için... (!)