Türkiye, dünyayı kendisine hayran bırakan TCG Anadolu'nun (Dünyanın ilk SİHA gemisi) ardından şimdi de ilk uçak gemisini yapmak için harekete geçti. TCG Anadolu için "İki bombalık işi var" diyen içimizdeki hainler, eminim ki şimdiden bu yeni şaheserimizin kaç bombalık işi olduğunu hesaplamaya başlamışlardır. (!)

Hazır yeri gelmişken Türk savunma sanayinin son 15 yılda yaptıklarını da listeleyeyim. "Ama Ekrem İmamoğlu da Kent Lokantası açtı" diye koşa koşa oy vermeye gidenlere ilham verir belki...







KAAN 5. nesil savaş uçağı

KIZILELMA

ANKA-3

TB3

HÜRJET

STM500 denizaltı

ASELSAN Gökberk lazer

ATAK-2 Helikopteri

ALPAR insansız tank

Cenk-S AESA radar

1700 HP AKINCI C TİHA

TOYGUN EOTS

TF-2000

TEI inconel tech.

HYDRO-GIDS

MARLİN SİDA

TOGG

FİLYOS Gaz Terminali

Derin deniz sondaj filosu

SARBOT Silahlı Robot

ASELFLIR-500

CENK füzesi

TAYFUN füzesi

Kara ATMACA seyir füzesi

BARBAROS kıyı savunma

AKYA Torpido Roketsan

ORKA torpido Aselsan

AKINCI-C TİHA

BAYRAKTAR DİHA

BAYRAKTAR TB3

ASELSAN CATS

İmece/TÜRKSAT 6-A

ALTAY TANK

T-625 GÖKBEY helikopter

ALPAGU kamikaze

Milli Uzay Roketi

ALKA LAZER

ŞİMŞEK dolanan mühimmat

KORAL-2 Radar sistemi

Roketsan YALMAN

ÇAKIR seyir füzesi

KUZGUN mühimmatı

TRG 230-İHA Füzesi

SİPER Blok-1

BOZDOĞAN füzesi (HH)

MKE deniz topu

MİDLAS Dikey Atım Sistemi

GÖKDENİZ HSS

ASELSAN Tolun

TEI-TJ35 Turbojet Motoru

TEI-TJ90 Turbojet Motoru

TEI-PD180ST Turbo dizel

TEI-PD222ST Turbo dizel

TEI-TJ300 Turbojet

KTJ-1750 füze motoru

TS1400 helikopter motoru

TEI -TF6000 motoru

BATU 1500 BG Tank motoru

DELTA-V uzay motoru

RAMJET Motoru

HİSAR HSS

MKE 20 mm (CIWS)

SUNGUR HSS

ASELSAN GÜRZ HSS

GÖKDEMİR HSS

Hisar A+

HİSAR-O+ RF

TEI-TF10000 motoru

BAYKAR Yapay Zeka projesi

Roketsan uydu fırlatma

ASELSAN ÇAKIL işlemci

GEZGİN

TS1400

HAVELSAN KAPGAN ika

Sürü İHA teknolojisi

HÜRKUŞ-C (silahlı)

ASELSAN AKKOR sistemi

ROKETSAN Tank zırhı

ASELSAN radar soğurucu

STM ALPAGUT

STM BOYGA drone

AZAB-500 Kamikaze

Çoklu Taşıma Salanı Asel

UÇBEY VTOL İHA

MURAD AESA radarı

ASELSAN KORHAN

FIRTINA obüs

BORAN obüs Roketsan

TCG-İstanbul

TCG ANADOLU TCG-PİRİ

RES Denizaltısı

ULAQ SİDA

GÖKDOĞAN füzesi (HH)

ASELSAN GÖKSUR

ASELSAN GÖKDEMİR

LENTATEK KARGI

UKAQ KAMA İDA

SALVO SİDA

MİR SİDA

UMTAS GM-1 Füzesi

UMTAS GM-2 Füzesi



Koç gibi başarısızlık

Ali Koç döneminde:

5 senelik kulüp Başakşehir şampiyon oldu.

Beşiktaş 13 futbolcuyla şampiyon oldu.

Trabzonspor 36 sene sonra şampiyon oldu.

Galatasaray yeni yönetimiyle üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmak üzere.

Süper Kupa'yı ezeli rakibine ikram ettin.

Fenerbahçe küme düşme tehlikesi yaşadı.

Tüm derbi serileri bitti.

Ali Koç'un yeniden başkanlığa aday olması, Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerini kim bilir ne kadar sevindiriyordur...



Şeref kürsüsü

Gazze için protesto gösterisi yapan vatandaşlarına malikanesinin balkonundan Filistin bayrağı sallayarak destek veren Danimarka Kralı 10. Frederik'e

helal olsun.



Zap'tiye

Hiçbir hayvan, sahibini yaşlı ya da hasta diye terk etmez. Anlayana...







Ne demiş?

Missouri'de karısını boğarak öldüren adamın (!) gerekçesi herkesi şoke etti: "Çok masraflıydı..."