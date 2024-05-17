Türkiye, dünyayı kendisine hayran bırakan TCG Anadolu'nun (Dünyanın ilk SİHA gemisi) ardından şimdi de ilk uçak gemisini yapmak için harekete geçti. TCG Anadolu için "İki bombalık işi var" diyen içimizdeki hainler, eminim ki şimdiden bu yeni şaheserimizin kaç bombalık işi olduğunu hesaplamaya başlamışlardır. (!)
Hazır yeri gelmişken Türk savunma sanayinin son 15 yılda yaptıklarını da listeleyeyim. "Ama Ekrem İmamoğlu da Kent Lokantası açtı" diye koşa koşa oy vermeye gidenlere ilham verir belki...
KAAN 5. nesil savaş uçağı
KIZILELMA
ANKA-3
TB3
HÜRJET
STM500 denizaltı
ASELSAN Gökberk lazer
ATAK-2 Helikopteri
ALPAR insansız tank
Cenk-S AESA radar
1700 HP AKINCI C TİHA
TOYGUN EOTS
TF-2000
TEI inconel tech.
HYDRO-GIDS
MARLİN SİDA
TOGG
FİLYOS Gaz Terminali
Derin deniz sondaj filosu
SARBOT Silahlı Robot
ASELFLIR-500
CENK füzesi
TAYFUN füzesi
Kara ATMACA seyir füzesi
BARBAROS kıyı savunma
AKYA Torpido Roketsan
ORKA torpido Aselsan
AKINCI-C TİHA
BAYRAKTAR DİHA
BAYRAKTAR TB3
ASELSAN CATS
İmece/TÜRKSAT 6-A
ALTAY TANK
T-625 GÖKBEY helikopter
ALPAGU kamikaze
Milli Uzay Roketi
ALKA LAZER
ŞİMŞEK dolanan mühimmat
KORAL-2 Radar sistemi
Roketsan YALMAN
ÇAKIR seyir füzesi
KUZGUN mühimmatı
TRG 230-İHA Füzesi
SİPER Blok-1
BOZDOĞAN füzesi (HH)
MKE deniz topu
MİDLAS Dikey Atım Sistemi
GÖKDENİZ HSS
ASELSAN Tolun
TEI-TJ35 Turbojet Motoru
TEI-TJ90 Turbojet Motoru
TEI-PD180ST Turbo dizel
TEI-PD222ST Turbo dizel
TEI-TJ300 Turbojet
KTJ-1750 füze motoru
TS1400 helikopter motoru
TEI -TF6000 motoru
BATU 1500 BG Tank motoru
DELTA-V uzay motoru
RAMJET Motoru
HİSAR HSS
MKE 20 mm (CIWS)
SUNGUR HSS
ASELSAN GÜRZ HSS
GÖKDEMİR HSS
Hisar A+
HİSAR-O+ RF
TEI-TF10000 motoru
BAYKAR Yapay Zeka projesi
Roketsan uydu fırlatma
ASELSAN ÇAKIL işlemci
GEZGİN
TS1400
HAVELSAN KAPGAN ika
Sürü İHA teknolojisi
HÜRKUŞ-C (silahlı)
ASELSAN AKKOR sistemi
ROKETSAN Tank zırhı
ASELSAN radar soğurucu
STM ALPAGUT
STM BOYGA drone
AZAB-500 Kamikaze
Çoklu Taşıma Salanı Asel
UÇBEY VTOL İHA
MURAD AESA radarı
ASELSAN KORHAN
FIRTINA obüs
BORAN obüs Roketsan
TCG-İstanbul
TCG ANADOLU TCG-PİRİ
RES Denizaltısı
ULAQ SİDA
GÖKDOĞAN füzesi (HH)
ASELSAN GÖKSUR
ASELSAN GÖKDEMİR
LENTATEK KARGI
UKAQ KAMA İDA
SALVO SİDA
MİR SİDA
UMTAS GM-1 Füzesi
UMTAS GM-2 Füzesi
Koç gibi başarısızlık
Ali Koç döneminde:
5 senelik kulüp Başakşehir şampiyon oldu.
Beşiktaş 13 futbolcuyla şampiyon oldu.
Trabzonspor 36 sene sonra şampiyon oldu.
Galatasaray yeni yönetimiyle üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmak üzere.
Süper Kupa'yı ezeli rakibine ikram ettin.
Fenerbahçe küme düşme tehlikesi yaşadı.
Tüm derbi serileri bitti.
Ali Koç'un yeniden başkanlığa aday olması, Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerini kim bilir ne kadar sevindiriyordur...
Şeref kürsüsü
Gazze için protesto gösterisi yapan vatandaşlarına malikanesinin balkonundan Filistin bayrağı sallayarak destek veren Danimarka Kralı 10. Frederik'e
helal olsun.
Zap'tiye
Hiçbir hayvan, sahibini yaşlı ya da hasta diye terk etmez. Anlayana...
Ne demiş?
Missouri'de karısını boğarak öldüren adamın (!) gerekçesi herkesi şoke etti: "Çok masraflıydı..."