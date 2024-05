Evime de yakın olduğu için Belgrad Ormanları'nda yürümeyi, mis gibi orman havası almayı çok seviyorum.

Geçen hafta yürüyüş yaparken ilginç bir olaya şahit oldum. Adamın biri Neşet Suyu olarak bilinen çeşmeden damacanalarla su doldurup hafif ticari aracına yüklüyordu. Hani bir-iki tane olsa anlayacaktım ama ortada en az 20 damacana vardı. Yani bir evin içme suyu ihtiyacını karşılamaktan öte "ticari" bir durumdan şüphelendim.







Malum, şehirde 25 litrelik bir damacana içme suyu 120 liradan satılıyor. Her gün çeşmeden doldurduğun 100 damacanayı sattığını düşünsen, vergisiz, kirasız, harçsız, bandrolsüz 2 bin 500 lira kemiksiz para eder. Ayda 26 günden etti mi sana 65 bin papel?

Belli ki İstanbul'un sadece taşı toprağı değil, suyu da altın. Nasıl olsa ne denetleyen, ne karışan, ne görüşen var...

NOT: Amacım eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek değil elbette. Sadece haksız kazanç sağlayanların tekerine çomak sokmak.



Yapay zeka kafa mı buluyor?

Eurovision'u bu yıl, İsviçre adına yarışan rap şarkıcısı Nemo'nun The Code isimli şarkısı kazandı. Yapay zekaya "The Code" şarkısının hangi şarkıya veya hangi şarkıcının sesine benzediği soruldu. Dünya üzerinde üretilmiş tüm müzikleri ve sesleri filtreleyen yapay zeka, The Code şarkısını seslendiren Nemo ile Murat Boz'u eşleştirdi.







Bunun sebebi ise O Ses Türkiye yarışması... Murat Boz, yaklaşık 10 yıl önceki yarışmacı Asude Cemre'nin performansı sonrası, onun çıkardığı opera seslerini taklit etmeye çalışmış, ortaya da hem komik, hem de eğlenceli görüntüler çıkmıştı. Taramaları sırasında Murat Boz'un o videosunu referans alan yapay zeka, Murat Boz'un çıkardığı seslerle, Eurovision'u kazanan şarkıcının çıkardığı sesleri eşleştirdi.

Ne yalan söyleyeyim, bu haberden sonra yapay zekaya inancımı da yitirdim. Bizimle kafa bulup eğleniyor olmasın? (Murat Boz'un tazminat davası açma hakkı da saklı olmalı)

Hadise soyundukça reklam geliyor

Gülşen ile birlikte son zamanlarda sahne kostümleri, müziğinin önünde koşan şarkıcılardan biri de Hadise. Dekolteleri öyle cüretkar ki kendi camiasından bazı ünlüler bile "Özel hayatında bir sorun mu var acaba?" diye psikolojik yorumlara girişiyorlar.







Benim dikkatimi çeken ise Hadise açıldıkça, bahtının da açıldığı. Zira şu anda kimselere nasip olmayacak şekilde aynı anda hem bir mücevher firmasının hem de alışveriş sitesinin reklamında oynuyor.

Umarım bu durum, gençler arasında "Soyunan kazanır" gibi çarpık bir algıya sebep olmaz.



Gaf kürsüsü

Edirne'de alkollü araç kullanırken polise yakalanan şoförün savunması şapka uçuracak cinstendi: "Alkol kullanmayan şu aracı kullanamaz."



Zap'tiye

Fenerbahçe'yi bu durumdan ancak Kurban Bayramı kurtarır. O da Koç kurban ederlerse...



Ne demiş?

"Bir senenin kıymetini sınıfta kalan bilir. Bir ayın kıymetini çocuğu erken doğan bilir. Bir dakikanın kıymetini uçağını kaçıran bilir. Bir saniyenin değerini son anda hayatta kalan bilir. Bir salisenin değerini gümüş madalya alan bilir..." (Sandık Kokusu'nda Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan Ağa'nın sözleri)