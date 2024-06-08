Yani bu kadarı, ünlü korku romanları yazarı Stephen King'in bile aklına gelmezdi. İki gün boyunca Müge Anlı'nın Atv'deki Tatlı Sert programını herkes gibi ben de adeta kanım çekilerek izledim. İddiaya göre; Kahramanmaraş'ta anne ile kızı daha önce ilişki karşılığı parasını yedikleri adamı, komşuda düğün olduğu gece eve çağırıp bıçakla öldürmüş, sonra da cesedi kıyma makinesinde çekip, lavaboya akıtmışlar. Daha sonra aynı makineyi kullanarak hazırladıkları salçayı, tadı kötü olduğu için yiyemeyip, başkalarına satmışlar. Anne o günden sonra kıyma yiyemiyor, gördüğünde hastalanıp gece yarıları hastaneye kaldırılıyormuş.







Daha fazla midenizi bulandırmamak için diğer korkunç ayrıntılara girmiyorum.

Olan bitenler şimdilik "iddia"dan ibaret. Ancak stüdyodaki diyaloglar geliştikçe işkenceden, küçük yaştaki çocuğa tecavüze ve gayri meşru çocukları başka babaların nüfusunu kaydettirmeye kadar pek çok farklı suçla ilgili yeni iddialar ortaya çıkıyor.

Benim korkum, yeni bir Palu Ailesi olayıyla milletçe sinir sistemimizin bir kez daha alt üst olması... Allah'ım sen bizim aklımıza mukayyet ol!..



Azem'e özel indirim mi?

Kadim dostum Hakan Eracun o harika mizah anlayışıyla neşeli bir İnci Taneleri eleştirisi yapmış:

"Abi selam, bizi kandırıyorlar. Adalet dizide yalnız işliyor. TCK 81. Madde'ye göre eşini öldürmenin cezası ömür boyu hapis. İyi hali olursa 25 yıla iniyor. İnci Taneleri'nde Azem Yücedağ eşini 2014'de öldürmüş.







(Eşi Hande'nin mezar taşı öyle diyor) Azem (Yılmaz Erdoğan) 10 yılda nasıl çıkıyor? TCK'ya aykırı bu tahliye. İtiraz ediyorum hakim bey. İçerde nasıl bir iyi hal gösterdi? Cezaevine cami mi yaptırdı?"



'Halk mama' ne zaman?

Çocukluk arkadaşım Münir Yüceefegüç, geçen hafta sokak hayvanları sorununun çözümü için sıraladığım 8 maddeye harika bir ek yapmış:

"Sekiz adet muhteşem fikir sunmuşsun, çok güzel. Naçizane benim de bir fikrim var. Örneğin, belediyeler nasıl halk ekmek üretiyorlarsa, benzer bir şekilde köpek ve kedi mamaları üretip halka uygun fiyatta sunsalar çok iyi olur. Bazı hayva severler mama fiyatlarının müthiş bir şekilde zamlanmasından dolayı çok mağdur oluyorlar. Sokağa istemeyerek de olsa terk ediyorlar maalesef."



Hırsızlar birbirine düştü

Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Ali Aktulga, bu kez de kültürel miraslarımızın peşine düşmüş:

"ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) British Museum'a ait olduğu düşünülen yüzlerce eserin ABD'li alıcılara satışı hakkında bir soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Uzmanlığı, Bodrum'daki antik Halikarnas heykelleri olan küratör, British Museum eserlerini eBay'de satmakla suçlanıyor.

Son söz: Kimin malını kime satıyorlar ki? Hırsızlar birbirine düştü resmen."



Gaf kürsüsü

Sevgili okurum Muharrem Akduman'ın asisti: Yemekteyiz'de yemeği tadan yarışmacı beyefendi: "Tuzu eksik. Van Gölü'nden getirmek lazım..." Diğer yarışmacı: "Tuz Gölü demek istiyorsunuz sanırım..."



Ne demiş?

Ormanları günlerdir cayır cayır yanan İsrail'de Hayfa Haham'ı diyor ki: "Şiddetli rüzgar Yahudiler tarafına doğru esiyor ancak Araplar tarafında esmiyor. Galiba tarihte Sina'da olduğu gibi şimdi de Rabb'in gazabı üzerimize iniyor."