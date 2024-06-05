Dile kolay, Atv'nin dönem dizisi Kuruluş Osman, 4 buçuk yıldır çarşamba günlerinin tartışmasız efendisi.







Bu rekoru getiren pek çok önemli faktör var. Bana göre içlerinde en önemli olanlardan biri de neredeyse kusursuz şekilde çekilen aksiyon sahneleri.

Dizi platosuna yaptığım ziyarette gözlerimle şahit olmuştum. Bazıları yurt dışından getirilen kılıç, dövüş ve binicilik hocaları, oyuncular ve figüranları adeta akademi titizliğinde eğitiyorlardı.







Bu akşamki bölümde dizinin tutkunları yine enfes bir aksiyon sahnesine tanık olacaklar. Osman Bey, mızrak düellosuna girdiği rakibini, ünlü aktör Keanu Reeves'in Matrix filmindeki unutulmaz eskiv hareketine nazire yapan bir hamle ile alt edecek. Kaçırmayın derim...



Maskara için maskara olmak

En büyük reklamı, müşterilerine ücretsiz verdiği mor renkli poşetlerle yapan ünlü güzellik ve bakım firması geçen hafta yüzde 75 indirim kampanyası düzenledi. Çok ilgi göreceğini biliyordum ama bu kadar büyük izdiham yaşanmasını, kadınların bir rimel, bir maskara için birbirinin saçına yapışmasını, teyzelerin ayılıp bayılmasını beklemiyordum.

Birinci Kozmetik Meydan Muharebesi'nin ardından, küreselcilerin nasıl azgın bir tüketim kitlesi oluşturduklarını daha iyi anladım.

Bir de yeni dünya düzeninde güzelliğin "her şey" olduğunu...

O dükkanda tek bir zorunlu tüketim maddesi satılmıyordu. Una, makarnaya, ete saldırmıyordu yani o kadınlar. Gazze'deki yardım kamyonlarına çaresizce üşüşen gariban kadınlardan farklıydı dertleri. Onların felaketi ruhsuz değil, rujsuz kalmaktı...

Tam da dünyayı yönetenlerin istediği gibi...



Bu nasıl logo?

Haber bülteninde Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın polisiye bir olayla ilgili yaptığı açıklama sırasında ilgimi çekti. Siirt Valiliği'nin logosu bir acayipti. "Siirt" yazısıyla oluşturulan grafik sanki dört ayağı üzerinde yürüyen bir goril ya da şempanzeye benziyordu. İklim değişikliği yüzünden Siirt tropikal iklime geçmiş olamazdı. Öyle olsa duyardık. (!)







Logo hakkında biraz araştırma yaptım ama fazla bir bilgiye ulaşamadım. Sadece eski logonun çok renkli ve karışık olması nedeniyle valiliğin profesyonellere yeni bir logo yaptırdığını öğrenebildim.

Vallahi meraktan çatlayacağım. Bu logo neyi sembolize ediyor? Bilen varsa beni de bilgilendirsin lütfen.



Bunun adı soygundur

Sosyal medyada yeni bir kampanya başladı. Sonuna kadar destekliyorum.

Efendim malumunuz, elektrik şirketleri kayıp ve kaçakları faturamız vasıtasıyla bizlere yansıtıyor. Yani kendi sorumluluğu olan "kaçağı tespit edip önleme sorumluluğunu" haksız yere vatandaşın sırtına yüklüyor.

Şirketin zararını bize fatura edenlere sormak lazım: O zaman kar ettiğiniz paradan bize niye pay vermiyorsunuz? Sadece zararda mı ortağız?



Zap'tiye

Netanyahu kendini malum sona götüren trende "Neden yahu?" diye düşünürken...







Ne demiş?

"Gezegenler bile aynı çizgiye geldiler de ben, kaynanam ve eltim bir türlü aynı çizgiye gelemedik..." (Neler Oluyor Hayatta programına gelen izleyici mesajı)



Gaf'let kürsüsü

Deprem uzmanı Naci Görür: "Ekrem İmamoğlu depreme hazırlık için hiçbir şey yapmadı. İstanbullular bunu not etsin."