Gezi olaylarında buradaydılar. AKM'nin önünden ağızları zevkten köpürerek "Türkiye'de devrim oluyor" diye yayın yaptılar. 15 Temmuz'da yine hevesliydiler. Kursaklarında kaldı.

Darbe yaptığı için içeri atılan vatan hainlerinin her mahkemesini takip edip "Türkiye'de demokrasi askıda" diye dünyaya haber geçtiler. Almanya'da kendisine gazeteci süsü veren hainlerin peşinden kameramikrofon koşturup, sesleri oldular. Her fırsatta "Basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü" diye yaygara kopartıp Türkiye'yi haksız yere hedefe koydular.

Kimler mi? ABD medyası... O medya iki gündür sus pus. Sanki Pensilvanya'daki bir FETÖ'cü artığı tarafından yumruklanan kişi gazeteci değil. Sanki Türkiye'nin önde gelen haber kanallarından birinin New York Temsilcisi değil. Ve üstelik... Elindeki mikrofonun, cebindeki kartvizitin üzerinde ABD şirketi CNN'in logosu yok...







Yahu insan hiç olmazsa dövülerek susturulmaya çalışılan gazeteci Yunus Paksoy'un CNN Türk çalışanı olmasından azıcık utanır da, yalandan bile olsa bir "habercik" yapar, tepki koyar...

Ben de kime ne anlatıyorum ki?..

Adamların "FETÖ'yü biz misafir ettik, koruduk, kolladık, semirttik" diyecek halleri yok ya?



Parkinson işte böyle mağlup edilir

Atv'nin rakipsiz bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta özellikle Parkinson hastalarına umut veren şahane bir bölüm vardı.







20 yıldır Parkinson hastası olan 59 yaşındaki yarışmacı İhsan Tunçer'in beynine konuşma güçlüğü çekmemesi ve şiddetli titremelere engel olması için pil takılmıştı. İhsan Bey olağanüstü bilgi birikimi, muhteşem genel kültürü ve sağlıklı insanlara taş çıkartacak hafızasıyla ilk 8 soruyu doğru cevaplayıp 200 bin liralık ödüle hak kazandı. Ancak 300 bin liralık "Hangisinin yüzölçümü daha küçüktür?" Sorusuna "Grönland" yerine "Avrupa Ana Karası" diye cevap verince 50 bin lira ile ayrıldı. Yarışmaya dünya üzerinde görmediği tek yer olan Kuzey Kutbu'na gidebilmek için katılan İhsan Bey, kendisi gibi olan hastalara ise önemli bir tavsiyede bulundu:

"Hayatı bıraktığınız zaman o da sizi bırakıyor. Sabah kalktığınızda nefes alıyorsanız şükredeceksiniz. Hastalıklarla mücadeleden asla vazgeçmeyeceksiniz."



Türkiye: 6 İsrail: 0

Anlamlı galibiyet Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı millilerimizden geldi.







Avrupa şampiyonu olarak geldikleri Fransa'daki turnuvaya harika bir başlangıç yapan millilerimiz, koltuk değneklerini adeta kanat yapıp bir futbol resitali sundular. Tribünü hem Türk hem de Filistin bayraklarıyla donatan gurbetçilerimiz maça büyük ilgi gösterdiler. Gelin görün ki, aynı ilgi ve özeni Fransız yayıncı kuruluş göstermedi. Adeta iki cep telefonuyla yayınladıkları maçta önemli pozisyonların yarısı ekrana getirilemedi.

Bakalım resmi bir UEFA organizasyonu olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki bu büyük yayıncılık skandalı için UEFA, Fransa'ya herhangi bir ceza verecek mi?



Gaf'let kürsüsü

-Hanımefendi orası sigara bırakma hattı mı? -Evet, buyurun. -Benim eve iki paket sigara bırakır mısınız? -Beyefendi siz geri zekalı mısınız? (Gerçek kayıt)



Zap'tiye

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kovuldu, Portekizli Pereira geldi. Pereira kovuldu, İsmail Kartal geldi. İsmail Kartal kovuldu, Portekizli Jesus geldi. Jesus kovuldu, İsmail Kartal geldi. İsmail Kartal kovuldu, Portekizli Mourinho geldi. 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'yi kimin çalıştıracağı belli gibi.



Ne demiş?

"Sezon fiyatlarını 10 kat arttırdık, boş yerimiz kalmadı. 20 kat arttırsaydık yine full olurduk." (Bodrum'da bir otel sahibinin itirafı)