Atv'nin son yıllardaki en başarılı dizilerinden Kardeşlerim şanına yaraşır, harika ve herkesi mutlu eden bir finalle sevenlerine veda etti.

Sadece Türkiye'de değil, gösterildiği tüm ülkelerde fenomene dönüşen dizinin finalinde hemen herkes muradına erdi. Süsen ve Ömer ile birlikte Ayten ve Orhan da evlendiler. Berk ve Aybike de evlenip ikiz çocuk sahibi oldular. Ömer'in kendisini babası yerine koyduğunu öğrenen Akif, polise gidip işlediği tüm suçları itiraf etti ve suçlarının cezasını ödemek üzere hapse gitti.







Büyüyüp yazar olan Emel ise kardeşlerin hikayesini yazdı. Kitabın imza töreninde yeniden bir araya gelen kahramanlarımız, acısıyla tatlısıyla geçen yılların muhasebesini yaparken, mutlu olmayı başarmanın hazzını yaşadılar.

Bu arada dizinin en çok iz bırakan karakterinden söz etmesem olmaz. Ekranlardan bir Akif geçti. Celil Nalçakan'ın muhteşem performansı, ekranların gelmiş geçmiş en sevimli kötü adamını zihinlerimize kazıdı.



Canlı yayın Yıldırım'ın, koltuk Koç'un

Habertürk'teki sürpriz canlı yayının galibi kesinlikle Aziz Yıldırım'dı. Çünkü harika bir taktikle oynadı. Topu hep hakimiyeti yüksek olan mali konularda dolaştırdı. Ali Koç kulübün Bankalar Birliği'ne bildirilen mal varlığının 320 milyon Euro değil, 350 milyon dolar olduğunu stüdyoda Aziz Yıldırım'dan öğrendi. Hatta Aziz Yıldırım, "Getir, o fiyattan almazsam şerefsizim" dediğinde cankurtaran gibi yetişen mikrofon arızası olmasa, Fenerbahçe bugün itibarıyla Aziz Yıldırım'a satılmış olacaktı.

Bu canlı yayın hezimetine rağmen kongrede sandıktan çıkan isim Ali Koç oldu. Çünkü ortada Acun Ilıcalı gibi dengeyi bozan bir faktör vardı. İddia ediyorum ki; Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Acun Ilıcalı ayrı ayrı seçime girseydi, kazanan Acun Ilıcalı olurdu.



Çünkü onlar kahraman

Ampute Milli Futbol Takımımız üçüncü kez üst üste Avrupa Şampiyonu oldu. Bunu başaran başka bir takımımız ya da kulübümüz yok. Bu yanıyla bakıldığında elde ettiğimiz, Türk Spor Tarihi'nin en büyük başarısıdır.

Peki niye başka takımlarımız değil de onlar? Çünkü Ampute'ler kahraman olmak için doğmuşlar da ondan. Dünyadaki diğer takımlarda olmayan bir özellikleri var: Hepsi savaş gazisi... Vatan millet yolunda uzuvlarını kaybettikleri için hiçbiri pişman ya da üzgün değil. İhtiyaç olursa diğer organlarını da feda etmeye hazır onlar...







Hudut karakolunda, üs bölgesinde, sınır ötesinde yarım bırakmak zorunda kaldıkları mücadeleyi şimdi koltuk değnekleriyle çim sahada devam ettiriyorlar. Çıktıkları her sahayı fethedip, şanlı bayrağımızı dikiyorlar.

Ben İtalyan Teknik Direktör Montella'nın yerinde olsam, Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçı öncesinde soyunma odasında A Milliler'e konuşma yapmak yerine kahramanlarımızın maçlarından görüntüler izletirdim.

Helal olsun iki koltuk değneğinden güç alıp, röveşataya kalkan yiğitlerime...



Zap'tiye

Yıllardır soğuk hava Balkanlar'dan, sıcak hava Basra'dan, toz taşınması Kuzey Afrika'dan geliyor. Hep ithalat, hep ithalat... Meteoroloji konusunda ne zaman ihracata başlayacağız yahu?



Gaf'let kürsüsü

Star TV'deki Zahide Yetiş'le Yeniden Başlamak programında küfürbaz baba canlı yayında bir de kızını tokatlamasın mı?



Ne demiş?

"Sizinle burada karşılaşmak ne güzel. Burada mı çalışıyorsunuz?" (Şakacı Milyoner yarışmacısı Zafer Bey'in Kenan İmirzalıoğlu'na sorusu)