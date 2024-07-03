Ekrandaki Biden- Trump kapışmasını izleyince gelecek adına iyice kaygılanmaya başladım. Koca (!) ABD'nin çıkardığı başkan adaylarına bakın: Bir yanda bunak bir ihtiyar öte yanda vergi kaçırmaktan vatan hainliğine ve cinsel saldırıya kadar dosyalar dolusu suçlamayla yargılanıp bazılarından hüküm giymiş karikatürize bir karakter.

Biden'ın kelimeleri telaffuz edemeyip donması, Trump'ın tutarsız yalanları aslında sanıldığı gibi bir güçsüzlük değil, güç gösterisiydi. Bu kuklaların iplerini ellerinde tutan "karanlıktaki oynatıcıların" güç gösterisi. Dünyaya açıkça dediler ki; "ABD'yi ister bir bunağa, dilersek bir robota ya da anime karaktere yönettiririz. Çünkü güç bizde..."







ABD'nin başında, konuşacağı kürsünün yolunu bile bulamayan bir demans hastası, Rusya'nın lideri, dünyayı sürekli nükleer savaşla tehdit eden bir adam, İsrail'in başkanlık koltuğunda acımasız bir insan kasabı,

Kuzey Kore'de dart oynar gibi sürekli füze sallayan bir çılgın, Çin'de dünyanın rakipsiz yeni süper gücü olmak için her krizi fırsata çevirmeye ant içmiş ihtiraslı bir ego obezi... (Ben bu tiplere "egobez" diyorum.)

Eğer hâlâ fiziki anlamda 3. Dünya Savaşı çıkmamışsa, bu, Erdoğan gibi sürü dışında kalmayı başarmış birkaç aklı başında, dirayetli ve vicdan sahibi lider sayesindedir.



Ne yapmış bu Hülya Avşar?

Bu nasıl bir linç, nasıl bir aşağılama?.. Yani programı izlemeyip, yapılan haksız ve hadsiz eleştirileri sadece okumakta yetinseydim, ben de Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'yi karanlık bir sorgu odasına tıkıp hırpaladığını, taciz ettiğini filan sanırdım.









Ne yapmış Hülya Avşar? "Seninle niye kimse evlenmedi?" diye sormuş. Yarım bardak suya ille de "Yarısı boş" diyecekler ya, bu iltifat cümlesinin bile üzerinde tepinmişler. Hülya aslında "Senin kadar güzel, yetenekli, zeki bir kadınla niye bir erkek ömür boyu birlikte olmayı düşünmedi?" diyerek, şaşkınlığını ve ona hayranlığını ifade etme yürekliliğini göstermiş. Yok efendim böyle bir soruyu nasıl sorarmış, evlenmek ve ille de nikahlıyken çocuk yapmak şart mıymış...

Aslında bu eleştirilerin gerçek sahiplerini iyi biliyoruz. Örf, adet ve geleneklere karşı duranlar, Türk aile yapısının temeline dinamit koymaya çalışanlar...

Sen kimsenin sormaya cesaret edemediklerini sormaya devam et Hülya'cığım. Belki de gazeteci sıfatıyla bu röportajı eleştirenlerin sıkıntısı, vurdukları yerden senin kadar ses getirememektir.



Antalya Havalimanı yetmiyor

Bayram sonrası olmasına rağmen İstanbul - Antalya uçağımız kalkışta 30 ve inişte 30 dakika olmak üzere toplam 1 saat rötar yaptı. Dönüşte de tam 2 saat rötar yedik. O sırada 4 kez ertelenen ve sonra iptal edilen yerel bir firmanın Diyarbakır uçuşunun yolcuları, gönül almak için hamburgerciye çağırılıyordu. (!)

Dünyanın buluşma noktası, 2023'te yolcu sayısı 37 milyonun, uçak sayısı da 223 binin üzerine çıkan Antalya'daki mevcut havalimanı, ihtiyacı karşılayamıyor. Acil olarak genişletilmesi gerek. Ya da Alanya Havalimanı daha işlevsel hale getirilmeli. Aksi halde Antalya'nın dünyadaki rakiplerinin eline bir koz daha vermiş oluruz.

Bu arada Kerem Bürsin'in başrolde olduğu ve şimdilik sadece uçaklarda gösterilen THY'nin yeni reklam filmini çok beğendim. Aynı anda hem kayak yapılan hem denize girilen, iki kıta arasında eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde yemek yenilebilen, Kapadokya'da balon, Çıldır'da kayaklı fayton turu yapılabilen ülkemizin enfes görüntülerinin ardından Kerem'in yabancı sevgilisine "Bunların hepsi Türkiye'de var" demesi, beni derin düşüncelere daldırdı.

Var da, ne kadar farkındayız, ne kadar değerini biliyoruz acaba?



Gaf'let kürsüsü

Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün mazereti polisleri bile güldürdü: "Bana el sallıyorsunuz sandım..."



Zap'tiye

Almanya'daki gol kutlamasına Türk güvenlik görevlileri de katılınca...







Ne demiş?

"Türkiye'de erkek berberliği, dükkanın girişine Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafı asıp, gelenleri Hakkı Bulut'a benzetmektir." (Sosyal medyadan)