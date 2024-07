Son zamanlarda sosyal medyada çok çirkin ve tehlikeli bir akım başladı. Ateizm propagandası... Bir çok sahte hesaptan sosyal medyaya adeta irin pompalanıyor. Kutsal dinimize ve peygamber efendimize yönelik olarak; gerçekle, mantıkla, izanla örtüşmeyen türlü yalan, insanları doğru yoldan ayırmak için sistematik bir şekilde adeta deri altından zerk ediliyor.







Bunlardan bazıları da profil fotoğrafı olarak Atatürk görselleri kullanıyor. Sanki Atatürk imansız bir din düşmanıymış gibi...

Oysa Atatürk'ün din ve peygamber sevgisi -aslında ispatlanmaya hiç de gerek yokken- tarihi fotoğraf ve belgelerle kanıtlanmıştır.

Aslında bu "bedhahların" amacı bir taşla iki kuş vurmak. Hem dinimizi ve peygamberimizi iftiralarla kötüleyerek halkı doğru yoldan saptırmak hem de inananlar ile Atatürk arasına zehirli dikenli teller çekmek.

İnanırsın, inanmazsın. İstersen puta taparsın. O senin bileceğin iş. Nihayetinde her koyun kendi bacağından asılacak. Ama inanmasan da inananlara saygı duymak zorundasın. Şeytanın halkla ilişkiler müdürlüğüne soyunmayacaksın. Propaganda yapıp, kirli zihninin atıklarını bizim evimizin önüne boşaltmayacaksın. Nokta.



Kupaya Türk imzası

Almanya'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'na ulus olarak damgamızı vurduk.

Takımımızın iki galibiyetle gruptan çıkmasının yanı sıra iki genç oyuncumuz Arda Güler ve Mert Müldür turnuvanın ilk turdaki en güzel gollerine imza attılar. Gurbetçilerimiz sayesinde her maçı evimizde gibi oynarken, tribünlerimiz de dünyayı kendisine hayran bıraktı.

Sadece o kadar mı? Almanya Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan takımını sırtlayan isimdi.

Emre Can ise zor dakikaların can simidiydi. Halil Umut Meler de bana göre turnuvanın en başarılı hakemiydi. İsviçre'nin başındaki Murat Yakın ise turnuvanın en iyi takım oyunu oynatan teknik direktörü olarak hepimizi gururlandırdı.

Eminim pek çok futbolsever onu bizim ekibimizin başına daha çok yakıştırıyordur.



Rezilliğin dibi

Bu LGBT propagandasının önü alınmazsa, temel direğimiz "aile", ahşap kurtları tarafından kemirilip, evin tavanı üzerimize çökecek. Hep söylüyorum. Kimsenin yaşam tarzına karışmam. Ama bunu getirip de benim evladımın beynine zorla sokuşturmasına asla izin veremem. Tıpkı yukarıdaki ateizm propagandası gibi bu dayatmaya karşı da dimdik duracağım.









Son rezilliğin adresi Aşık Shakespeare tiyatro oyununun provasıydı. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bir anda erkek rol arkadaşını dudaklarından şehvetle, uzun uzun öptü. Bunun ne şaka ne de başka bir şeyle izahı vardı. Öyle ki, sahnedekiler "Amannn" nidalarıyla şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Sanatı; dünyayı kimliksizleştirmek, cinsiyetsizleştirmek ve aileyi yok etmek için savaş açanların emrine verenlere lanet olsun.



Yokluğumda yazamadıklarım

Bir haftalık iznimde içim içimi yiyip de yazamadıklarım:

DEM Parti eski milletvekili Ferhat Encü, bizi 3-0 yenen Portekiz'i Kürtçe tweet ile kutlayıp bayram yaptı. TBMM'de görev yaptığı süre içinde aldığı maaş ve edindiği ayrıcalıklar, faiziyle geri alınmalı.









Dünyada ilk kez bir siyasetçi (Özgür Özel) rakip partilerin liderleriyle aynı desen ve renkte ceket giydiği için yandaşları tarafından topa tutuldu. Siyasetin kumaşı bu kadar ucuzlatılmamalı. (Aynı ceketten bende de var. Siyasi geleceğim için umutlanabilir miyim acaba?)









Dilan Polat, dükkanını kurşunlattığı iddiasıyla tutuklanınca göbek atan Banu Parlak, bu kez davalısı aynı davadan beraat edince sevinçten havalara uçtu. Allah'ım sen aklımı koru...



Gaf kürsüsü

Atv'nin Alan yarışmasında Bulgaristan göçmeni yarışmacı, Bulgaristan bayrağını tanıyamadı.



Zap'tiye

Ormanlarımızı tutuşturan vatan hainleri, cehenneme odun olur inşallah...



Ne demiş?

"Karımın 32 elbisesi dolapta tek tek asılı. Benim ise sadece iki gömleğim var. Karım ikisini üst üste asmış... Sakın evlenmeyin." (Sosyal medyadan)