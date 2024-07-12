Dün Turkuvaz Medya'nın toplantı salonunda ev sahipliği yaptığımız "15 Temmuz: Unutmadık, Unutturmayacağız" anma programındayken bir kez daha bu grupta bulunduğum için şükrettim, gurur duydum.

Turkuvaz dün olduğu gibi bugün de sınır bekleyen kalekollar gibi hâlâ terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın önünde sur gibi dikiliyor. Sadece o kadar mı? Başta Gazze halkı olmak üzere zulüm gören her insan topluluğunun yanında tüm yayın organlarıyla neredeyse sadece Turkuvaz duruyor.

Dün bir kez daha anladım ki, birileri 15 Temmuz'u ısrarla unutturmaya ve tahrip etmeye çalıştıkça bu ülkenin vatanseverleri "unutmamak ve unutturmamak" için daha bir şevkle safları sıklaştırıyor. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün bu konudaki cesaret ve kararlılıklarını gördükçe o gece şehit olanların boşuna hayatlarını feda etmediklerinden bir kez daha emin oldum.









Hele ki, birer birer kürsüye çıkan gazilerin ve şehit yakınlarının anlattıkları... Dün İstanbul'da nem oranı yüzde 75'ti. Eminim bunun en önemli sebebi, salonu dolduran bizlerin gözlerine inen yaş ve buğuydu.

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız... Çünkü iyi biliyoruz ki; unutmak, yok olmak demektir.

Eğer bir gün 15 Temmuz'u hatırlamazsak bilin ki kanımız kurumuş demektir.



Daha kıymetlisi var mı?

Anma toplantısındaki konuşmacılar arasında 15 Temmuz Şehit Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunuç da vardı. Öyle bir anı nakletti ki tüylerim diken diken oldu.

Dernek Başkanı Turunç hain darbe sürecinde İBB'de görevliymiş. Darbeden 20 gün sonra merhum Belediye Başkanı Kadir Topbaş "Şehit ailelerini ziyaret edin, bir ihtiyaçları varsa giderelim" demiş. Hemen randevu alıp 40 yaşlarında bir şehit eşinin evine gitmişler ve nasıl yardımcı olabileceklerini sormuşlar. O aziz hanımefendi demiş ki:

"Ben şehit eşi, çocuklarım da şehit evladı oldular. Bana bundan daha kıymetli ne verebilirsiniz ki?"

Bu ülkede demokrasiye kastedenlerin, bu ülkeyi istila etmek isteyenlerin artık asla başarılı olamayacaklarını bundan daha iyi kanıtlayabilecek başka söz var mı?



HAFTANIN ŞİİRİ

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA







Niye şaşırdın bre gafil, tankın önüne yattım diye

Sandın ki ilk kurşunda uyacağım emrine



Unutma ki dikilen bendim yedi düvelin önüne

Anafartalar'da, Plevne'de ve dahi Malazgirt'te



Bu cesaret bana atalarımın yadıdır

15 Temmuz tarih değil, bir devrin adıdır



İmanımı zırh yaptım, al bayrağımı kefen

Düştüm istiklalimin peşine bir an bile düşünmeden



Hak dışında korkmam ne talimattan, ne emirden

İyi belle ki kılıcım en Halisdemir'den



İşte bu yüzdendir minnetim Olçok'lara

Vatanı bırakmadılar diye o hain alçaklara



Dilimdeki şehadet şerbetinin tadıdır

15 Temmuz tarih değil bir devrin adıdır

Yüksel Aytuğ - 2016



Gaf kürsüsü

Koskoca TRT ekranına ABD'nin başkenti "Vaşington" olarak yazılmasın mı? Sanırsınız pazarcının portakal tezgahı etiketi...









Zap'tiye

Güney Kore'de fazla çalıştırılan robot kendini merdiven boşluğuna atıp intihar etmiş. Teknolojileri ne kadar ileri olursa olsun Türk işçisi kadar dayanıklısını (!) imal edemezler tabii...



Ne demiş?

"Bacaklarınla tavladığın erkeği gün gelir başka bir kadın yırtmaç farkıyla elinden alır. Kişiliği olmayan kadının dişiliği geçicidir." (Sosyal medyadan)