Fiyatları şişirdikçe şişiren turizm sektörü şimdilerde kazdığı çukurun içinde çırpınıp duruyor. Oteller, restoranlar, kulüpler, beach'ler sinek avlıyor. Bazı restoranlar "1500 lira yevmiye ile çalışacak, müşteri gibi davranacak dublörler aranıyor" ilanları bile verdiler.

Gelin görün ki kurunun yanında yaş da yanıyor. Turistik beldelerde bütün kış boşuna kira ödeyip sadece yaz aylarında iş yapan küçük esnaf da bu tenhalıktan nasibini alıyor ne yazık ki...







Aslında küçük esnaf, büyük otellerin her şey dahil sistemi yüzünden yıllardır müşteri bulamamaktan şikayetçi. Turist; bu sistem yüzünden otelinden dışarı adım atmıyor, tatil yaptığı beldeyi sadece otelhavaalanı transferi sırasında minibüsün camından görüyor.

Bunlara ilave olarak artık pek çok otelin kendi AVM'si var. Binbir çeşit ürün bu dükkanlarda satılıyor.

Eskiden otellerde satılanlar piyasanın iki katı olduğu için pek rağbet görmüyordu. Benim Alanya'da konakladığım son otelde ise fiyatlar piyasanın altındaydı. İtiraf edeyim, ucuz bulduğum için ihtiyacım olmamasına rağmen terlik ve şapka aldım. Sonra da dışarıdaki küçük esnafa karşı kendimi pek mahcup hissettim.

Biraz radikal bir öneri olacak ama büyük otellerin içindeki dükkanlar acilen kapatılsın. Yoksa turistik belde esnafının yaşama şansı kalmayacak.



Yok böyle skandal

Spor gazeteciliği can çekişiyor. Özellikle de televizyonlarda.

Lugano ile Fenerbahçe arasında oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında D Smart Spor bir yayıncılık skandalının altına imza attı. Maçın spikeri Alp Özgen karşılaşmada VAR uygulaması olmadığını, bunu İsviçre'de bulunan ekip arkadaşlarının bildirdiğini söyledi. Oysa maçta VAR hakemi uygulaması vardı. İlk yarı sona ererken spiker cep telefonuna gelen notla maçta VAR hakemlerinin bulunduğunu öğrendi.

Yahu insan anlatacağı maçın statüsünü bilmez mi? Bilmese de öğrenmez mi? Peki ya onu taç'a çıkartan "ekip arkadaşlarına" ne demeli?

Bir de şu stüdyodan anlatma rezaleti var ki, o bambaşka bir sakillik. Eskiden ancak maçın oynandığı stattan yapılan yayında bir teknik aksaklık olduğu zaman stüdyodaki spiker devreye girerdi. Şimdi Şampiyonlar Ligi Elemesi gibi son derece önemli bir maç bile baştan sona stüdyodan anlatılıyor.

İsviçre'ye spikeriniz için uçak bileti alacak, otel ücreti ödeyecek paranız yoksa o yayın hakkını almayın kardeşim.



Boşuna sarışın olmuyorlar

Meğer hanımlar boşuna sarışın olmak için kuaför önlerinde kuyruğa girmiyormuş. Çünkü bizim erkeklerimiz sarışın severmiş.

Yapay zeka geniş bir veri havuzundan Türk erkeklerinin güzellik kriterlerini analiz etti. Bu analizler sonucunda, en çok beğenilen fiziksel özellikler ve karakteristik detaylar belirlenerek "mükemmel modelin" tasarımı yapıldı.







Analiz sonuçlarına göre, Türk erkeklerinin en çok beğendiği model sarışın çıktı. Bu model, estetik kriterlerin yanı sıra, samimiyet ve güler yüzlülük gibi kişilik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Vallahi hemcinslerim ne düşünüyor bilmem ama bu model bana hem çok çocuksu hem de fazla "yapay" geldi.



Gaf kürsüsü

Ekol TV'nin öğle haberlerinde "İstanbul Arnavutköy'deki hortum Marmara Denizi'nde böyle görüntülendi" denildi. Oysa hortum Boğaz semti Arnavutköy'de değil, ilçe olan Arnavutköy'e yakın Karadeniz açıklarında oluşmuştu.



Zap'tiye

Tarihte ilk kez İstanbul'da su faturaları elektriği geçti. Dikkat! Artık su da çarpıyor.



Ne demiş?

Değerli okurum Ali Uygur harika bir aforizma göndermiş: "Bir milyon kibrit için bir ağaç yeter ama bir milyon ağacı yakmak için de bir kibrit yeter!"