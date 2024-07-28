Dünya iki gün arayla iki büyük rezalete tanık oldu. Önce Gazze kasabı, artık "Yeni Hitler" dediğimiz, İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu, ABD

Kongresi'nde yüzsüzce alkışlandı. Ardından Paris Olimpiyatları'nın açılışı adeta LGBT'nin geçit törenine dönüştürüldü. Meşale taşıyan transseksüeller, podyumda yürüyen sakallı, mini etekli homoseksüeller, çıplak vücudu maviye boyanmış zevk ve şarap tanrısı Dyonisos, vs... Öyle ki; TRT Spor kanalı bu rezalete daha fazla dayanamayıp, canlı yayını bir süreliğine keserek olimpiyatlarla ilgili paket programları yayınladı. Modern olimpiyatların mimarı Baron De Coubertin sembol olarak iç içe geçmiş halkaları dizayn ederken muhtemelen bunu kast etmemişti.







Peki olan bitene şaşırdım mı? Asla!.. Bence şu son bir kaç gün, Batı'nın ahlaki çöküşünün "miladı" değil, "malumun ilamı" oldu.

Bu arada sapkınlığı göndere çeken aynı Fransa, ülkeyi 4x100 yarışında temsil edecek bisikletçisi Sounkamba Sylla'nın baş örtüsü ile geçit törenine katılmasına izin vermedi. Sylla törene mecburen şapka takarak katılabildi.

Heyhat... Eskiden olimpiyatlar yapılırken savaşlara ara verilirmiş. Şu anda Gazze'de çocuklar katlediliyor, Rusya ile Ukrayna'nın askerleri birbirini boğazlıyor. Törende ise alay eder gibi Sen Nehri üzerindeki bir teknede sanatçılar dünyanın en barışçıl şarkısı Imagine'i seslendiriyorlardı. Gerçekten de barış, insanlık ve ahlak artık Batı'da sadece "hayal edilebilecek" erdemler...



Dünyanın en faydalı yalanı

Önceki hafta cuma akşamı Tarih TV'de belgeselini izledim. Ertesi gün de beIN Movies Premiere sinema kanalında karşıma filmi çıktı. Neyin mi? Kıyma Operasyonu'nun...

Mincemeat (Kıyma) Operasyonu, 2. Dünya Savaşı'nın müttefikler tarafından kazanılmasını sağlayan bir hile, bir büyük aldatmaca... Adını ise kullanılmadan önce üç ay boyunca adeta işlenen ve çürümek üzere olan bir insan cesedinden alıyor.

Kuzey Afrika'da büyük başarı elde eden Müttefik Kuvvetleri, Hitler'e son darbeyi vurmak için İtalya'nın Sicilya kıyılarına çıkartma planlamaktadır. Ancak bir şaşırtmaca yapıp düşmanlarını Yunanistan'a çıkarma yapacaklarına inandırmak zorundadırlar. İngiliz İstihbaratı bunun için dahiyane bir plan yapar. Ailesi bulunmayan, denizde boğularak ölmüş bir gariban İngiliz'in cesedine, uçağı Akdeniz'de düşmüş bir İngiliz subayı süsü vererek, koluna zincirlenmiş evrak çantasına da müttefiklerin Yunanistan'a çıkarma yapacaklarına dair sözde bir belge koyarlar. Cesedi bulacak olan, tarafsız görünen ama Almanya'yı da kızdırmak istemeyen İspanyollar bu önemli istihbaratı Almanlara sızdıracak, böylelikle düşman, kuvvetlerini Yunanistan sahillerine kaydırdığı için müttefikler Sicilya'da önemli bir dirençle karşılaşmayacaklardı.

Plan tıkır tıkır işledi ve Hitler, Churchill'in ifadesiyle "kıymayı" yuttu, hem de son lokmasına kadar...

Yalan, aldatma ve kumpas kötü bir şeydir. Ne var ki, doğru zamanda doğru yerde kullanıldığında milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir...



Oluru ne, yatarı ne?

Acayip bir milletiz vesselam. Her şeyin bir indirimi, kesintisi, yalanı, dolanı olduğu günlük konuşmalarımıza da yansıyor.

Örneğin, "Bu suçun cezası ne?" demiyoruz, "Yatarı ne kadar?" diyoruz. Çünkü cezanın kanundaki karşılığı ile uygulaması çok farklı. Adam 24 yılla yargılanıyor, 2 yıl içeride kalıp çıkıyor.

Müşteri pazarlık ederken "Bize oluru ne?" diye soruyor. Belli ki etiket yalan, pazarlık esas. Bizde "Yok" cevabı da kesin bir hüküm içermiyor. Öyle olsa "Hiç mi yok?" diye bir soru kalıbımız olur muydu?



Gaf kürsüsü

Ankara'daki yangında 5 yaşındaki çocuğun son durumunu bir komşusu şöyle anlatıyordu: "Gayet iyi, çok korktuğu için biraz tramvay geçirdi tabii..."



Zap'tiye

Erkekler arasında büyük bir zayıflama yarışı var. Favori: Ata Demirer. Plase: Hakan Ural. Sürpriz: Ben.









Ne demiş?

Karısından boşandığı için metroda çikolata dağıtan adam bir yandan da konuşuyordu: "Al kardeşim al, karımla mı evliydim, kaynanamla mı belli değildi yahu!.."