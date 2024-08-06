Öncelikle söyleyeyim; iyi ki kapatıldı.

Bu bilgi kirliliği, kaldırılan toz duman ve algı operasyonları arasında herkesin gerçeği net olarak görebilmesi için bu kararın niye alındığını açık, net ve basit şekilde anlatacağım:

Instagram; dolandırıcılıkla geçinen hesapları ve bunların reklamlarını, mahkeme kararlarıyla suçları sabit olmasına rağmen ısrarla kapatmadı.

Açıkça fuhuş yapan, fuhuşa özendiren, ahlak düşmanı rezil hesapları kapatmak şöyle dursun, daha da öne çıkardı.

İntiharı özendiren, toplumun ruh sağlığıyla oynayan son derece tehlikeli hesapları adeta kanatları altına alıp korudu ve bunların sponsor bulmalarına yönelik özel erişimlerle palazlanmalarına olanak sağladı.

Instagram son dönemde açık bir "çocuk pazarı" işlevi kazandı. Çocukların ticari meta gibi adeta birer mal olarak alınıp satılmasına önayak oldu. Çünkü pedofiliyi bir suç değil, "tercih" olarak gördüğünü ilan etmiş ve bu konuda yapılan şikayetleri görmezden gelmişti.









Gazze olayları ve özellikle de Haniye suikastıyla ilgili süreçte Müslümanlara karşı ırkçılık, ayrımcılık ve hedef gösterme olarak nitelenebilecek tüm eylem ve kampanyalara kurumsal destek verdi. Haniye'ye destek mesajları engellendi.

Atatürk'e hakaret içeren mesaj ve yorumlar, ikaz edilmesine rağmen kalırımadı.

Madde kullanımına destek olarak bunun ticaretine özel bir zemin hazırladı.

Yasadışı faiz konusunda tüm teknik olanakları adeta kullanıcıların emrine verdi.

Aynı zamanda yasadışı kumar organizasyonlarına da dahil oldu.

Yasadışı ilaç ve beslenme takviyelerinin yaygınlaşması, satışı ve temin edilmesi için özel bir platforma dönüştü.

Bu "katalog suçlarının" hepsi, bağımsız Türk mahkemelerinin kararları olarak Instagram yönetimine sunuldu, gerekli uyarılar yapıldı hatta yüz yüze görüşmelerde dile getirildi. Ama Instagram'ın da dahil olduğu META şirketinin sahibi ve yöneticileri oralı olmadı. Adeta Türk Devleti'ni ve onun bağımsız mahkemelerini hiçe sayıp, tanımadı.

Durum böyle olunca, bu şımarıklara Türkiye'nin nasıl bir "devlet" olduğunun hatırlatılması gerekti.

Benim asıl anlayamadığım ise Haniye için bayrakların yarıya indirilmesine tepki gösterip, "Elin Arap'ı için neden yas tutuyoruz?" diyenlerin, kıytırık bir ABD şirketinin Türkiye ile adeta alay etmesine niye ses çıkarmadığıydı...



Vargas tutuklanabilir (!)

Fotoğrafı milli voleybolcumuz Melisa Vargas, olimpiyatta servis atarken çekmişler. Smacın şiddetinden top, yarım ay haline gelmiş.









Ben buna servis değil, direkt "Sahra topu atışı" derim. Al bu Vargas'ı koy sınıra, servisleriyle Tel Aviv'i yıksın.

Hani boksörlerin yumrukları, sokak kavgasında silah sayılıyor ya, maazallah Vargas'ın da servisle adam öldürüp, tutuklanma ihtimali var. (!)



Şeref kürsüsü

Her sabah kendilerini balkonda bekleyip, el sallayan minik İnci'ye oyuncak çöp kamyonu hediye eden İzmirli temizlik işçileri, kurum bağlayan yüreklerin kirini pasını da temizledi.



Zap'tiye

"Asfalt boksu" diye branş olsa, İstanbul'un asabi sürücüleri her olimpiyattan tonla madalya ile dönerdi.



Ne demiş?

"Immobile attı bile..." (Atv'deki Süper Kupa finalinde İtalyan forvetin 30'uncu saniyede attığı golün ardından Ender Bilgin'in yazdığı şiir)