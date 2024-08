İçinde insanlık adına bir lokma vicdan barındıran herkes Gazze'deki soykırıma lanet ediyor. Köşemizin saygın destekçilerinden sevgili Ali Aktulga yine içimizden geçenleri seslendirmiş:

"Yüksel Bey'ciğim, aşağılık terör örgütü İsrail bütün tepkilere rağmen uluslararası hukuku çiğneyerek, insan haklarına tecavüz ederek bütün kayıtsızlığıyla kimseyi dinlemeden Gazze'de büyük bir katliamı ve soykırımı sürdürüyor.

ABD ve AB ülkeleri hiçbir şey olmamış gibi bu soykırıma destek vermekten, üstelik İsrail'e her türlü silah ve mühimmat göndermekten vazgeçmiyorlar.

Aşağılık terör örgütü İsrail sanki o topraklarda meşru bir devletmiş gibi (Ne acıdır ki bu yapıyı ilk tanıyan Müslüman ülke Türkiye'dir. Bu utançtan nasıl kurtulacağız?) ülkelerini savunan Hamas'i terör örgütü ilan ediyor. (İçimizdeki bazı kendini Batı'ya satmış örümcek kafalı muhalefet de bu söylemi dillendiriyor ve destek çıkıyor) Bunu da kendini savunma hakkı diye değerlendirip dünyayı aldatmaya çalışıyor. Dünya da bazı cılız tepkiler dışında kulağının üstüne yatıyor.

Peki İslam ülkeleri neden müdahale edemiyor? Hiç olmazsa silah ve mühimmat desteği veremezler mi? Elin oğlu binlerce kilometre öteden göstere göstere silah ve mühimmat yağdırırken neden İslam ülkeleri bunu yapamıyor?

Yarın ağababaları ABD bastırır Gazze'de ateşkes olur, İsrail cici bir devlet olur, Gazze imar edilir. Terör örgütü İsrail nefeslenir, kendine gelir, sonra yine kaldığı yerden katliama ve soykırıma devam eder, hem de bu sefer daha ileri gider ve daha acımasız olur. Bunu mu istiyoruz?

Son söz olarak yarın mahşerde Allah soracak bütün bunların hesabını ama önce Müslümanlara soracak. O zaman ne cevap vereceğiz? Belki de Allah bizleri hiç affetmeyecek.

Tabii yeniden dirilerek mahşerde hesaba çekileceğimize inanıyorsak... Saygılarımla."



Karı ve koca mı, eş mi?

Yazıya Kilis TV'nin sosyal medya hesabında rastladım. Önemli bulduğum için paylaşmak istedim:

"Neden erkeğe koca, kadına karı denir bilir misiniz?

Ayakkabının, terliğin, çorabın, arabaya koşulan atların 'eşi' olur. İnsanın eşi olmaz. Belki bir ömür eşlik ediyor diye, sevgiliye eş deniyor olabilir...

Oysa 'Koca' denmeli. Çünkü koca, 'Bilge' demektir. Koca demek aynı zamanda 'Dağ' demektir. Dağ ne kadar 'Yüce' olursa olsun, üstünde kar olmayan dağ eksik demektir. Dağların yücesine kar yağar diye, 'Kadın' da kar gibi, pak ve masum, örtmeli bir ömür boyu, süsü olmalı o yüce dağın..

Yani bir erkek, bir hanıma, evlenme isteğini ilettiğinde, ona; 'Ben koca bir Dağım, sen de Kar'ım ol' diyerek, ona 'Baş tacım ol' demek istiyor, ne güzel değil mi?.."

YAZAR NOTU: Bu yaklaşımda özellikle kadını yücelten bölümler hoşuma gitse de onların "süs" olarak görülmelerinden duyduğum rahatsızlığı açıkça dile getirmek isterim.



HAFTANIN ŞİİRİ

YİNE

Benim çok güzel hatalarım oldu

Her biri binlerce musibete denk

Kalbim hep yanlış seçimlerle doldu

Kimi bilerek kimi bilmeyerek



Benim çok güzel vazgeçişlerim oldu

Çoğunun ardından "Keşke" diyerek

Çiçekler her daim defterimde soldu

Sevgiliye bir kez olsun dermeyerek



Benim çok güzel aldanışlarım oldu

Ta ki güvenmemeyi öğrenene dek

Aşk beni her seferinde soydu

Elimde kalan hep karşılıksız çek



Benim çok güzel yalnızlıklarım oldu

Ormandaki ağaçlardan daha tek

Ama aşkın içimde sönmeyen kordu

Yine sevdana döndüm ürpererek



Yüksel Aytuğ - 2024





Gaf'let kürsüsü

15 yaşındaki öz kızına tecavüz ederken yakalanan babanın avukatı, savunmasında "Kızın rızası olduğu için istismar sayılmaz" demesin mi?



Ne demiş?

Caminin girişindeki yazıyı kim yazdıysa aklına, gönlüne sağlık: "Bence affeder. Gel bi konuş istersen."







Zap'tiye

İslam dünyası için en büyük tehdit; İsrail'in insansız hava araçları değil, "insansı" liderleri.