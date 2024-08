"Sözde muhalefetin" kiralık trolleri geçen hafta yine fazla mesaideydi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Türk ve İsrail bayraklarıyla görüntüsü sinsice sosyal medyada dolaşıma sokuldu.







Amaç; Şahin'in İsrail'e destek verdiğine yönelik algı yaratmaktı. Oysa o görüntüler 2017 yılındaki Gaziantep Basketbol ile İsrail'in İroni Nahariya takımları arasında oynanan maçta çekilmişti. Şahin, yanında oturan İsrailli Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev ve heyetinin İsrail bayrağı açmalarına karşılık vermek için Türk bayrağı açmış, ortaya böyle bir görüntü çıkmıştı. Unutmayın; zaman, her gördüğüne inanmama zamanıdır!



Katledilmeseydi TBMM'de konuşacaktı

Dün sabah dünya yeni bir vahşete uyandı. İsrailli katiller bu kez Hamas Lideri İsmail Haniye'yi İran'da katlettiler.









Konu, doğal olarak A Haber'deki Sabah Ajansı'nın da odağındaydı. Sunucu Erkan Tan uzman konuklarıyla olayı değerlendirirken gazeteci Turan Kışlaklı'nın ağzından muazzam bir haberi çekip alıverdi. Meğer Haniye, suikasta uğramasaymış, İran'dan sonra Türkiye'ye gelecek ve TBMM'de bir konuşma yapacakmış. Bu konudaki davet Haniye'ye ulaşmış ancak resmi açıklamanın Türkiye tarafından yapılmasını bekliyorlarmış. Kim bilir, belki de suikast, bunu önlemek içindi.

Hep söylerim, televizyondaki haber sunucularının mutlaka gazetecilik geçmişi ve yeteneği olmalı diye. Erkan Tan bunun ne kadar doğru olduğunu dün sabah herkese gösterdi.



Elektrik almak!

Dilimize gündüz kuşağı evlilik programları sayesinde katılan deyimlerden biri bu. Karşımızdaki kişi hakkında olumlu izlenim edinmek, ondan iyi duyguların geçmesi anlamına geliyor.

Bu deyimi kullananlar arasında Atv'nin Milyoner yarışmacıları başı çekiyor. Onlar her zaman sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok iyi elektrik aldıklarını ifade ediyorlar. Her ne kadar genç hanımefendilerin eli ayağı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yakışıklılığı ve karizması karşısında birbirine dolanıyorsa da başarılı sunucunun nezaketi, yardımseverliği ve olumlu enerjisi onları çok rahatlatıyor.

İmirzalıoğlu'ndan "elektrik alanlardan" biri de Elif Özkan adlı yarışmacıydı. Ancak karşıdan aldığı elektriğin voltajı yüksek gelmiş olacaktı ki, parmaklarını prize sokmuş gibi saçları dimdik olmuştu.

Muhtemelen bu görüntü rejiye de cazip gelmiş olmalı ki, çekim durdurulup, kuaför ekibi müdahale etmemişti.



Olimpiyatta drone ile casusluk

Sonunda insansız hava aracı casusluğu Fransa 2004'te de kendini gösterdi. Kanada Kadın Futbol Takımı'nın yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander, rakip takımın antrenman sahası üzerinde drone uçurup, taktik casusluğu yaptıkları gerekçesiyle bir yıl süreyle müsabakalardan men edildi. Ayrıca Kanada takımının da 6 puanı silindi. Durum vahim. Acaba bizim takımlar, derbiler öncesinde kamp tesislerine drone savar sistemler yerleştirir mi?



Gaf'let kürsüsü

Ekrem İmamoğlu seçim vaatleri üfürürken "Allah'ın suyu parayla olur mu ya? Suyu bedava yapacağım" demişti. Şu aralar su faturaları, elektriği sollamış durumda.



Zap'tiye

Vallahi abartı değil, çok rastladım. Güneşin altında gün boyu yatan insanlar cep telefonları yüzünden böyle yanıyor.



Ne demiş?

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Mersin'de bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alınmasına tepki gösterdi: "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde Euro olmadığı için çok utandım. Çünkü Mersin'in euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum."