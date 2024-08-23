Son dönemde A Haber'i daha büyük bir takdirle izliyorum. Sebebi, Anadolu insanına yakın bir habercilik duruşu sergilemeleri. Öyle ya, halkın nabzını tutmak sadece Nişantaşı'na, Beyoğlu'na kamera çıkarıp röportaj yapmaktan ibaret değil.

A Haber'in hemen her haber kuşağında Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında ürününü toplayan çiftçilere, hayvan besicilerine, küçük atölye sahiplerine daha fazla mikrofon uzatıldığını gözlemliyorum. Bir gün Aydın'da incir hasadı yapan köylüler, ertesi gün Sivas'taki arıcılar, bir başka gün Bursa'nın fındık üreticileri A Haber ekranlarında yerini alıyor.







Hele, Şehre Yakın programı ekibinin köylerde geçirdiği bir günü büyük bir keyifle izliyorum. Ekip son programda Düzce'nin Redifler köyünü tanıttı bizlere. Şahane köy hayatı ve enfes manzarası bir yana insanların gözlerindeki "Bizi de hatırlayan varmış" bakışı beni nasıl mutlu etti anlatamam.

Teşekkürler memleketin kanalı...



Uyutan kartlara dikkat!

Önemli uyarı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Bir benzin istasyonunda arabasına benzin doldurmakta olan bir kadının yanına gelen adam boyacı olduğunu söyleyerek, hizmet amacıyla kibarca kartını sunuyor. Kadın kartı aldıktan sonra arabasına biniyor. Adam da başkasının kullandığı bir arabaya biniyor. Kadın, istasyondan çıkmaya hazırlanırken arkadaki arabanın da aynı anda istasyondan çıktığını ve kendisini takip ettiğini fark ediyor. Kadın o anda bir başının döndüğünü ve zor nefes aldığını fark ediyor. Camı açmak isterken, adamın verdiği kartı alan elinden tuhaf bir koku alıyor. Arkadakilerin de nerdeyse kendi arabasına yapışırcasına yaklaştıklarını görüyor. Kaybedecek zaman olmadığını düşünerek basıyor gaza ve önüne ilk gelen park yerine dalıyor. Aynı anda da kısa aralıklarla bastığı klaksonla imdat işareti veriyor.









Başkalarının da bulunduğu park yerine gelen ikinci araba olanca hızıyla çıkış yönünden park yerini terk edip uzaklaşıyor. Adamlardan böylece kurtulan kadın, uzun bir süre sonra kendine gelebiliyor ve normal nefes almaya başlıyor. Kadını böylesine kritik bir duruma sokan maddenin karta sürülmüş olduğu anlaşılıyor. Basit bir kart üzerine kolayca sürülebilen bu uyuşturucu, cinsel taciz amaçlı kullanılan uyuşturucuya nazaran dört defa daha tehlikeli.

İşte bu nedenle sakın ola ki yolda, çarşıda, pazarda tanımadığınız birisinden ve hele yalnızken asla böyle bir kart almayın. Evlere kadar gelerek hizmet sunanların da kullandığı bir yöntem bu. Uyanık olun.



Yok artık!

Sosyal medyada izleyince ben de öyle dedim ama var artık...

Fenomen olmak, takipçi kazanmak adına sosyal medyada yapılan rezilliklerde artık başka bir aşamaya geçildi. ABD'de içerik üreticisi (!) bir kadın markette, tenis kortunda külotunu çıkarıp oralara, buralara bırakıyor.







Ahlaksızlıktan mı başlasam, toplum sağlığından mı yoksa toplumun ruhsal sağlığından mı bilemedim. Ama bu gidişat hiç de hayırlı değil. İşte onu çok iyi biliyorum...



Gaf'let kürsüsü

Konyalı fenomen (!) dilenci: "3 gündür zabıtalardan dayak yiyorum ama bu beni küçültmez. Sonuçta benden güçlüler. Asıl 50 kişinin emrine girip çalışırsam, bu zanaattan, bu meslekten, bu altın bileziğimden vazgeçersem utanırım."



Zap'tiye

Önce Marmara depremi, sonra Ege yangını... 17 Ağustos'u takvimlerden çıkarsak mı acaba?



Ne demiş?

"Dedeme 'Eski sevgilime niye geri dönmemeliyim?' diye sordum. 'Ormanda aynı ağacı iki kez görüyorsan kayboldun demektir' dedi." (Robert De Niro'dan ders alınacak bir hatıra)