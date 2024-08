Başıboş sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan küçük Tunahan'ı hatırlarsınız. Vahşi köpekler tarafından parçalanarak ölmekten kıl payı kurtulmuş, günlerce yoğun bakımda kalmış, güçlükle hayata tutunmuştu.









Tunahan'ın babası Halil Yılmaz olaydan sonra verdiği bir röportajda inanılmaz iddialarda bulundu. Olaydan sonra mama lobilerinin devreye girdiğini, eşine ve kendisine telefonlar geldiğini, eşine para karşılığında "Saldıran köpekler arasında yabancı ırktan (Alman çoban köpeği) üç köpek vardı" demesinin istendiğini söyledi. Acısı henüz çok taze olan baba ayrıca kendisine bu konuda hükümeti eleştiren bir metin ulaştırıldığını, bunları söylediği takdirde 5 milyon liranın hemen hesabına geçirileceğini ama bunu kesin bir dille reddettiğini de belirtti.

Röportaj hâlâ sosyal medyada dolaşımda. Herhangi bir arama motoruna "Acılı babaya 5 milyon teklif ettiler" yazınca karşınıza çıkıyor. Yine de bulamazsanız, X'teki "Ne Kadar Oldu" adlı hesaptan izleyebilirsiniz.

Mutlaka seyredin ve vatandaşların hayvan sevgisini istismar edenlerin aslında neyi hedeflediğini bütün çıplaklığıyla görün.



Tebrikler Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş harika bir iş yapmış. Bugüne kadar Meclis çatısı altında, üniversite panellerinde, açılış törenlerinde ve uluslararası toplantılarda Gazze hakkında yaptığı konuşmaları bir kitapta toplamış.







Bunu önemsiyor ve takdir ediyorum. Çünkü bizim ülkemizde laf, suya yazılan yazı kadar uçucudur. Kalıcı olan ise her daim yazılı metinlerdir. Kurtulmuş bunu iyi bildiği için Gazze konusundaki net tavrını, aydınlatıcı gerçekleri ve neredeyse her satırından ayrı bir ders damıtılacak verimli fikirlerini kalıcı kılmayı başarmış.

Numan Kurtulmuş da benim gibi şanslı olanlardan. Bizler kalem erbabı olarak ardımızda çocuklarımız, torunlarımız ve vatanını seven herkes için yazılı belgeler bırakıyoruz. Bırakıyoruz ki, at izi it izine karıştığında yerimiz, yurdumuz ve duruşumuz belli olsun!..



Aramıza hoşgeldin Mourinho!

"Benim Türk Futbolu'na adapte olmam gerekiyor. Yeteri kadar akıllı davranmıyoruz, sahada bize karşı rakiplerin davrandığı gibi. Oyuncularımın da zaman geçirmesi gerekiyor. Yerde yatmaları gerekiyor. Sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor. Tıpkı diğer herkesin yaptığı gibi..."

Bunlar, Fenerbahçe'nin başındaki dünyanın en ünlü hocası Joze Mourinho'nun Göztepe maçından sonraki sözleri. Ne demeli bilmem ki? Cehenneme hoşgeldin sevgili Joze...

Futbolumuzun marka değeri mi dediniz? Çoktan gazoz kapağına döndü bile...



Onlar "Sultan" değil mi?

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan'da düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Peki sizin bundan haberiniz oldu mu? Pek sanmıyorum.

Çünkü haberi gazetelerin spor sayfalarının eteklerine sıkıştırıldı. Televizyonun haber bültenlerinde ise hiç yer almadı. Peki ablaları "Sultan" da onlar değil mi? Neden onları övmek, takdir etmek, alkışlamak için A takıma yükselmelerini bekliyoruz ki?



Gaf kürsüsü

Adana'da aracında 1.5 ton at ve eşek eti ele geçirilen kasap sürücü savunmasında "Akrabalarıma dağıtacaktım" demesin mi?



Zap'tiye

Batan göçmen teknelerindeki yüzlerce kişi için kıllarını kıpırdatmayanlar, batan yattaki iki milyarder için helikopterle, uçakla, denizaltıyla arama yapıyorlar. Paranın gözü kör olsun!



Ne demiş?

"Pirinci okuyorlar, meyvayı okuyorlar, suyu okuyorlar da sıra kitaba gelince nedense okumuyorlar." (İlber Ortaylı)