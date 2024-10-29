Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde paketlenen bu kansız, YPG Özel Kuvvetler birliğinde (!) görevliymiş. Şunun zavallılığına bakar mısınız? Ne yüzünde, ne sıska vücudunda meymenet var.

ABD bu hiçbir baltaya sap olamamış süprüntüleri 500 dolar maaş karşılığında mayın eşeği gibi sahaya sürüyor. Bizim Bordo Bereliler de gerçek Özel Kuvvetler'in ne olduğunu onları keklik gibi avlayıp gösteriyorlar.







Son harekatta da öyle olmuş. Bizimkiler Gara'da bunlardan 15'ini sarı torbaya koymuş, bunu da mostralık olarak yanlarında getirmişler ki PKK/YPG'nin 500 dolara kiralanmış çelimsizlerden oluşan sözde özel kuvvetlerinin ne olduğunu herkes görsün...

Bugün Cumhuriyetimiz 101 yaşına giriyor. Ona kast edenler giderek daha aciz duruma düşerken, kendi silahını, kendi enerjisini üreten, otoyollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, barajlarıyla dünyaya parmak ısırtan Türkiye Cumhuriyeti kanatlanmış uçuyor.

Atatürk'ün dediği gibi: İçteki ve dıştaki tüm düşmanlara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.

Var mı itirazı olan?..



MUHALEFET DEĞİL AKIL BÜKÜCÜLER

Koparılan yaygaraya bakar mısınız? "Narin cinayeti, Yenidoğan Çetesi ve TUSAŞ saldırısı hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerisi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi." Aman efendim bu nasıl olurmuş, neyin üstünü kapatmaya çalışıyorlarmış, Meclis'in iradesi ayaklar altına alınıyormuş filan...

Önce, ortaokulda öğretilen bir gerçeği hatırlatayım: Türkiye Cumhuriyeti, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile yönetilen bir hukuk devletidir. Yasama, yürütme ve yargı organları ayrıdır. Meclis'in görevi yasamadır. Yargıya müdahale edemez, yargı üzerinde tesirde bulunamaz, bağımsız mahkemelerin işine karışamaz, yargı süreci devam eden olaylarla ilgili hiçbir tasarrufta bulunamaz. Bu gerçek, Anayasa'nın 9'uncu ve 138'inci maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Yani söz konusu olaylarla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması her şeyden önce Anayasa'ya aykırıdır.

Gelin görün ki "akıl bükücüler" bu "imkansız" konularda teklifte bulunup, doğal olarak reddedilince de yaygara koparmayı muhalefet sanıyorlar.

Hani çocukları medyanın kötü etkilerinden korumak için okullara "Medya Okuma Yazarlığı" dersi konuldu ya, büyükler için de muhalefetin yıkıcı etkisinden korunmak için "Muhalefeti Okuma Kursları" açılsın. O güne kadar gözünüzü bizim köşeden ayırmayın lütfen.







BİR TOYNAĞIMIZ EKSİKTİ

Yeni ayakkabı modasından haberiniz vardır sanırım. Hayvanların toynaklarına benzer modeller bu aralar kapış kapış gidiyor.

Bizim ülkemizde Şeyma Subaşı gelinliğinin altına giyince tanınmıştı. Hem abiyesi var, hem de spor çeşitleri. Hatta dünyanın en önemli spor ayakkabı firmaları en rahat toynak ayakkabıyı üretmek için acayip bir yarışa girdiler.

Bu durumu, "insanlıktan umudunu kesenlerin, çareyi hayvanlara benzemekte aradığı" şeklinde yorumladım.

Diğer yandan köftelerimizin içinden at ve eşek eti çıktığı şu günlerde toynak ayakkabıların moda olması da bana pek manidar geldi doğrusu... Oldu olacak arkamıza bir de kuyruk takalım, tam olsun...



Ne demiş?

Milyoner yarışmacısı, beraber geldiği arkadaşını şöyle tanıttı: "Aslında onunla gelmek istemiyordum. Uğursuz olduğuna inanıyorum..."



Şeref kürsüsü

İzmirli temizlik işçisi Özkan Aydik, hesabına yanlışlıkla yatırılan 23 milyon lirayı iade ederek herkese dürüstlük dersi verdi.







Zap'tiye

Çay bardaklarındaki dudak payını değiştirmenin zamanı gelmiştir...