Bir YouTube sohbetinde izledim. Konuşmacılardan biri "Teknoloji 1990'larda durmalıydı. Ondan sonra icat edilen her şey fuzuliydi ve bizi mutsuz etti. Başkalarının fotoğraflarına bakmaya başladığımızda her şeyi kaybettik" diyordu.

Evet, hepimiz teknolojinin sağladığı olanaklardan fazlasıyla yararlanıyoruz. Eve gelirken yolda kombiyi açıyoruz, gece yarısı verdiğimiz yemek siparişi 15 dakika sonra kapımızda oluyor filan... Ama bunun karşılığında neleri feda ediyoruz?







Hem beden hem ruh sağlığımızı... Akıllı süpürgemden evim gözetlenir mi? Cep telefonumdaki patlayıcıyla beni öldürebilirler mi? Sosyal medya hesabımı çalıp bir bankayı hack'lerler mi?

Peki ya her şeyi anında cep telefonumuza düşen görüntülerden öğrendiğimiz için mutlu muyuz? Ben değilim. Gazze'de parçalanan vücutları, kuvözde öldürülen bebekleri, surlardan yuvarlanan kafaları küt diye önüme koyan ve her vahşeti sıradanlaştıran bu dijital kolaylığı (!) reddediyorum. Eleştiriyi "gömmek", yorum yapmayı "laf sokmak"tan ibaret sayanların klavye terörünü de öyle.

Hayatı tık'lamaya indirgeyip renklerini solduran, gerçeğine dokunmayı, koklamayı, hissetmeyi unutturan her yenilik beni yaşamın dışına savuruyor.

İnsanların hayatını kolaylaştırmak için yola çıkıp da sadece psikiyatrları zenginleştiren 90 sonrası teknolojiye ben de karşıyım galiba...



Mike Tyson'dan İsrail'e demir yumruk

Ünlü boksör Mike Tyson, CNBC'deki canlı yayında İsrail'i nakavt eden bir konuşma yaptı:

"Biliyorsunuz aylardır Filistin topraklarında işgalci faşist İsrail rejimi tarafından bir soykırım gerçekleştiriliyor. Dünyanın gözü önünde on binlerce çocuk, kadın, masum insan hayatlarını kaybetti ve kaybediyor. Buradan faşist, barbar İsrail rejimine karşı direniş gösteren dünya halklarına bir şey söylemek istiyorum. Bir boksör ringe çıktığında dakikalarca dövüşür, yumruk yer ve yumruk atar. Bazen bu o kadar uzar ki 11'inci raunda kadar yılmadan yumruk sallarsınız. Seyredenler bu yumrukların bir işe yaramadığını sanır çünkü rakip hâlâ ayaktadır ama boksörler bilir ki aslı öyle değildir. 11 raund boyunca atılan o yumruklar aslında o son yıkıcı vuruşa hizmet eder ve zamanı geldiğinde o son asil yumruk karşınızdakini yere devirir.

İsrail'e karşı verdiğimiz direnişin işe yaramadığına bizi inandırmaya çalışanlara aldırmayın.







İsrail'in ne kadar güçlü, yıkılması imkansız bir rakip olduğunu göstermek isteyen şeytana inanmayın. Attığımız her yumruk onu yere yıkacağımız son yumruğa hizmet ediyor. Yılmadan yıkılmadan direnip, boykota devam ederek direnişimizi sürdürmeliyiz. Lütfen yılmayın, o son yumruğu düşünün, hiçbir kötülük sizden güçlü değildir..."

Tyson bu konuşmayı canlı yayında sözü 4 kez kesilmeye çalışılmasına rağmen yaptı.

Bilirsiniz, herkesin kalbinin büyüklüğü, kendi yumruğu kadardır. Tyson bunu bir kez daha kanıtladı...



İsrail'den her şey beklenir

Düşmanının cep telefonuna, telsizine bomba yerleştiren katliamcı İsrail'in son icraatı sosyal medyada dolaşıyor.







İsrail'de üretilip Arap ülkelerine Türk Malı etiketiyle gönderilen hazır kekin içinden insanda felç etkisi yaratan ölümcül haplar çıkıyor.







Direkt çocukları hedefleyen bu vahşi tuzağı da ancak bir terörist devlet düşünüp uygulayabilirdi zaten...



Gaf kürsüsü

Marmaris Turgutlu köyünde 40 yıldır insanların Çağbaba Türbesi diye bilip dua ettiği mezarın bir Yunan savaşçıya ait olduğu ortaya çıktı.









Zap'tiye

Hazır çim rafıymış. Dubai çikolatası sandım. Algımızı ne hale getirdiler...









Ne demiş?

Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen itiraf: "Dünyaya açılmama annem engel oldu."