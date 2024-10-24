"Türk Dizilerinin Global Yükselişi: Latin Amerika'dan Asya'ya Kültürel Etki ve Yeni Pazarlara Açılım" adlı araştırmanın sahibi, yıllarca Ortadoğu ülkelerindeki kanallarda yayın sorumlusu olan ve halen Dubai News ile Qatar News Türkiye Sorumlusu görevini üstlenen Savaş Uğurlu.

Türkiye, ABD ve İngiltere'den sonra dünyanın en büyük üçüncü dizi ihracatçısı haline gelmiş durumda ve dizilerimiz 170'ten fazla ülkede yayınlanıyor. Ancak araştırmanın sonucuna göre Türk dizilerinin hayran kitleleri ülke değiştirdi.







Örneğin, diziler Güney Kore, Japonya ve Çin gibi Asya ülkelerinde giderek daha popüler hale geliyor. Özellikle Çin, Türk dizilerinin girmeyi hedeflediği büyük bir pazar olarak dikkat çekiyor.

Türk dizileri sadece izlenme rakamlarıyla değil, kültürel etkileriyle de dikkat çekiyor. Örneğin, Şili'de ebeveynler çocuklarının Türk dizileri izlemesini teşvik ederken, Arap dünyasında Türk dizileri Müslüman bir ülkeden gelen modern yaşam tarzını temsil ettiği için tercih ediliyor. Bu da Batı menşeli dizilere göre daha fazla ilgi görmelerine yol açıyor. Bu durum, Türk dizilerinin sadece eğlence sektöründe değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel imajını güçlendirmede de önemli bir rol oynadığını gösteriyor.



Tazminat avcısı Mourinho

Yanarım, yanarım İsmail Kartal'a yanarım. Şu Fenerbahçe kadrosu onun elinde olacaktı ki...

Sezon başından beri yazıyorum, "Bu defansla olmaz. Bu takıma birinin takım savunmasını öğretmesi lazım. Fenerbahçe'nin tek eksiği Fenerbahçelilik ruhu" diye... Bunu sağlayacak en iyi hoca İsmail Kartal'dı. Onu da janjanlı, havalı, kibirli olmadığı için harcadılar. Oysa adam en azından derbi kaybetmiyordu.







Kibir demişken: Mourinho'nun kendisine en haklı soruları soran medya mensuplarına üstten ve alaycı bakışı bende ona karşı en küçük bir sempati kırıntısı bile bırakmadı. Hani geçenlerde canlı yayın kamerasının önüne bilgisayarındaki ofsayt pozisyonunu koymuştu ya, ben de önüne aşağıdaki "ofsayt" tablosunu koyuyorum. Belki buraya neden geldiği daha iyi anlaşılır:

Mourinho'ya bugüne kadar ödenen tazminatlar:

Chelsea: 18 milyon Euro

Real Madrid: 17 milyon Euro

Chelsea (2015): 12.5 milyon Euro

Manchester United: 15 milyon Euro

Tottenham: 18 milyon Euro

Roma: 3 milyon Euro

Fenerbahçe'den ayrılırsa: 30 milyon Euro



Otobüs facialarına önlem

Bu önerim gerçek oluncaya kadar yazmaya devam edeceğim: Tüm şehirlerarası otobüslere şerit ikaz sistemi konulsun!

Nedir bu şerit ikaz sistemi? Eğer araç gittiği şeridin dışına taşma eğilimi gösteriyorsa önce sesli uyarı geliyor. Yön düzeltilmediği takdirde sistem fiziki olarak direksiyona müdahale edip aracın şeritten çıkmasını önlüyor.

Geçenlerde Aksaray'da bir yolcu otobüsü daha bu sisteme sahip olmadığı için şarampole yuvarlandı. Şoför "Sabah güneşi gözümü aldı" dedi. Bazı yolcular ise şoförün uyuduğunu iddia ettiler. Bence bu çağda artık şerit ikaz sistemi olmayan otobüslerin yola çıkmasına izin verilmemeli.

Dikkatimi çeken bir başka detay, ölen 6 kişinin de emniyet kemeri takmamasıydı. Yaralı 34 yolcunun büyük çoğunluğu ise kemer takanlardı. Acaba diyorum, binek araçlarında olduğu gibi şehirlerarası yolcu otobüslerinde de takılmayan kemerler için bir uyarı sesi mi gelse?



Gaf kürsüsü

Bu yazıdan sonra hiçbir kadın bu model arabayı kullanmaz.







Zap'tiye

Hayatın tadı öyle bir kaçtı ki, 100 gram Dubai çikolatası için 100 metre kuyruğa girer olduk...



Ne demiş?

"Karşıma geçmen için bir adım, düşmanım olman için bir lafın yeter." (Kayıp Kamyon filminden)