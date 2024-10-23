Terörist Gülen'in cehenneme odun olmasının ardından olup bitecekleri az çok tahmin edebiliyorum. Şimdi televizyon dizilerine taş çıkartacak, en rezilinden "Taht Savaşları" başlayacak.







Bu ahlaksızlık tiyatrosunu en çok da FETÖ'cülerin izlemesini istiyorum. Bir şekilde bu belaya bulaşanlar asıl şimdi "Hizmetin" ne olduğunu, aslında kimlere verildiğini görecekler. Örgütün mal varlığını ele geçirip güce ulaşmaya çalışanlar birbirlerine yapmadıklarını bırakmayacaklar. Güç hırsıyla gözü dönenler liderliği ele geçirmek için akla hayale gelmedik kumpaslar, tuzaklar, entrikalar kuracaklar. Hatta suikastlara bile tanık olacağımızı tahmin ediyorum. FETÖ'nün sahibi ABD ve Almanya'nın sahneye koyacağı bu tiyatroda pazara çıkartılacak iplikleri, ipe dizilecek kirli çamaşırları büyük bir keyifle izliyor olacağım. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler asıl tiyatroyu şimdi görecekler...



Zap'tiye

Nereye gömüleceği hiç önemli değil. Nasıl olsa toprak O'nu en kısa zamanda kusacak...



TRT'den müthiş gönderme

TRT, Gülen'in ölüm haberini duyururken son derece anlamlı bir mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Son dakika haberini duyuran TRT spikeri Oya Eren Özkan, 15 Temmuz'da silah zoruyla darbe bildirisini okumak zorunda kalan Tijen Karaş'ın giydiği kıyafetin aynısını giydi.







Genç haber sunucusu "Hayatı Türk milletine kumpas kurmakla geçen bu kişiyi kötü bilirdik, hakkımız haram olsun" diyerek herkesin duygularına tercüman oldu.



Kız babası olmak

Geçen cumartesi günü Atv'nin Hafta Sonu Kahvaltı Haberleri'ni sunan değerli dostum İbrahim Sadri'nin kızının düğünü vardı. Sadri o günkü bültenin kapanışında her kız babasının yüreğini cız ettirecek son derece duygulu bir konuşma yaptı:







"Yılmaz Erdoğan'ın bir filminde dediği gibi 'Neden kızlar büyüyor ki, babalar küçülsün...' Ben de bugün hem çok sevinçliyim hem de hüzünlüyüm ne yalan söyleyeyim. İkisi bir arada nasıl oluyor diye merak ediyorsanız kızını evlendiren bir babaya sorun. Demiş ya Nasreddin Hoca 'Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar' diye, işte siz de damdan düşen bir babaya sorun, size anlatsın."

Öncelikle genç çifte ömür boyu mutluluklar. Sonra da tüm kız babalarına böyle mutlu hüzünler diliyorum.



Şeref kürsüsü

Makamına kadar gelip kendisini tehdit edenlere "Şarjörümde 16 mermi var, hepinize yeter" diyerek rest çekip Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i alnından öpüyorum.







Ne demiş?

"Geçmişte ABD'ye 8 kez vize başvurusu yapıp hepsinde ret cevabı almıştım. Şimdi beni uçağın kapısından CIA, FBI alıyor. Asla pes etmeyin." (Nusret Gökçe)

