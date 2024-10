İnsan hangi birine dövüneceğini şaşırıyor. İki günlük el kadar bebeğin günde 8 bin lira kazanmak uğruna öldürülmesine mi? Bunu yapanların doktor, hemşire, hasta bakıcı gibi hayatımızı emanet ettiğimiz kişiler olmasına mı? Hastane diye bildiklerimizin aslında "kârhaneye" dönüşmesine mi? Çete reisi doktorun PKK üyesi olmasına rağmen zamanında "geri kazanılsın" diye affedilip öğrenimine devam etmesine mi? Çete üyelerinin bebeklerden itlaf edilecek kımıl zararlısıymış gibi bahsetmelerine mi? Yoksa bebeklerin cenazelerini bile ailelere 80 bin lira karşılığında satmalarına mı?..









Ama bir başka insafsızlık var ki, canımı en çok o yaktı. Hani kayıtlara geçen çete konuşmalarından biri "Suriyeli olmaz, bana ölecek Türk bebek lazım" demişti ya, bu lafı cımbızlayıp sosyal medyada "ırkçı" söylemlerine dayanak yaptılar. Dediler ki, "Bakın Suriyeli bebeklere dokunmuyorlar. Amaçları Türk'ün soyunu kurutup, vatanı Suriyelilere peşkeş çekmek.." Bu inanılmaz yalana rağbet edenler, prim verenler, bundan siyasi rant edinmeye çalışanlar oldu ne yazık ki...

Oysa gerçek şuydu: SSK ödemesinden yararlanmak için bebeğin mutlaka Türk vatandaşı olması gerekiyordu. Çünkü Suriyelilere böyle bir para ödenmiyordu.

Yazıklar olsun... Rezil siyasetiniz, sefil ırkçılığınız batsın!..



Bir canavarın portresi

Yenidoğan Çetesi kurarak 12 masum bebeğin canını aldığı iddiasıyla tutuklanan sözde doktor Fırat Sarı'nın fotoğrafını çektim sizler için. Çektim ki, bu caniler başka masumların canını almasın, sizler de uyanık olun diye...

1998'de PKK üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş cezası varmış. 2003'de Topluma Kazandırma Yasası ile cezası 2 yıla indirilmiş ve doktorluğa geri dönmüş.

Aslında felaket, yıllar öncesinden bağıra çağıra gelmiş de ruhumuz duymamış. Zira katıldığı bir YouTube programına yorum yağmış. İnsanlar onun gerçek yüzünü deşifre etmiş. Neler yazmamışlar ki?









"Şeytan. Bizim çocuğumuzu ne hallere koydun? TV'ye nasıl çıkabiliyorsun? (Ömer Karataş)

"Yazıklar olsun. Bebelerin ölümüne sebep olmuşlar. Özge hanım daha dikkatli konuk seçmeli." (Kübra Türk)

"Ben de bebeklerin üzerinden nasıl para akladığını anlatacak sandım." (S.Oğuz)

"Tüh sana be meslektaşım. Yazıklar olsun." (Canan Bilge)

"Yazıklar olsun. Bebeklere yaptıklarının hesabını vereceksin. Rabbim hesabını sorar." (Gülhanım Altunoğlu)

Diğer sayısız yorumda ise bu doktora emanet edilen bebeklerin nasıl günlerce sebepsiz yere yoğun bakımda tutulduğu, kiminin can verdiği, kiminin de son anda imza verilerek başka hastanelere sevk edilip kurtarıldığı anlatılıyor.

Bütün bunların ardından bir de dileğim var:

Umarım hayatını kaybeden yeni doğanların sayısı ifade edildiği gibi 12'de kalmıştır.



Ahlaksızlıkta son perde mi?

Dünyanın sonuna yaklaştığımızı belgeleyen dehşet verici videolardan birine sosyal medyada rastladım. Genç ve alımlı bir kadın, Dubai Mall'daki otoparkta lüks araçların üzerine "Zengin bir eş arıyorum" diye not iliştiriyordu.

Giderek "tamamen maddiyattan ibaret" bir dünyaya ne kadar hızla eriştiğimizi yüzümüze vuran bir ahlaksızlık manifestosu sanki. Ya da ruhunu şeytana para karşılığı satmaya niyetliler için garaj satışı...

Sonra biraz daha derinlemesine düşündüm. En azından bu kadın dürüsttü ve amacını açıkça beyan ediyordu. Çaktırmadan zengin adam avına çıkıp, nikah defterine imzayı bastırdıktan sonra asalak gibi adamın kanını emenlere ne demeli peki? Ama kadının unuttuğu bir gerçek var. O lüks araçların hiçbirini zenginler kullanmaz. Araçlardaki o notu ilk görecek kişi özel şoförlerdir. Yani bu girişim sadece şoförlerin telefon rehberine yarar...



Gaf'let kürsüsü

Gaziantep'te bir mağaza okul kıyafetlerini böyle tanıtınca büyük tepki aldı.









Zap'tiye

Biz Gazze'de katledilen bebeklere ağlarken meğer birileri burnumuzun dibinde bizim bebelerimizi soluksuz bırakıyormuş.



Ne demiş?

"Kedileri, köpekleri nasıl öldürüyorlar diyorduk. Meğer yeni doğan bebekleri de öldürüyorlarmış. Hem de gülerek, şakalaşarak..." (Sosyal medyadan)