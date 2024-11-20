Öncelikle bu başlık için hepinizin affına sığınıyorum. Ancak durumu net bir şekilde ortaya koymanın ne yazık ki başka bir çaresi kalmadı.

Başta Tik Tok platformunda olmak üzere canlı yayın açıp müstehcen görüntüler eşliğinde sözde sohbet etmek, adeta geçinmenin yolu haline geldi. Ahlaki çürümenin dijital boyutu olarak niteleyebileceğim bu durumun yarattığı polisiye sonuçlar ise sık sık haber bültenlerine de konu olmaya başladı.









Ankara'da bir koca, boşanmak üzere olduğu eşini canlı yayın açıp erkeklerle sohbet etmeye zorladı. Kadın "Olmaz, orada benim soyunmamı istiyorlar" deyince koca, kendisi külotlu çorap giyip kamera karşısına geçerek erkeklerle sohbet karşılığı para kazanmaya başladı. Sadece bacaklarını gösteren, sıkıştığı anlarda zorla karısını konuşturan adam, eşi tarafından dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle mahkemeye verildi.

İstanbul'da bir adam ise eski eşinin, kendi çocuklarının ismiyle site açtığını, arka planda ise müstehcen görüntüler paylaştığını ileri sürerek mahkemeye başvurdu. Eski eşinin, çocuğunu emzirdiği görüntüleri bile servis ederek oğlunu istismar ettiğini dile getiren dertli koca, oğlunun ismini değiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Daha önce de kanalizasyona dönen bu mecrada kendi yataklarından canlı görüntü paylaşan çiftler, gömlek düğmesini açmak için izleyenlerden para isteyen kadınlar görmüştük.

Şimdi söyleyin, yukarıdaki başlığı atmakta haksız mıyım? Hatta yetersiz olduğu bile söylenebilir. Zira genelevler sağlık denetimine ve vergiye tâbîler.



Seyirciden ne istiyorsunuz?

Haber videolarında kullanılan saçma sapan görsel efektler yüzünden gözlerimiz de sinirlerimiz de bozuldu.

Alelâde bir polisiye haberde tanıklar konuşurken ekran bir anda çizgiler ve garip işaretlerle doluyor. Bunun amacı nedir, bir anlayabilsem? Buradan rica ediyorum, bu efekti uygulayan bir montajcı ya da haber editörü arkadaşım beni arayıp ne maksatla bunu kullandıklarını anlatabilir mi acaba?









Hani tarihi bir haberde eski İstanbul görüntüsü kullanırken çizik efekti koymak sunuma bir anlam katabilir, bunu anlarım. Ama kadının biri cinayet gecesini anlatırken ekranı çizik, yırtık ve saçma sapan işaretlerle doldurmak da neyin nesidir? Zaten alt yazılar, üst yazılar, patlaklar, logolar, oklar vs. yüzünden haber izlemek büyük eziyetti. Şimdi bir de bu tuhaf efektler çıktı.

Ne zorunuz var izleyiciyle kardeşim? Ne istiyorsunuz bizden yahu?



Tespihin gizli görevi

A Haber'in özellikle hafta sonu rutin haberlerin arasına serpiştirdiği "insan hikayelerinin" tiryakisi oldum. Bu hafta da dünyaca ünlü tespih ustası ve Devlet Kültür Sanatçısı ünvanlı Necip Fazıl Karadağ'ın atölyesine kameralarını doğrulttular.







Usta, sohbetin bir yerinde şöyle dedi: "Eğer hiçbir şahidiniz yoksa Allah'ı ne kadar zikrettiğinizi ahirette tespih söyleyecek. O sizin en büyük şahidiniz olacak."

Maddelere yüklenen anlamları çoğunlukla abartılı bulurum. Ama Necip Fazıl Usta kitabın öyle bir ortasından konuştu ki, kayıtsız kalamadım. Şimdi evimdeki küçük tespih koleksiyonuma çok daha farklı bir gözle bakıyorum...



Ne demiş?

"Bizden iyisini bulurlar ama bizden daha iyi seveni bulamazlar." (TEM'de önümde giden kamyonun arkasındaki yazı)



Zap'tiye

Ben de Hipokrat ve Florence Nightingale adına Yenidoğan Çetesi davasına müdahil olmak istiyorum.



Gaf'let kürsüsü

Hayatta Her Şey Var programında bir izleyicinin Nur Viral'e sorduğu "Tek bir adam aylık masraflarımı çıkaramadığı için 2 farklı kişi ile birlikteyim, ama hiç mutlu değilim. İkisinden de ayrılmalı mıyım?" sorusu ahlaki çöküşün zirve noktası gibiydi.