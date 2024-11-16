Önceki gün biraz yürüyüş yapıp Boğaz havası almak için sahildeydim. Ama ne mümkün? Bırakın havasını koklamaya, denize bakamadım bile... Sarıyer merkezden Büyükdere ve Kireçburnu'na kadar kötü bir kokuyla birlikte deniz üzerinde yayılan iğrenç, yağlı bir köpük tabakası vardı. İşin daha da kötüsü, koca koca balıkçı tekneleri bu köpüklerin arasında ağ atıp avlanıyorlardı.









Durum giderek daha vahim bir hale geliyor. İzmir ve Edremit körfezlerini b.k çukuruna çeviren, sonra da "Devletin işi ne? Gelsin temizlesin" diyecek kadar pervasızlaşan CHP'li belediyecilik anlayışı belli ki gözünü bu kez Boğaz'ın mavi sularına dikmiş. Buradan bir kez daha feryat ediyorum: İstanbul Boğazı'nın ve Marmara Denizi'nin, İzmir Körfezi'ne dönmesine çeyrek var.

CHP'nin belediye başkanları sanırsınız seçim vaadi olarak sadece "Çılgınlar gibi gecelere akacağız. Konser üzerine konser verdireceğiz. Sizleri hop oturtup hop kaldırtacağız. Haydi eller havaya" demişler.

Sayın İmamoğlu, sorumu mazur görün: Acaba Boğaz'ı temizlemek, kaç Hadise konseri eder?



KAŞINAN UÇLAR...

Köşemizin en aktif okurlarından Memduh Öksüz tek kelime ile enfes bir yorumda bulunmuş:

"Sorun uçlarda, uçta yaşayanlarda... Ayakta kalabilmek için toplumsal uzlaşma şart. Oyun bozmak, dik durup oyun kurmak için milli birlik şart. Ama nasıl anlatacaksın bunu; imanın 6 şartını tam sayamayıp din alimi kesilenlere, din kendi tekelinde zannıyla Atatürk ve sevenlerine afkuranlara... Atatürk'ümüzün 6 ilkesini sayamayıp ülkenin sahibi kesilen, Atatürkçülük kendi tekelinde zannıyla dine ve takipçilerine şarlayanlara..."



Malı götüren kim?

Köşemizin müdavimlerinden Murat Aydın, Erman Toroğlu'nun sözlerinin altını çizmiş:

"Galatasaray'ın maç sonrası sosyal medyadan yaptığı, düzen bozukluğundan bahsettiği açıklamadan sonra Erman Toroğlu'ndan nokta atışı tespit: Düzen bozuk diyorlar ama malı götürüyorlar. Son on yılın beşini sen almışsın, adamların (FB) bir şampiyonluğu bile yok. Bu bozuk dediğin düzende en fazla sen şampiyon olmuşsun."



Artık aleni oldu

Sevgili Muharrem Akduman köşemize servis yapmaya devam ediyor:

"Yüksel'ciğim, neler oluyor neler? Şu anda NOW'da Dr. Ümit Aktaş şöyle diyor: 'Bol ceviz ve badem yiyin, çok faydalıdır. Ben aynı zamanda çiftçiyim. Bu işin ticaretini yapıyorum. Ceviz ve badem yetiştiriyorum.'

Eskiden gizli yapılırdı bu ticaret. Artık serbest. :) Sevgiler..."



Haftanın şiiri

GÜZELE GAZEL

Ah bülbülün avazında sen pâre pâre

Yar gündüzün ayazında ben yâre yâre

Sen sümbülün tacında bir misk-i amber

Ben kaldım nefessiz toprağında biçare

Sen gülde sefa, bülbülde cefa

Yok ahde vefa, ah dön bu defa

Sensizlik Bekçisi - 2022



Zap'tiye

Çanakkale Ezine'de 2 bin 200 yıllık AVM ortaya çıkarılmış. Bulan arkeologlar kesinlikle kadındır!...









Ne demiş?

Köşemizin en aktif okurlarından Ali Aktulga bu kez de Teşkilat dizisinden bir repliği not etmiş: "Cennet bile önce ölüm ister."



Şeref kürsüsü

Portekiz'de bir belediye, sokaklardaki trafik ışıklarının kırmızı yanan lambasına "İsrail'i durdur", yeşil yananlara ise "Özgür Filistin" yazdırdı.