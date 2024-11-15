Bundan böyle her ay en az bir kez bu toz duman arasında gümbürtüye giden iyi, güzel, umut veren haberleri listeleyeceğim. Çünkü buna fena halde ihtiyacımız var.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) Başkanı Prof. Dr. Murat Fani Bozkurt, "Dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerde 9,6 milyonluk bir azalma bekleniyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre Ekim ayında ihracatın yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar olduğun, enerji ve altın hariç ihracatın aynı dönemde 22,2 milyar dolar olarak kaydedildiğini ve aynı dönemde ithalatın yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu sayıların Cumhuriyet tarihinde bir rekor olduğunu açıkladı.

TSK, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında bu yıl 3 sıra birden yükselerek 8'inci sırayı aldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir fırıncı 10 lira olan ekmeği 7 TL'ye satınca, aynı sokaktaki 2 market de indirim yaparak ekmeği 4 TL'den satmaya başladı.









Türkiye'yi Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda tek başına temsil eden Havva Şevval Ergel kızımız şampiyon oldu.

İngiltere'de onlarca gazeteci, BBC'yi Gazze konusunda tarafsız haber yapmaya çağırdı.

Siirt'te yaşayan 5 çocuk babası Mehmet Nasıl Vural (65) 100 binde 2 görülen çok nadir bir rahatsızlığa yakalandı. Yemek borusunun başlangıç kısmında oluşan ve divertikül adı verilen cepleşme nedeniyle tükettiği besinlerin yanı sıra tükürüğünü bile yutmakta güçlük çeken Mehmet Nasır Vural, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Gastroenteroloji şefi Doç. Dr. Süleyman Günay tarafından yapılan ameliyatla 20 dakikada sağlığına kavuştu.

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Meksika'daki şampiyonada birinci olarak tarih yazdı.

Ünlü aktör George Clooney sadece iyi bir dost oldukları için 14 arkadaşına 1'er milyon dolar bağışladı.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) erken teşhis edilen lösemi vakalarında iyileşme oranının yüzde 80'e ulaştığını bildirdi.

Eskrimde ülkemizi tek başına temsil eden Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa Şampiyonu oldu. (Kendisini sadece ailesi izledi ve tebrik etti)

Sarıyer Belediyesi sokak hayvanları için "Sen sahiplen, mama, bakım ve veteriner yardımı bizden" kampanyası başlattı.

Güzel değil mi? Evet, bence de güzel. Gelelim çirkin olana:

Bu haberleri bulabilmek için günler harcadım!



'Derya' kuzusu bunlar

Yerli otomobil, yerli tank, savaş uçağı, helikopter, uçak gemisi, hava savunma sistemi projelerine burun kıvırıp "Hayal görmeyin" diyen içimizdeki hainlere bir "kapak" daha geldi.









Deniz kuvvetlerimizin TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemisi olan Derya da envantere girip mavi sularla buluştu.

195 metre boyunda son teknoloji ile donatılan A 1590 borda numaralı ikmal gemisi Derya, ihtişamı ve üstün yetenekleriyle mavi vatanın yeni gözdesi oldu.

Durmak yok, yola devam...



Şeref kürsüsü

İspanya'nın Deportivo kulübünün 10 Kasım'da resmi internet sitesine koyduğu grafik. (Taraftar sayısı bir günde 86 milyon artmış olmalı)









Zap'tiye

11 Malmö oyuncusu Semih'in etrafında. Ben diğer Beşiktaşlı futbolcuların yerinde olsam futbolu bırakırdım.









Ne demiş?

"İnsan ırkı bitmiş. Aksini iddia eden varsa çok fena mahcup ederim." (Hakan Ural'ın, yorumladığı haberler sonrasındaki isyanı)