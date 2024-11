Tesla ve X'in patronu Elon Musk, Trump'ın zafer gecesinde en ön saflardaydı. Çünkü Trump yeniden kazansın diye varını yoğunu ortaya koymuştu.

Peki Musk'ın Trump aşkı nereden kaynaklanıyor? Bu ibretlik hikayeyi sonuna kadar okutmanızı tavsiye ederim.

Elon Musk 2020 yılında sözde uzmanların -ki onlar LGBT lobisinin emrindeyditavsiyesiyle 16 yaşındaki oğlunun transseksüel olmasına izin verdi. Çünkü o uzmanlar "Eğer hormon ilacı almazsa intihar eder" demişlerdi. Ama sonunda pişman olup, "Oğlumu benden alıp öldürdüler" açıklamasını yaptı. Musk o gün kendi kendine bir söz verdi. LGBT ile sonuna kadar savaşacaktı.

O yıllarda ABD'de "transgender" denilen ve çocukları trans yapmayı hedefleyen yeni bir akım yaratıldı. Hatta Kaliforniya'da çocuk trans yasası yasalaşınca Musk, uzay şirketi SpaceX'in merkezini Kaliforniya Hawthorne'dan Texas Starbase'e taşıdı. Bu arada ilk hamle olarak LGBT'nin kampanyalarının maşası Twitter'ı satın alıp, çalışanlarının yarısını kovdu. Bu operasyonu, reklam gelirlerinin yarı yarıya azalmasını göze alarak yaptı.







Bu aralar trans akımının öncülüğünü Hollywood'un ünlüleri üstlenmiş görünüyor. Megan Fox'un üç oğlu ve Charlize Theron'un evlat edindiği 2 erkek çocuk "Biz kızız" diye ısrar etmişler. Yerseniz tabii. Anneleri de dayanamayıp (!) onları kız kıyafetleriyle dolaştırmaya başlamış. Yakında LGBT'nin yardım ve himayelerinde trans olacaklarmış...

Tehlike kapıda değil, çoktan eşikten içeri girdi bile. CHP'nin "Çağdaş Cumhuriyet Kadını" ambalajıyla piyasaya sürdüğü kerameti kendinden menkul bir avukat, daha geçenlerde çocukların trans LGBT olmasını savunmadı mı? CHP'nin en büyük destekçisi de LGBT değil mi zaten? Böyle böyle milleti alıştırıyorlar işte...

Musk'ın, adını Vivian Jenna Wilson olarak değiştiren oğlu Xavier'e gelince: Trump'ın kazanmasıyla ülkeyi terk ettiği söyleniyor.

Bundan böyle gözüm hep Elon Musk'ın üzerinde olacak. İlk raundu da oğlunu elinden alan LGBT'nin neferleri Joe Biden ve Kamala Harris'e kaybettirerek aldı.

Dünyada evladını kaybetmiş babalardan daha büyük savaşçı yoktur. Buraya not düşmek istedim.







Mali ve Serdar'a şaşırdık mı?

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a, yasadışı bahis sitelerini teşvik etmek, özendirmek ve reklamını yapmak suçlamasıyla gözaltı sonrası ev hapsi verildi. Sizi bilmem ama ben hiç şaşırmadım. Çünkü yıllardır isimleri hep kumar ile birlikte anıldı. Hani derler ya, "Kılıçla yaşayan kılıçla ölür" diye, atalar yine yanılmadı.

Her ikisi de bir türlü uzaklaşamadıkları kumar illeti yüzünden servet değerinde paralar kaybettiler. Bazı ilişkileri tamamen bu kötü alışkanlıkları yüzünden bitti. Sağlıklarının bozulmasına bile kumar sebep olmuştur belki.

Aslında her ikisi de yasadışı bahisçilerin reklamını yapmak için ideal karakterlerdi. Hem milyonlar tarafından takip ediliyor, hem de kumarbaz olarak biliniyorlardı. Yani "potansiyelleri" yüzünden bulunmaz Hint kumaşıydılar. Nitekim "kullanılmaları" zor olmadı.

Her ikisi de bana göre kendi kulvarlarının en yetenekli isimleriydi. Bir de şimdiki hallerine bakın... Keşke "ibret" alınabilse...

Serdar'a ise bir başka üzüldüm. Çünkü son dönemde değişmeye, toparlanmaya, arınmaya çabalıyordu. Umarım vazgeçmez.



Ne demiş?

"Bu yaşadığımız çürümedir arkadaşlar. Tepeden tırnağa çürüme. Bunu temizleyecek operasyon var mı, ben bilmiyorum. Kötülüğün korkusu kalmadı." (Arka Sokaklar'da Rıza Müdür'ün isyanı)







Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden bir sobe daha: TV 100'de Serdar Ortaç'ın adı yaklaşık 30 dakika boyunca "Sertaç Ortaç" olarak yazıldı.



Zap'tiye

Milyonlarca lirayı şarkıcıların önüne yığmaya mecburlar. Çünkü başka türlü insanları meydanlarda toplama ihtimalleri yok!..