Onlar ekrana her çıktığında, gazetede imzaları her göründüğünde dikkat kesilip izliyorum. Abdurrahman Şimşek (Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü), Nazif Karaman (Sabah Gazetesi Haber Müdürü) ve Ramazan Almaçayır (a Haber İstihbarat Şefi) Turkuvaz Medya'nın özel haberlerini servis eden üçlü sac ayağı haline geldiler.







Bu ekip neleri ortaya çıkarmadı ki? Firari FETÖ imamlarının yurtdışında saklandıkları inlerinin deşifre edilmesinden, İsrail ajanlarının ülkemizdeki faaliyetlerine yönelik operasyonlara, en çetrefilli mafya kumpaslarının çözülmesinden, en vahşi cinayetlerin detaylarının ortaya çıkartılmasına kadar her biri ayrı ödülle taçlandırılması gereken müthiş özel haberlere imza attılar.

"İstihbaratın üç atlısını" son olarak Diyarbakır'da Narin duruşmasının görüldüğü mahkemenin önünde gelişmeleri a Haber'den an be an aktarırken izledim. İçerden aldıkları anlık haberleri, daha önce yaptıkları istihbarat çalışmalarıyla harmanlayıp bizi sanki o mahkeme salonunun izleyici koltuğuna oturttular. Abdurrahman Şimşek'in davayla ilgili ilk kez açıkladığı "gizli tanık" ise davanın seyrini tümden değiştireceğe benziyor.

Helâl olsun çocuklar...



Cimbom'un rakibi Wanda Nara

Galatasaray'ın "yengesiyle" başı dertte. Icardi'nin bir ayrılıp bir barıştığı eşi Wanda Nara, golcü futbolcunun psikolojisini alt üst etmeye devam ediyor. Icardi'nin son form durumu da bu toksik ilişkiden olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Dahası ünlü futbolcunun sadece ruhu değil, adaleleri de bu "gerginliği" kaldırmadı. Çapraz bağları koptu ve sezonu kapattı.

Wanda Nara önce boşanma kararı alıp İstanbul'u terk etmiş, daha sonra çiftin barıştığı haberleri yayılmış, Wanda'nın bir DJ ile dudak dudağa görüntülerinin medyada yer almasıyla birlikte Icardi eşini takipten çıkmıştı. Son olarak Wanda yeniden barıştıklarını kanıtlamak için yatak odalarından yarı çıplak fotoğraf paylaşmıştı. Üstelik Icardi'nin "Sen benim zayıf noktamsın" yazan mesajıyla birlikte. Ardından Icardi çocuklarının kendinden olmadığı şüphesiyle DNA testi yaptırmaya karar verince ipler hepten koptu.

Çiftin geleceği belirsiz görünüyor ama kesin olan şu ki, Wanda, Galatasaray'a ligdeki rakiplerinden daha çok puan kaybettirecek.







Transparan Mustafa

Mustafa Ceceli 44'üncü yaşını transparan kazağıyla kutlarken herkesi şaşırttı. Şov dünyasının namazında niyazında ünlülerinden biri olan, dostları tarafından "Hacı" diye çağırılan Ceceli siyah transparan kazak tercih ederken, eşi Selin İmer'in kravat ve ceketli maskülen tarzı, ünlü müzik adamının stiliyle tam bir tezat oluşturdu.

Ceceli, muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında eşine dönerek "Ben sana demedim mi? Yarınki manşetleri hayal edebiliyorum: Transparan Mustafa" dedi.

Eh, zaten ben de sevgili Mustafa'yı hayal kırıklığına uğratmak olmaz diye yazdım bu yazıyı...



gaf kürsüsü

Dostum ve meslektaşım Tansu Sarı'nın notu: "Sevgili seyirciler tabii'de yayındayız, TRT SPOR'da da ortak yayına girmişiz, ben yanlış ekrana bakıyormuşum." (TRT SPOR'da reklam arası sonrası bir anda yorumcu Engin Kehale'nin sözlerinin yarısı yayınlandı ve sunucu Erbatur Ergenekon garip durumu böyle açıkladı)



zap'tiye

Narin'in mahkemesine gitmesen "Duyarsız" derler. Gitsen "Avukatlar dışarıdayken içeride ne işin var?" derler. Gülben'in de işi zor vallahi...



ne demiş?

"Kasım'da aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz aşkı anlatır." (Samsunspor taraftarının 10 Kasım'da tribünde açtığı pankart)