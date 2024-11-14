Ülkenin baş döndürücü gündemi yüzünden karambole giden bir haber, gazete sayfalarının eteklerinde kaybolup gitti.

Kırsal ve tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik kullanımının yüzde 80 seviyelerinde olduğu Dicle Elektrik hizmet bölgesinde, son bir haftada şebekeye korsan müdahalede bulunan üç vatandaş hayatını kaybetti.







Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1000 volt akım bulunan elektrik trafosundaki harici hattı usulsüzce ve hiçbir koruyucu ekipman kullanmaksızın devre dışı bırakmaya çalışan vatandaşın görüntüsü ise tehlikenin boyutlarını ortaya koydu.

Terörist belediyelere kayyum atanmasını protesto için sokaklarda "Hak, hukuk, adalet" diye yaygara koparıp polise taş fırlatan, sonra da evine gidip elektrik hattına kanca atan insana nasıl "vatandaş" diyeceğiz peki?



Tavuğun kanadı nasıl kırıldı?

Ekonomik sorunların giderilmesinde önemli olan teşhisin doğru konulmasıdır. Sonrası bilindik tedavi yöntemlerinin uygulanmasından ibarettir.

Aylar önce tavuk fiyatları kanatlanıp uçuyordu. Buna "ihracattan" kaynaklanan arz sıkışıklığının sebep olduğu anlaşıldı. İhracata kota konulunca tavuk fiyatları yüzde 30 ucuzladı.

Evet, hedef daima ihracatın arttırılması, ithalatın kısılmasıdır. Ama öncelik vatandaşın, fırsatçıların elinden kurtarılması olunca devlet fedakarlık yaparak ihracat rakamlarından özveride bulunabilir. Darısı kanatlanan diğer ürünlerin başına...



Challenger'ın büyük gizemi

Challenger uzay mekiği 1986 yılında dünyadan fırlatıldıktan 73 saniye sonra havada patlamış ve 7 astronota mezar olmuştu.

Uzay ve havacılık tarihinin bu kara günü 38 yıl sonra yeniden dünyanın gündeminde. Zira o astronotlar bunca yıldan sonra yeniden ortaya çıktı. Hatta çoğunun isimlerini değiştirmeye bile gerek duymadan üniversitede hoca ya da özel şirketlerde CEO olarak hayatlarına dev ettiği iddia edildi. Astronotlardan 5'i herhangi bir açıklama yapmazken, içlerinden 2'si ölenlerin tek yumurta ikizi olan kardeşleri olduğunu belirtti.

Komplo teorileri uzmanlık alanım değildir ama naçizane düşüncem; NASA'nın, uzayın insan üzerindeki etkilerini daha iyi gözlemlemek için 7 ikiz kardeş kullandığı, kardeşlerden birer tanesini Challenger ile uzaya yollayıp, kalanlara da laboratuvarda testler uyguladığı yönünde.







Onlar ve biz

Fotoğraf ABD'den... Onlar için son derece sıradan bir görüntü. Hatta Türkiye'nin en büyük gazetesinin köşesine konu olmasına da şaşırıyorlardır tahminimce. ABD'de bir okul otobüsü durup uyarı ışıklarını yaktığı zaman yoldaki tüm araçlar onu beklemek zorunda. Sadece o şerittekiler değil, karşı yönden gelenler de o hareket edene kadar bekliyorlar. Bense okul yolunda bir servis minibüsü görüp yol verdiğimde arkamdaki sürücüden korna ve muhtemelen bolca küfür işitiyorum.







Ne demiş?

Atatürk'ün takımı Fenerbahçe 10 Kasım'da yine diyeceğini demiş...







Gaf kürsüsü

Bu hayatta nerede durduğun çok önemli.



Zap'tiye

Tan Taşçı: 42 Milyon. Ebru Gündeş: 45 Milyon. Cumhuriyetin 100. Yılı: 94 Milyon. Semicenk, Gazapizm, Edis: 71 Milyon. Gülşen, Mor ve Ötesi, Murat Boz: 78 Milyon. Artık tek bir "Gazinocular Kralı" tanırım: Mansur Yavaş.