Dünya nükleer savaş tehdidi altında balistik, süpersonik ve hipersonik füzeleri tartışırken asıl füzeyi yiyen biz olduk. Neydi o füze? Sahte Dolar Füzesi...

Türkiye'de sistemli bir şekilde dolaşıma sokulan inanılmaz miktardaki 50 ve 100 dolarlık banknotlar yüzünden başta bankalar ve döviz bürolarındaki işlemler olmak üzere ekonomimiz kilitlenmenin kıyısından döndü.









Bu bana sadece kâr amaçlı sıradan bir kalpazanlık faaliyeti değilmiş gibi geliyor. Bu nedenle işin arkası çok iyi araştırılmalı. Çünkü Birinci ve İkinci Dünya Savaşları öncesi ve sırasında aynı yöntem kullanıldı. Bazı ülkeler, düşmanının ekonomik dengesini bozmak ve enflasyon oluşturmak için o ülkenin piyasalarına çok miktarda sahte para boca etti. Bu "harekatlar" pek çok zaman da başarılı oldu. (Özellikle Hitler'in sahte dolar ve sterlin basarak ABD ve İngiltere ekonomilerini bir hayli hırpaladığı ünlü Bernhard Operasyonu benim üniversite dönemimdeki İktisada Giriş dersinde örnek olarak işlenirdi.)

Diyeceğim o ki, rezil dünyanın sinsi, ahlaksız, vicdansız savaş yöntemlerinin sonu yok. Kimi zaman itibar suikastlarıyla, kimi zaman kalkışma ve darbeyle, kimi zaman da "kıtalar arası ekonomi füzelerini" ateşleyerek...

Tek olmak, iri olmak, diri olmak işte bu yüzden çok önemli.





Bulana 2 milyon lira ödül!

Türkiye, 4,5 aydır kayıp olan ve kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Fatih Aydın'ın başına ne geldiğini konuşuyor. 7 Temmuz'u 8

Temmuz'a bağlayan gece iddialara göre babasıyla kavga ettikten sonra evden çıkan 22 yaşındaki genç adamdan hiç bir haber alınamıyor. Herkes Atv'deki Esra Erol'da programında haftalardır kayıp olarak aranan Fatih Aydın'dan gelecek güzel haberi bekliyor.









Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programında canlı yayına bağlanan bir izleyici, Fatih için çok üzüldüğünü ve bulan kişiye 50 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Bunun üzerine Esra Erol'da programının telefon hatları kilitlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen telefonlardan Esra Erol'da izleyicisi Fatih'i bulana kendi bütçesine göre ödül vermek istediğini söyledi. Şimdiye kadar izleyicilerin aramalarından toplanacak ödül miktarı 2 milyon lirayı buldu. Esra Erol ve ekibi gece gündüz demeden Fatih Aydın'ı arıyor. Tüm Türkiye büyük bir umutla Fatih Aydın'dan gelecek güzel haberi bekliyor.



Çamaşır makinesine atılmış gibiyim

Geçen hafta Ahmet Hakan da yazdı, "Aman kendinize dikkat edin. Acayip salgın var" diye. Meslektaşımı nakavt eden grip beni de buldu. Üstelik özellikle toplu bulunulan yerlere asla girmeyen, yediğine içtiğine dikkat eden, hijyeni her şeyin üstünde tutan beni.

Abartmıyorum, iki kez Kovid atlatmama rağmen hayatımda hiç böyle sarsıcı bir grip geçirdiğimi hatırlamıyorum. Öyle yüksek ateş ve yoğun nezle yok. Boğaz ve baş ağrısıyla başlayıp, göğüste hırıltı ve geceleri zindan eden bir öksürükle en az 10 gündür devam ediyor. En kötüsü de sanki biri tüm eklemlerimi tersine bükmeye çalışmış sonra da bedenimi çamaşır makinesine atıp kısa programda iyice bir döndürmüş gibi hissediyorum.

Aman diyeyim; ne yapın, edin, yakalanmayın...



Şeref kürsüsü

Ankara'da trafik kazası geçiren 8 yaşındaki çocuğun ayakkabı ve çorabı olmadığını görünce kendi çorabını çıkarıp ona giydiren 112 acil teknisyenini o pamuk kalbinden öpüyorum.



Zap'tiye

Halep ve İdlib'in düşmesinden sonra ekranda izlediğim bazı strateji uzmanları bile işin içinden çıkamadı. Benim yorumum ise net: Bu saatten sonra Ortadoğu'da kör tuttuğunu öper!



Ne demiş?

Okurumuz Abbas Erdöl, TRT'de Ömer Üründül'ün Premier Lig'deki Liverpool ile Manchester City arasında oluşan puan farkını izah edişini not almış: "Manchester City puan kaybettiği için 8 puan fark varmış."