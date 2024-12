Bu yazıya ilham veren, değerli dostum ve köşemizin fahri danışmanı İsa Altun'un verdiği aydınlatıcı seminer oldu. Altun'un "Bu tuzağa düşmeyin" başlığıyla anlattıklarını devşirip, sizleri de dolandırıcılara karşı "uyandırmayı" görev bildim.

Evet değerli okurlar, sanal dolandırıcıların avı olmak istiyorsanız aşağıdakileri harfiyen uygulayın: (!)

1- Kişisel bilgilerinizi sosyal medyada sürekli paylaşın: Nüfus cüzdanınızın ve pasaportunuzun fotoğrafı, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, eğitim durumunuz, medeni haliniz, anne kızlık soyadınız ve yakın akrabalarınızın bilgilerini sosyal medyada ya da herhangi bir internet sitesinde aşikar bir şekilde paylaşmayı alışkanlık edinin. Eğer bu bilgilerin girilmesi zorunluysa yanlış bilgiler vermeyi aklınıza bile getirmeyin. (!) Gerçek doğum tarihinizi resmi işlemler haricinde de her vesile ile kullanmayı ihmal etmeyin.









2- Sakın güçlü bir şifre kullanmayın: Sosyal medya sitelerinde hesap oluştururken tuttuğunuz futbol takımı, evcil hayvanınızın ismi ya da eşinizin ismiyle olabildiğince zayıf şifreler oluşturun. Keza "Şifremi unuttum" soruları da bu gibi cevaplardan oluşmaktadır. Bu yüzden hesabınızı ele geçirmek isteyenlerin işini kolaylaştırmak için şifre oluştururken harf ve sayılardan oluşan güçlü şifrelere asla başvurmayın.

3- Hesabınızı korumak için SMS ve kodmatik uygulamalarını sakın ola ki kullanmayın: Zira sosyal ağlar iki kademeli güvenlik konusunda bir hayli ilerlemiş durumda. Gmail'den tutun da, Facebook'a ve X'e kadar sosyal ağlar üzerinde SMS koruması veya kodmatikler ile hesabınızı koruyabileceğiniz fikrini aklınızdan hemen kovalayın.

4- Kredi kartı bilgilerinizi herkesle paylaşın: Kredi kartı bilgileriniz söz konusu olduğunda gizliniz saklınız kalmasın. Sosyal medya üzerinden sizinle iletişime geçen akrabalarınız ya da arkadaşlarınız para ya da kredi kartı bilgilerinizi istiyorsa bu bilgileri hemen paylaşın ki dolandırıcılar zahmetsizce işlerini görsünler.

5- Arayan herkese hemen inanın: Zor durumda olduğunu söyleyen yakınınızı arayıp, gerçekten de yardıma ihtiyacı olup olmadığını sakın sorgulamayın.

6- Bankacılık işlemlerini sadece banka web sitesi üzerinden değil önünüze her çıkan siteden gerçekleştirin: Sosyal medyayı sadece kişiler değil, kurumlar da yoğunlukla kullanıyor. Pek çok bankanın da Facebook, Twitter ve Google+ hesabı mevcut. Haliyle kullanıcılar bankalarından maillerine ya da sosyal medya hesaplarına bir mesaj geldiğinde bu durumu yadsımıyor. Siz de sormadan, sorgulamadan "sürüye" katılın.

Bu söylediklerimi harfiyen uygularsanız, dolandırılmanız üç günü bulmaz!..



Çalan her telefonu açmayın

Yapılan onca uyarı ve bilgilendirmeye rağmen telefon marifetiyle yapılan dolandırıcılık artarak sürüyor.

Araştırmalar, küresel telefon dolandırıcılığının 2023 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Bilinmeyen aramaların yaklaşık yüzde 28'inin dolandırıcılık ya da spam niteliğinde olduğu görülüyor. Verilere göre tüketicilerin yüzde 16'sı bu nedenle para kaybetti. Ortalama kayıplar ise bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 527 artışla 2.257 dolara yükseldi.

Görünen o ki; en etkin önlem, tanımadığınız numaralardan gelen aramalara cevap vermemek.



Gaf'let kürsüsü

Değerli okurumuz Murat Aydın'ın mesajı: "Şikayetvar sitesinde İBB'nin Beyaz Masa'sının da olduğunu biliyor muydunuz? İBB'nin çözüm ve şikayet portalı bile şikayet edilir durumda."



Zap'tiye

İşte aldatma, dolandırıcılık ve sahtekarlığın Nirvana'ya (!) eriştiği nokta: Adam, tartıda az çeksin diye bavulunu çaktırmadan ayağıyla kaldırıyor. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez...









Ne demiş?

Değerli okurumuz Muharrem Akduman not etmiş: Slavia Prag - Fenerbahçe maçını anlatan spiker Müjdat Muratoğlu, Prag kalecisi için şöyle diyor: "Ayakları temiz bir kaleci değil..." "Ayaklarına hakim değil" demek istiyor zağar!