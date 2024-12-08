Ne çirkin, ne tatsız, ne insanlık dışı bir soru değil mi? Yine de kesin bir hükme varmadan önce hikayeyi sonuna kadar okumalısınız:

Bir gazetede şöyle bir ilan çıktı: "Yaşlı ebeveynlerimi 10.000 Euro'ya satıyorum. Babam 91 yaşında ve bunama hastası. Annem 89 yaşında, yardımla işlerini yapabiliyor."

Bu ilanı görenlerin bazıları, "Nasıl böyle bir rezalet olabilir?" dedi. "Hey, neden yetkililer müdahale etmiyor?" diyenler oldu. "Tanrım, bu bir günah!" diye düşünenler de vardı. "Gereksiz bir şey, satın almak için çok fazla para, bu delilik" diyenler de... Anne ve babalarını uzun zaman önce kaybetmiş bir aile, ilandaki satılık yaşlıları alıp onlara bakmaya karar verdi. Tutarı banka havalesiyle hesaba yatırdılar ve satılık yaşlı çifti evlerine götürmek için iletişime geçip, verilen adrese gittiler.









Geldikleri adreste büyük bir konak vardı. İlan için geldikleri yerde kendilerini, iyi görünen yaşlı bir adam karşıladı. "Anne ve babanı almaya geldik. İstenilen miktarı zaten bankaya yatırdık" dedi genç adam. Genç çifti karşılayan yaşlı adam, "Hoş geldiniz, bana bu yaşlılara neden bu kadar çok para verdiğinizi açıklayabilir misiniz? Size sadece bakım dertleri getirecekler, bunu bildiğiniz halde neden buradasınız?" diye sordu. Genç çift, "Çünkü biz her ikimiz de ailemizden erken ayrıldık ve onları çok özledik. İki küçük çocuğumuzun büyükbaba kucağına oturmasını, hikayeler dinlemesini, onlarla uyumasını ve oynamasını istiyoruz. Onları yetişkinlere saygı duyacak şekilde yetiştirmek istiyoruz" dediler.

Yaşlı adam evdeki karısına seslendi, kadının elinde baston vardı ama rahatlıkla hareket ediyor ve iyi niyetli bir şekilde gülümsüyordu. Yaşlı adam ve kadın "Tamam, sizinle geleceğiz, bu ilandaki ebeveynler biziz" dediler.

Genç çift şaşırmış bir şekilde "Ama nasıl olur? İlanda onların muhtaç, düşkün, durumlarının da kötü olduğu söyleniyordu" dediler. Yaşlı çift birbirine bakıp gülümsedi. Kadın, şaşkınlık içindeki çifte şu açıklamayı yaptı.

"Şimdi söyleyeceğim. Sevgi ve anlayış içinde yaşadık, çalıştık, para kazandık, bu köşkü yaptık ama kader bize çocuk vermedi. Bütün sahip olduklarımızı, bazı iyi insanlara bağışlamaya karar verdik ama onları nasıl bulacağımızı bilmiyorduk ve bu ilan fikrini bulduk. Şimdi biz ve paramızın gerçekten emin ellerde olacağı için mutluyuz..."



Yapay zeka ile bir güzel deliriyoruz

Gençlerde kronik yalnızlık artıyor. Yapay zeka sohbetleri gençleri yalnızlaştırıyor. Yalnızlık, erken ölüm riskini yüzde 26 artırıyor... Bunları söyleyen bir bilim insanı. Yapay zekanın kriz durumlarında sosyal destek bağlamında insanların duymak istedikleri tüm sözleri söyleyebildiğine dikkat çeken Sosyolog Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, "Kişilerin insanların yerine yapay zekayla uzun süreli iletişim kurmayı tercih etmeleri, sosyal medya örneğinde olduğu gibi yalnızlığı daha da derinleştirecektir" diyor.







İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonucuna da işaret eden Prof. Süleymanlı, "Bu araştırma, yalnızlığın insan sağlığı açısından obeziteden daha kötü sonuçlar doğurabileceğini, erken ölüm riskini yüzde 26 artırabildiğini ve artan kardiyovasküler hastalık, demans, felç, depresyon ve anksiyete riskiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu" dedi.

Görünen o ki, yapay zeka ve sosyal medya insanları önce bir eve, sonra bir odaya ve nihayetinde tek bir ekrana hapsediyor.

Tavsiyem: Af çıkmasını beklemeyin. Kendi tünelinizi kendiniz kazın.



Şeref kürsüsü

Batman'da tavuklarını öldüren tilkiyi elleriyle yakalayıp daha sonra köy meydanında bir güzel doyurduktan sonra salıveren 80 yaşındaki ninemiz gönülleri fethetti.









Zap'tiye

Türkiye'de 2024 yılında en çok Semicenk, Lvbel C5, BLOK3, UZİ, Ati242, Dedublüman ve Çakal dinlenmiş. Allah ülkeme başka elem, keder vermesin!



Ne demiş?

2. Sayfa'nın Instagram sayfasında "Şevval Şahin'in transparan tarzını nasıl buldunuz?" diye sorulunca bir takipçi şöyle yazdı: "Lütfen bir sonrakine hiçbir şey giymeden çıkın, az kaldı, bekliyoruz."