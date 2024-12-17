Küçük çocuğun belki de son umuduydu. Aylardır işsiz olan babasına iş bulmak için belediye başkanına ulaşmak...

O fırsatı buldu da... CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı karşısında görünce ricasını dile getirdi: "Babamı zabıta yapar mısınız?"

Başkan önce gevrek bir kahkaha koyuverdi. Sonra da çocuğa sordu: "Senin baban rüşvet yer mi lan?" Çocuk afallamış ve çokça da utanmıştı. Olup bitene bir anlam vermeye çalışırken, Başkan Özarslan'a ise yaptığı espriye (!) tek başına gülmek kaldı... Bu köşede pek çok gaf ve gaflet yazdım ama bu kadar sığ, bu denli sorumsuzca olana şahit olmadım. Bir çocuğun çaresizliği üzerine sözde mizah yapılabilir mi? Fukaralığın üzerinde bu kadar vahşice tepinilir mi? Bu nasıl bir vicdandır?









Tamam, artık biliyoruz, CHP'li belediyelerde iş bulabilmek için ya rüşvetçi olacaksın, ya terörist. Ama bunu deklare etmek için bir çocuğun masum duyguları bu kadar fütursuzca paspas edilir mi?

Yazıklar olsun!..



Herkese kamera lâzım

Feci olay, geçtiğimiz hafta Manisa'da meydana geldi. Taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Parayı kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., pos cihazını istedi. Taksici tam cihazı çıkarırken, Emirhan Ü. yanındaki bıçağı taksicinin göğsüne saplamaya çalıştı. Taksici Paktan müthiş bir refleks göstererek elini göğsüne siper edince bıçak eline saplandı. Caniyle bir süre mücadele eden taksici şans eseri hayatta kaldı.

Peki sonra ne oldu? Cinayete teşebbüs ettiği, aracın içindeki kamera ile sabit olan o şahıs, ifadesinden sonra serbest bırakıldı...









Neyse ki sosyal medyadaki büyük tepkiyi göz ardı etmeyen bir savcı çıkıp, görüntüleri inceleyerek yeniden tutuklama talimatı verdi.

Artık bu adaletsizliğe kimsenin tahammülü kalmadı. Canileri, tecavüzcüleri, hırsızları aramıza salan mevcut infaz yasasını bir an önce değiştirmezsek, sibobu tıkanan düdüklü tencere patlayacak. Buraya not düşüyorum.

Bir de evinize, işyerinize, aracınıza mutlaka kamera taktırın. Zira adalet artık sadece objektifin içinden geçiyor.



Kombine kara deliği

Bu görüntü haftalardır Fenerbahçe taraftarını deli ediyor. Tezahüratın en etkili olacağı, stadyumun en değerli yeri kombine bilet alanlara ayrılmış. Ancak o kombine bilet alanlar sadece Galatasaray maçına ya da çok önemli Avrupa maçlarına geliyorlar. Onun dışındaki günlerde burası kocaman sessiz bir kara delik gibi kalıyor.









Bu duruma sosyal medyada isyan eden sarı lacivertli taraftar neler yazmıyor ki? "Maç başlayınca taraftar oraya geçsin. Bakalım çıkartabiliyorlar mı?" "Üç kez üst üste maça gelmeyenin kombine bileti iptal edilsin."

Bu mesele büyüyecek. Benden söylemesi...



Gaf kürsüsü

Bein Sports'ta Kasımpaşa - Eyüpspor maçını anlatan Erdem Bitik, kalecinin kornere çeldiği topu gol zannedince kendi başına skor tabelasını değiştiriverdi.



Zap'tiye



İBB mezar yeri ücretlerine yüzde 70 zam yaptı. Ekrem'in kazıkları öte dünyaya bile ulaşıyor.



Ne demiş?

"Ölmek istiyorum. Yarın ölmek istiyorum. Hani 300 bin kişi 'Serdar' diye bağırıyordu? Hani müziğimi seviyorlardı? Bana lütfen 'Koskoca Serdar Ortaç'sın' demeyin. Bu hayatta kimse koskoca değil. Boşuna mı yazdım 'Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, padişah değil' diye." (Serdar Ortaç'ın Esra Ada'ya verdiği röportajdan)