A Haber ekipleri, başımızı döndüren Suriye'deki son gelişmeleri dakikası dakikasına özel haber ve görüntülerle evlerimize taşırken bu iki haftalık habercilik maratonunda bir kez daha ipi en önde göğüslediler.

Muhaliflerle aynı anda kent ve köylere giren, canlarını tehlikeye atarak bomba ile tuzaklanmış tünellerin içine dalan, başlarının üzerinde İsrail Heron'ları dolaşırken henüz bombalanmış, dumanı tüten yapı ve enkazın arasından haber geçen, Sednaya zindanlarındaki pres makinalarını dünyaya duyuran, Lazkiye limanında İsrail'in bombaladığı Suriye donanması ile Esad'ın yazlık malikanesini ilk kez görüntüleyen yine A Haber'in gözü pek muhabir ve kameramanlarıydı. Üstelik sadece habercilik de yapmadılar, "insanlıklarını" mesleki kaygılarının önünde tuttular. 13 yıl sonra hapishaneden kurtarılan ve "Beni aileme götürün" diyen tutukluyu alıp, kilometrelerce yol teperek onu köydeki ailesine kavuşturdular. Bunları yaparken günlerce uyumadılar, duş bile alamadılar. Geride bıraktıkları, onları her dakika merak eden yüreği ağzındaki ailelerini teskin etmek de yine onlara düştü.

Sahadan gelen bir gazeteci olarak muhabirliğin, kameramanlığın sadece özveri gerektiren bir iş değil, "sevda" olduğunu iyi bilirim. Bu nedenle onların isimlerini burada tek tek anıp, bir ağabeyleri olarak teşekkür etmek istedim. Muhabirler Halil İbrahim Uğur, Mehmet Geçgel, Ata Gündüz Kurşun, Barış Türel ve Ahmet Nazif Kural ile kameramanlar Okan Can Sapkayalı, Mehmet Ali Bağ, Eren Karakaya, Mücahit Özendi ve Ömer Er... Allah'a emanet olun çocuklar...









Sadece sahadakiler mi? Tabii ki değil. Zira habercilik bir ekip işidir. Stüdyoda gelen haberleri an be an duyurmak için zorlu haber trafiğini mükemmel şekilde yöneten Gökhan Kurt, Cansın Helvacı, Haktan Uysal, Can Okanar, Banu El, Merve Türkay, Hikmet Öztürk, Tahir İnan, Merve Özkan, Merve Tepe, Mehmet Derindağ ve Sinan Tatlıbir'e bir televizyon izleyicisi olarak minnet dolu hissediyorum kendimi.

Mutfakta yani rejide ter akıtan fedakar ekibi de es geçemem. Baş döndürücü gündemi en doğru ve ayrıntılı şekilde ekrana taşıyan müdüründen yönetmenine, teknik ekibinden konuk koordinatörüne kadar tüm arkadaşlarımı; Haber Koordinatörü Metin Algül, Haber Müdürü Cihan Narlı, Dış Haberler Şefi Muhammer Serhen, Yurt Haberler Şefi Abbas Ulu, Editörler Meftun Özcan, Ercüment Alhan, Mehmet Ali Gökçe, Serkan Yılmaz, Ferhat Çiçek, İdris Atmaca, Aykut Gül, Fatih Tekcan, Süleyman Baş, Ebubekir Budak, Eray Sarıçam, Coşku Belet ve Konuklu Yayınlar Sorumlusu Muhsin Ünsal'ı teker teker alınlarından öpüyorum.

Tabii ki yıllardır bu ekibi büyük bir ustalıkla yöneten genel müdür Abdülhalik Çimen'in de hakkını teslim etmek gerekir.

Bu arada sadece A Haber ve Atv ekiplerini değil, bölgede görev yapan tüm kanal ve gazetelerin fedakar habercilerini de Suriye'de başarıyla verdikleri habercilik sınavı için kutluyorum.



Suriyelilerin dönmesine kimler üzülür?

Evin her odasını 5 Suriyeliye kiralayan açgözlü ev sahipleri.

Sığınmacıları yarı ücretle sigortasız çalıştıran fırsatçı patronlar.

Ülkeyi karıştırıp bölmek için her fırsatta Suriyelileri hedef gösteren FETÖ artıkları.

Suriyelilerin açtığı dükkanları haraca bağlayan PKK bağlantılı mafya bozuntuları.

Ülkedeki her ekonomik sorununu Suriyeli sığınmacıların varlığına bağlayan ve artık argümanı kalmayan zavallı muhalefet.



Gaf'let kürsüsü

Suriye'de habercilik görevini icra eden TRT Haber ekibinin aracına PKK/YPG'li teröristler tarafından kamikaze drone ile saldırı düzenlendi. Geçmiş olsun, ayağınıza taş değmesin kardeşlerim.



Ne demiş?

"Eve gelirken hanıma 'Bir şey lazım mı?' diye sordum, 'Sen lazımsın' deyince koştur koştur eve gittim, perde astırdı." (Sosyal medyadan)



Zap'tiye

Dünyada bir ilk: Suriye'deki Sednaya cezaevinde bu kez kaçmak için değil, mahkumlara ulaşmak için tünel kazılıyor.