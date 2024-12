Rap müzik hayatımıza gireli uzun bir süre oluyor. Ne yalan söyleyeyim pek ilgimi çekmese de zaman zaman ben de "kulak misafiri" oluyorum.

2024 yılında ülkemizde en çok dinlenen müzik türünün rap olması bu nedenle beni şaşırtmadı. En çok dinlenen şarkı ise Era7capone ft. Batuflex'in seslendirdiği "Cıstak" oldu. Merak edip dinleyince sözlerinin bir "milli felaket" olduğunu gördüm:









Aldım marka, bakmıyo'm faturasına / Adı Katarina, verdim tam arasına / Dedi, "Lütfen tekrar gel ara sıra" / Güzel mi güzel, onun arabası var / Batu sıradan biri, hani semtçi falan / Melis Niş-taşı University kasa (valla) / Müziğimi cinsiyetçi bulmuş, hoş bakmamış / Bana hoş bakarsın, söyle, kaç paraya? / Tanıştım Bebek'te, adı Natasha / Dedim, "Uzatma bebek, yat aşa'"

Tamam, rap denilen, protest ve isyankar bir müzik çeşidi. Onlardan Zeki Müren Türkçesi beklemiyorum. Ama bu kadar sığ bir cinsiyetçilik, bu denli ağır bir maddecilik de doz aşımı gibi geliyor bana. Eğer Türk halkı "müzik" diye bunu talep eder hale gelmişse hepimizin şapkasını önüne koyup düşünme vaktidir. Ne demişti merhum Cem Karaca hayatının ilk ve son rap şarkısında?

"Alavere dalavere kim ala da kim vere rap rap / Köşeleri möşeleri dön baba dönelim rap rap..."

Yazıyı yine bir Cem Karaca dizesiyle noktalayalım:

"Bindik bir alamete, gidiyoz kıyamete, amaneeey!.."





Belediye Macera Oyunları

Ülkede CHP'li belediyelerin görev yaptığı il ve ilçelerde yaşamak hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlu bir sınav haline geldi. Toplu ulaşımdaki aksaklıklar, alt yapının yetersizliği, belediye himetlerindeki adam sendecilik, sıradan meteorolojik olaylarda bile yaşanan sefalet, en mütevazı vatandaşları bile birer "şehir cengaverine" dönüştürmüş durumda. Acaba diyorum, CHP'li belediyeler, yandaş sanatçılara konser verdirmek için milyonlar harcayacağına bir "Belediye Macera Oyunları" düzenlese millet daha mı çok eğlenir? Yarışma branşları şöyle olabilir mesela:









Arızalı belediye otobüsü itme.

Kafa kafaya metrobüs çarpışmalarında hayatta kalma.

Her an insan yutabilen yürüyen merdivenlerle mücadele.

Denetlenmeyen inşaat çukurları ve önlem alınmayan göletlerden çocuk kurtarma.

Elektrik kaçağı bulunan su birikintileri ve süs havuzlarından kurtulma.

Kapağı bozuk rögarlar arasında slalom.

Her yağmurda su basan bodrum katlarından kovayla su tahliye etme.

Gariban seyyar satıcıları zabıta zulmünden kurtarma.

Konteynerlerde yığılan çöp dağlarına en uzun süre tahammül etme.

Boğaz'ın çöple dolu yüzeyinde yürüyerek bir kıtadan diğerine geçme.

İzmir Kordon'u kokuya tahammül ederek bir uçtan bir uca yürüme.

Kuzey Ege sahillerindeki lağımların arasında kolera olmadan yüzebilme.

Torpille imara açılan bölgelerde hızarla ağaç kesme.



Gaf kürsüsü

MasterChef'te yarışmacı Onur'un yaptığı çirkin el hareketi izleyicilerden büyük tepki aldı.







Zap'tiye

Nerede bir karambol olsa Netanyahu oraya çöküyor. Şimdi de karışıklığı fırsat bilip Suriye'yi işgale hazırlanıyor. Bu kadar mafyalığı Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi bile yapmamıştı.



Ne demiş?

"Bu ödülü Narin gibi hayalleri yarım kalmış çocuklar adına alıyorum." (Sandık Kokusu'nun küçük oyuncusu Sarp Kaan Altınçapa'nın Altın Kelebek'teki ödül konuşması)