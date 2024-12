Herkesin merak ettiği konu, 14 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyelilerin son gelişmelerin ardından ülkelerine geri dönüp dönmeyecekleri.

Aslında geçen haftadan ibaren sınırlarda dönüş için büyük bir hareketlilik başladı. Pazar gecesi haber kanallarına düşen konvoy görüntüleri de bu tersine göçün artarak devam edeceğini gösteriyor.

Ancak kesin dönüş için bölgedeki PKK/YPG varlığının tamamen bitirilmesi gerekiyor. Pazar günü Azez'de A Haber'e konuşan Tel Rıfatlı bir Suriye vatandaşı şöyle diyordu: "Tel Rıfat'a geri dönmeyi çok istiyorum ama bildiğiniz gibi PKK orada bir yer altı şehri inşa etti. Türk ordusu orayı çok iyi biliyor. Onların yardımıyla bu tüneller temizlenirse orada yeniden eski düzenimi kurar, çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için sıfırdan başlayabilirim."









Bölgenin terörden temizlenmesi, Suriyeliler ile birlikte bizim de huzur ve güvene kavuşmamız için şimdi "süpürme harekatının" tam sırasıdır. Muhalifler tarafından PKK/YPG'nin yeni merkezi Deyrizor'a karşı girişilen fetih operasyonunu tüm gücümüzle destekleme zamanıdır. Eğer bu büyük meseleyi tek bir Mehmetçiğin burnu kanamadan çözersek -ki gelişmeler onu gösteriyor- bu, yüzyılın en önemli askeri ve siyasi başarısı olarak hanemize yazılacaktır.

Karabağ'ı geri almak, Trablus'ta oyun bozmak, Suriye'yi özgürlüğüne kavuşturmak... Hepsi bize nasip oldu. Şükürler olsun...



SIRA GELDİ PKK'YA

Ne Rusya, ne ABD, ne İsrail... Ortadoğu'nun kaderini burada yaşayan insanlar belirler. Özgürlük ve adalet isteyen halkların önünde hiçbir "ikame" güç duramaz. Bunu bir kez daha Suriye'de gördük. Bölgenin huzur ve güven bulmasının önündeki en büyük engel haline gelen Esad rejimi de halkın özgürlük isteğinin önünde tutunamadı.

Önemli olan o halka maddi, manevi ve özellikle de askeri destek sağlanmasıydı. Hepsinden önemlisi, "başarabileceklerine" inandırılmalarıydı. Çok şükür bunda en büyük pay sahibi biz olduk.

Önce mutlak ölümden kaçan mazlum halkları bağrımıza bastık, sonra milli mücadelelerinde onlara her türlü desteği vererek Suriye'nin özgürleşmesini sağladık. Yani, özgür Ortadoğu'nun oluşmasında "oyun kurucu" olduk. Öyle etkili ve dirayetli bir dış politika izledik ki, ABD de, Suriye de, İsrail de boyun eğmek, kabul etmek zorunda kaldı.

Şimdi bölgeye topyekun huzur gelmesinin önünde tek bir engel kaldı: Artık küçük bir alana sıkışan PKK/YPG varlığı. Suriye'yi acımasız bir diktatörden kurtaran bu yeni ittifakın kararlılığı, eminim -bölgedeki emperyalist güçlere rağmen- teröristleri de yok edecektir.

Artık yeni hedef PKK/ YPG ve türevleridir. Gazamız da yeni zaferlerimiz de mübarek olsun...



Bizi Allah korudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Esad'la görüş, Esat'la görüş" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözde baskı yapıp duruyordu. Ne var ki, Özel bu teklifini Kilis'teki kürsüden tekrarladığı saatlerde Esad ve çocukları Moskova'ya kaçmak için bavullarını uçağa yüklemekle meşguldü. Türkiye, sağduyulu ve etkin Ortadoğu politikasıyla Esat'ın defterini çoktan dürmüştü ama bizim muhalefetin bundan haberi yoktu. Çünkü yoldaşları DEM'in talimatlarıyla bölgedeki mevcut durumun muhafaza edilmesine, bilerek ya da bilmeden PKK/YPG'ye zaman kazandıracak bir eveleme geveleme taktiğine hizmet ediyorlardı. Oysa hükümet tarafında söz bitmiş, çoktan "icraat" başlamıştı...

Allah bu ülkeyi çapsız, vizyonsuz, uluslararası ilişkilerden bihaber, dirayetsiz kişilerin yönetiminden esirgesin... Düşünsenize, ya bu kritik süreçte onlar başımızda olsaydı?





Gaf'let kürsüsü

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir adamın 25 yıldır ceviz kırmak için kullandığı eski aletin patlamamış taarruz tipi el bombası olduğu ortaya çıktı.









Zap'tiye

İstanbul'da her gün 3 milyon sürücü park yeri ararken 23,5 milyon dakika kaybediyormuş. Baraj doluluk oranlarıyla birlikte garaj doluluk oranları da günlük açıklansın!



Ne demiş?

"Türkler gerçekten sanat ve sanatçıdan çok iyi anlıyorlar. Ben şarkı söylerken gözlerini bir an olsun benden ayırmıyorlar." (Seksi şarkıcı Inna'nın sözleri)