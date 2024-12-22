Bütün dünya engelli insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için kafa patlatıp türlü yenilikleri hayata geçirirken bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise engelli vatandaşlara tuzak üstüne tuzak kuruyor.







Çalışmayan engelli asansörleri, bozuk yürüyen merdivenler, rampası olmayan üst geçitler ve geçit vermeyen yüksek kaldırımlardan sonra İBB şimdi de sonu aydınlatma direğine çıkan sarı kabartmalı görme engelli yolunu hizmete (!) açtı.







Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki kaldırım ve yol yenileme çalışmaları sonunda ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı. Yenilenen kaldırımlara görme engelliler için sarı kabartmalı bant çekildi. Ancak çalışma yapılan bir noktada sarı bandın sonu aydınlatma direğine çıktı...

Yani bastonunu kullanarak bandı takip eden bir görme engellinin kazaya uğraması için adeta bir tuzak kuruldu.

Ne diyeyim; Allah akıl, fikir ve bolca vicdan versin...



Gel de gıpta etme...

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 2006 senesinde 10 yaşındaki bir çocuğu katleden ve ölüm cezasına çarptırılan mahkum, zehirli iğneyle idam edildi.

Katar'da trafiğe açık yolda drift yapan adamın son model süper lüks otomobili trafikten men edildikten sonra hurdacıdaki araç ezme makinasında paramparça edilip "balya" haline getirildi. Katar polisi ibret olsun diye işlemi resmi internet sitesinde yayınladı.

Brezilya'da öğrencilerin okullara cep telefonu getirmesi tamamen yasaklandı.

İnsanın içinden "Keşke" ile başlayan ne kadar çok cümle geçiyor değil mi?



Futbolun vahşi yüzü

Futbol aslında bir oyun, bir eğlencelik, temaşa sanatı. Ama vahşi kapitalizm bu spor dalını ekonomik bir sektöre dönüştürdüğünden bu yana futbolcuların birbirine acıması kalmadı. Öyle ki, yeşil sahalar modern çağın yeni gladyatör arenalarına döndü. (Yeni statlara "Arena" adının verilmesi boşuna değil)







Fransa Ligi'nde oynanan Monaco-PSG maçındaki bir pozisyon ise futbolun vahşi yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Wilfried Singo'nun kaleci Donnarumma'ya yaptığı sert müdahale sonrası yıldız kalecinin suratı adeta parçalandı. Yüzüne 10 dikiş atılan ünlü file bekçisi maça devam edemedi.

İşin daha da vahim tarafı, karşılaşmanın hakeminin bu pozisyona kart bile çıkarmamasıydı.

Ben olsam, hakemi önce göz muayenesine gönderir, sonra lisansını iptal eder, hareketi yapan Singo'yu ise cinayete tam teşebbüsten tutuklardım.



Gaf'let kürsüsü

Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde imam olarak görev yapan ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren Eşref Yıldırım, sosyal medya hesabından masasına silah koyduğu bir fotoğrafı paylaştı.







Zap'tiye

Eskiden anne babalar, çocuklarını eve sokmak için uğraşırlardı. Şimdi ise evlerinden hatta odalarından çıkarmak için ter döküyorlar.



Ne demiş?

"İmkansız diye bir şey yoktur. Çünkü imkansız kelimesinin içinde bile 'imkan' vardır." (Audrey Hepburn)