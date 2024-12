Cem Yılmaz şimdilerde bir gofret markasının reklam yüzü oldu. Yeni reklam filminde onu janjanlı yeşil ceketiyle "N'aber Gofrik?" derken izliyoruz. Tüm reklam kampanyası bundan ibaret.

Ünlü komedyen, rol aldığı reklam filmlerinin metnini ve konseptini de üstlenir. Eğer bu metin (!) onun kaleminden çıktıysa Türk mizahının geleceğiyle ilgili kaygılarım "umutsuzluğa" dönüşecek.

Nerede Cem'in eski reklamlarındaki şahane slogan ve replikler? "Alırım anahtarını..." "Doktor bu ne? İnsan yiyecek bunu insan..." "Çok gerginsiniz Ajda hanım..."









Yok eğer "Benim sadece sıfatım yeter" kibrine bulandıysa diyecek bir şey yok.

Ama insan Cem'in başını eğip çıtanın altından geçmesini değil, her seferinde daha yükseğe sıçramasını bekliyor.

Bu arada gerçekten zeka ve mizah kokan bir reklam arayanlara Ata Demirer'in yeni Turkcell reklamını tavsiye ediyorum.



Kollayın kendinizi!..

Yapay zekanın sağladığı kolaylıklar hayatımızı daha konforlu hale getirse de aynı zamanda akla hayale gelmeyecek tehdit ve tehlikeleri de içeriyor.

2025'te başımıza bela olacak 5 siber tehlike ise şöyle sıralanıyor:

1- Şifrelerimiz kırılacak: Şanghay Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sadece 372 kübitlik kuantum bilgisayarları kullanarak en yaygın çevrimiçi şifreleme yöntemini kırmanın bir yolunu bulduklarını iddia ediyor. Uzmanlar kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme yöntemlerini 2025 gibi erken bir tarihte kırabilecek kadar güçlü olabileceğini tahmin ediyor.









2- E-Mailler can yakacak: Oltalama (phishing) ve deepfake içeren e-postaları daha inandırıcı kılmak için yapay zekanın sunduğu doğal dil işleme teknolojisinden yararlanan saldırganlar, hedef kullanıcıların yüzde 60'ını kandırmayı başardı. 2025'de daha büyük bir kitle bundan etkilenecek.

3- Ticari hayat felç olabilir: IoT cihazlarının gelişimi ve işletmecilerin bulut platformuna geçmeleri yüzünden bu cihazlara yönelik siber saldırılar artacak.

4- Dijital varlıklar ve kripto paralar tehlikede: Elektronik cüzdanlara yönelik "kimlik avı" saldırıları ve akıllı kontrat açıkları, kişi ve kurumlar için ciddi mali kayıplara yol açabilir.

5- Sosyal medyaya dikkat: Meta 2025'te, derinlemesine kişiselleştirilmiş oltalama saldırıları, yapay zeka destekli sahte profiller ve deepfake videolar gibi yöntemlerin daha sık kullanılacağı tahmin ediliyor.

Görünen o ki, Zambezi nehrinde aslanlara yem olmadan su içmeye çalışan geyik tedirginliğinde bir yıl bizi bekliyor.



Dişi kamyon yazıları

Yazıya sosyal medyada rastladım. Pek hoşuma gitti, paylaşayım istedim:

Kızlar kamyon şoförü olsaydı, kasanın arkasındaki yazılar nasıl olurdu?

Yolların ustasıyım, röflenin hastasıyım.

Gaz, fren şanzıman, manikürsüz halim duman.









Bir sana hastayım, diyete girdim yastayım.

Kulağıma takarım küpe, hızıma yetişemez hiçbir züppe.

Rujum biter yollar bitmez.

Torpidoda aseton yoksa güzelim, mühim değil mazotla da silerim.



Zap'tiye

Neredeyse her hafta bir rapçi "Gençleri uyuşturucuya özendirme" iddiasıyla tutuklanıyor. Rap rap uygun adım kodese...



Ne demiş?

"Cenazemde bir tek siyasi bile istemiyorum. Gelirlerse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle. Belki birkaçını da götürürüm." (Yıldız Tilbe'nin vasiyeti)