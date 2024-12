Hadiselerin kadını Hadise bu kez de İbrahim Selim'in programında eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan neden ayrıldığını isim vermeden ama tüm "ayrıntılarıyla" anlatarak gündem oldu:

"Bir kavga yaşandı. Ben evden çıktım otele gittim. Peşimden geldi. O zamanlar laptoplar yeni çıkmıştı. Ben de telefonumu şarj ediyordum. 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de bağladım o arada lavaboya gitti. Birden bilgisayar 'Her şeyi senkron etmek ister misin?' dedi ben de 'Evet' dedim. Kendisini çekmiş aynada, çok fazla fotoğraf vardı. Hiç yakışmıyor... Ondan sonra bir performans videosu izledim. İzlemez olaydım, ondan sonra ayrıldım."









Bu yaştaki bir hanımefendiye öğüt verecek değilim ama öyle ya da böyle insanın hayatına girmiş biri hakkında bunca detayı anlatmasına ne gerek var ki? Bunu kim, niye merak etsin ki? Sevgi, aşk, sevda adı her neyse bitmiş olabilir ama geriye en azından bir saygı kırıntısı, birazcık mahremiyet kalması gerekmez mi?

Peki Sinan Akçıl bu açıklamanın ardından ne dedi?

"Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerinden laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır."

İşte olması gereken bu. Vakur, saygılı ve seviyeli bir duruş.

Neden anlaşamayıp ayrıldıklarını şimdi çok daha iyi anlıyorum.



Alparslan'ı kurtarmak boynumuzun borcu

Erzincanlı Astsubay Uzman Çavuş Ferhat Hasan Rüzgar çaresizlik içinde kamera karşısına geçip tüm Türkiye'ye SMA hastası oğlu Alparslan'ın kurtarılması için çağrıda bulundu. Dedi ki: "Şehit olarak omuzlarda taşınırken değil, şimdi sesimi duymanızı istiyorum." Alparslan'ın annesinin sözleri de en taş kalpli insanı bile harekete geçirecek kadar dokunaklıydı: "Çok insanın az parasına ihtiyacımız var. Sizlerin ekmek kırıntılarına muhtacız."

Alparslan için valilik onaylı yardım kampanyasında şimdilik ihtiyaç duyulan paranın sadece yüzde 40'ı toplanabildi.









İşte şimdi sınır boylarında bir an bile düşünmeden göğsünü kahpe kurşunlara siper eden Mehmetçik'e vefamızı gösterme zamanıdır. Geceleri karda, ayazda nöbet tutarak bizim sıcak yuvalarımızda huzur ve güven içinde uyumamızı sağlayan kahramanlarımızın evlatları her daim bize emanet. Ne olur onlara sahip çıkmak için şehit olmalarını beklemeyelim.

(Valilik onaylı kampanya hesabı: TR28 00015001 5800 7334 2562 53 Vakıfbank. Açıklama: Alparslan Zeyd Rüzgar)



Kumarbaz kime denir?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, sanal kumar oynama davranışının daha erken yaşlarda görülmeye başladığını gösteriyor. Prof. Dr. Işıl Göğcegöz bu durumun aileler için endişe kaynağı olduğuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Peki "kumarbaz" kime denir? Psikiyatride kullanılan Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı'na göre (DSM-5) 12 ay boyunca aşağıdakilerden 4 maddenin olması yeterli.

1 - Aynı hazzı alabilmek için giderek daha çok parayla kumar oynama.

2 - Kumar oynamayı bırakma ya da kontrol altına alma girişimleri sırasında sıkıntılı olma.

3 - Sonuç alınamayan kumar oynamayı kontrol etme veya bırakma çabaları.

4 - Kumar oynama üzerinde (geçmiştekini telafi, yeni kumar tasarıları v.s.) düşünüp durma. Sıkıntıyla baş etmek için kumar oynama.

5 - Kumarda kaybettiği paraları tekrar kazanma yolu olarak kumar oynama.

6 - Kumar oynadığını gizlemek için yalan söyleme.

7 - Kumar oynama sebebiyle sosyal, mesleki, ailevi ilişkilerinin bozulması.

8 - Kumar oynadığı için düştüğü maddi sıkıntı sebebiyle başkalarından borç alma.



Gaf'let kürsüsü

360 suç kaydı bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu, 361'inci yankesiciliğini yaparken Beyoğlu'nda güven timleri tarafından yakalandı ve sonra salıverildi. Başka sözüm yok.



Zap'tiye

Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın son sevgilisi Mert Demir'in eski sevgilisi Melahat Bedel ile sevgili olmuş. Magazin aşkları beynimi yakıyor vallahi...



Ne demiş?

Neler Oluyor Hayatta programından bir diyalog: Hakan Ural: Fermente Bey miydi adı? Ferda Yıldırım: Feremet Bey...