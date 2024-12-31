Peki geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılına kimler ve hangi olaylar damga vurdu? İşte bir Yakından Kumanda klasiği daha: Kafiyeli Bilanço...

YILIN UTANCI: Filistin'de katledilen çocuklardan esinlenerek üretilen kanlı bebekler, Meksika'da oyuncak olarak satışa sunuldu. Var mı daha ötesi?

YILIN KIVANCI: Suriye'nin diktatör Esad rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşması.

YILIN KAZIĞI: 1 milyon 321 bin 920 liraya satılan kaban.

YILIN YAZIĞI: Suriye'deki Sednaya zindanında aklını yitirenler.

YILIN EN YÜKSEĞE SIÇRAYANI: Alper Gezeravcı.

YILIN EN KARİZMATİK DURANI: Yusuf Dikeç.

YILIN KELİMESİ: Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez "Türkiye skimpflasyon girdabında" deyince bütün ülke arama motorlarımda bu kelimeyi aradı. (Skimpflasyon: Üreticinin, ürünün kalitesini düşürmesi.)

YILIN GİYDİRMESİ: Armağan Çağlayan sosyal medyasında "Hukuk Fakültesi mezunu değilsin ama en yüksek yargı mercii başkanısın! Çıldırırsın." diye yazdı. Bir takipçisi altına şöyle yorum yaptı: "Pop şarkıcısı değilsin ama Popstar'da jürisin! Çıldırırsın."

YILIN KIVIRMASI: Mağazada 4 yaşındaki çocuğa yumruk atan adam (!) savunmasında ne dese beğenirsiniz? "Ben onu cansız manken sandım."

YILIN SAVURMASI: CHP'li belediyelerin konser adı altında yandaş sanatçılara saçtığı milyonlar.

YILIN TUZLAMASI: Rusya'da buzlu yoldaki tuzlama aracı, uyarı işareti olarak Nusret'in fotoğrafını kullandı. "Salt" yaratıcılık olsun diye...

YILIN SALLAMASI: "Dünya üzerinde bir sevgilim yok. Andromeda Galaksi'de 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor. Şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın. Dünyaya göre yaşı 18..." (Şarkıcı Yusuf Güney'den)

YILIN SAÇMALAMASI: "Yeni yol açmak trafiği rahatlatmıyor. Ankara'da gördük, ne kadar yol açarsanız trafik o kadar tıkanıyor." (Mansur Yavaş'ın Habertürk'teki akıl almaz teorisi)

YILIN KURTARMASI: Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural "Hayatta varsa üzülmek..." diye başladığı cümlenin içinden çıkamayınca imdadına partneri Nur Tuğba Namlı yetişti: "Neye yarar üzülmek diyelim..."

YILIN KENDİNİ BİLENİ: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz: "Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu sezon, benimle birlikte 7-8 kişiyi kovmasalardı Fenerbahçe şampiyon olamazdı o sezon. Bizi kovarak çok isabetli bir karar almıştı yönetim."

YILIN KENDİNİ BİLMEZİ: CHP Lideri Özgür Özel, Bilecik'ten sonra Antalya'daki mitinginde de aynı şekilde ters köşe oldu. Özel: Erdoğan'a oy var mı? Halk: Vaaar!

YILIN AYMAZLIĞI: Aydın'ın Beşparmak köyünde 2 bin 500 yıllık taşlarla kaplı antik yola beton döktüler.

YILIN KURNAZLIĞI: Samsun'da, balkondan eve girip 59 yaşındaki komşusuna cinsel saldırıda bulunan Ramazan Kodalak ifadesinde, "Sigara içmeye balkona çıkınca 5 tane peri beni yanına çağırdı. Balkon demirlerine çıkıp aşağı atlayacağım sırada peri de beni çağırınca onun yanına gittim" demesin mi?

YILIN SEREMONİSİ: Çocuk: Ben sana düştüm ama Fenerbahçeliyim. Artık Beşiktaşlı mı oldum? Necip: Hayır, üzülme. Sen hâlâ Fenerbahçelisin. Benim elimi tuttun diye artık ben Fenerliyim... (Helal olsun sana Necip)

YILIN HAŞERE MÜCADELESİ: İskenderun'da Örümcek Adam maskesiyle bayram namazı kılan kişi, polis tarafından ters kelepçe takılarak dışarı çıkartıldı. Adamın depremzede çocuklara moral vermek için bölgeyi dolaşan bir gönüllü animatör olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.

YILIN SAVCISI: Makamına kadar gelip kendisini tehdit edenlere "Şarjörümde 16 mermi var, hepinize yeter" diyerek rest çekip Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin.

YILIN AVCISI: Bugüne kadar görev aldığı Chelsea'den 18 milyon, Real Madrid'den 17 milyon, Chelsea'den (2015): 12.5 milyon Manchester United'dan 15 milyon, Tottenham'dan 18 milyon, Roma'dan 3 milyon Euro tazminat alan Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılırsa 30 milyon Euro daha alacak.

YILIN LAFI-2

Zam yapan tuvaletçinin mazereti: "Girdi maliyetleri artınca, çıktı maliyetleri de artıyor haliyle..."

YILIN GAFI-2

Sokaktaki amcaya sordular: "Üç tane gezegen ismi sayar mısınız?" Amcamız kendisinden emindi: "Jüpiter, Venüs... Bir tane daha vardı... Hah, Anüs..."

YILIN SAFI-2

"Kocam bana iki inek alıp dikkatimi dağıttı, sonra da komşunun karısıyla kaçtı." (Sevgi hanımın Müge Anlı'daki garip isyanı)

YILIN LAFLARI - 2

Sosyal medyada bir sohbet: Nilgün@Kek: Çello ve piyano çalıyorum. Sen? Dunkof@Özgür: Bunların bizim buralarda pek piyasası yok. Ben oto teyp çalıyorum.

"Sayın müşterimiz 24171495 no'lu gönderiniz alıcıya teslim edilmiştir. Alıcı çiçeği çöpe attı. Nişanlısı elemanımızı dövdü. Bilginize. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz." (Kargo şirketinin bilgilendirmesi)

"Gezegenler bile aynı çizgiye geldiler de ben, kaynanam ve eltim bir türlü aynı çizgiye gelemedik..." (Neler Oluyor Hayatta programına gelen izleyici mesajı.)

Reklam çekimi için duvarlarına pamuk yapıştırılan peri bacasını gören vatandaş isyan etti: "Kapadokya'ya resmen pamuk tıkamışlar."

Sosyal medya üzerinden bir sohbet: Yafes: Büyükçekmece Adliyesi'ne nasıl gidebilirim? Şu anda otobüsteyim. Yarı Deli: Beylikdüzü'ne yaklaşınca şoförü bıçakla."

YILIN GAFLARI - 2

Ankara'daki yangında 5 yaşındaki çocuğun son durumunu bir komşusu şöyle anlatıyordu: "Gayet iyi, çok korktuğu için biraz tramvay geçirdi tabii..." * Password yarışmasında Enis Arıkan, takım arkadaşına yelpazeyi anlatmak için "Yellenmek" dedi. Yarışmacı Çiçek cevap verdi: "Gaz?"

İBB'nin yeni dönemdeki ilk meclis toplantısında Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstiklal Marşı'nı bilmediği ortaya çıktı: "Olmaz öyküylen kanlarımız sonra helâl, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl..."

A Haber canlı yayınından: Abdullah Ağar: "Ben kendi sesimi duyuyorum. Rejideki arkadaşlar sesi alabilirler mi?" Stüdyodaki sunucu Merve Tepe: "Tamam, halledelim, kulağınızdan duyuyorsunuz herhalde."

YILIN SAFLARI - 2

112'yi arayan bir kadın "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" dedi. (Kadına asılsız ihbar nedeniyle 1980 lira ceza kesildi.)

Memur, tapu dairesine gelen satıcı ve alıcıya "İkinizin fotoğrafı lazım" deyince gidip yan yana fotoğraf çektirerek getirmişler.

Marmaris Turgutlu köyünde 40 yıldır insanların Çağbaba Türbesi diye bilip dua ettiği mezarın bir Yunan savaşçıya ait olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün mazereti polisleri bile güldürdü: "Bana el sallıyorsunuz sandım..."



Zap'tiye

Biz 2020, 21, 22, 23, 24'ü atlatmışız. Kim korkar 2025'ten?.. Vur gelişine, boşver gerisine...