2024 gözlerimizde nem bıraktı. En çok da çocuklara ağladık, onlar için yandık. Zaten Ukrayna ve Gazze'de en büyük zararı masum çocuklar görmüştü. Bunlara bir de ülkemizde tecavüze uğrayan, vahşice örselenen, katledilen çocuklar eklenince cümleten insanlığımızdan utanır hale geldik. En yakınları tarafından katledilen 8 yaşındaki Narin, komşuları tarafından tecavüze uğrayan ve daha sonra hastanedeki yaşam savaşını kaybeden 2 buçuk yaşındaki Sıla bebek ve sapık kağıt toplayıcının tecavüzü sonrası bir mezarlıkta öldürülen 7 yaşındaki Şirin ciğerimizi yaktı, kavurdu. Tam çilemiz bitti sanırken bu kez Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan gaddar doktor ve hemşirelerin devletten günlük 8 bin lira fazla para almak için 10 yavruyu öldürdükleri ortaya çıktı.







Türk savunma sanayiinin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan saldırıda verdiğimiz 5 şehit ile beraber yılın son günlerinde meydana gelen helikopter kazasındaki 5 şehidimiz hepimizi bir kez daha yasa boğdu. Yıl biterken Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 vatan evladımızı yitirmenin acısıyla baş başa kaldık.

Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'deki ünlü Sednaya Hapishanesi'nde ortaya çıkan insanlık dışı görüntüler de vicdanları kanattı.

Özetle; bu yıl ekranlardan evlerimizin içine hep savaş, terör, kan, gözyaşı ve şiddet aktı.

Allah bir daha bizlere böylesine acı veren bir yıl göstermesin. Daha beterinden korusun.







KONSER YAĞMASI

Yılın en çok konuşulan olayları arasında CHP'li belediyelerin "konser" adı altında kendi dümen sularını takip eden yandaş sanatçılara dağıtığı "ulufe" tarzındaki paralardı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP belediyelerinin görev yaptığı her şehir ve ilçede havaya saçılan milyonlar, vatandaşın büyük tepkisine neden oldu. Devlete sigorta borcunu bile ödeyemeyen, altyapıları yerlerde sürünen, sokakları çöp dağlarından geçilmeyen, deprem için en küçük bir hazırlıkta bulunmayan, kapılarında işten atılan işçilerin gösteri yaptığı belediyeler konser başına 60, 70, 80 milyon liraları bir kalemde şarkıcıların banka hesaplarına yollayarak kendilerini seçen vatandaşlara açıkça ihanet ettiler.







KUMARBAZ ÜNLÜLER

Yılın son aylarına damga vuran olaylardan biri de aralarında pek çok ünlü ismin de bulunduğu yasadışı sanal bahis siteleriyle ilgili tutuklamalardı. Daha önce de isimleri kumar ile sıkça anılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da Malta'da katıldıkları bir organizasyonun ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Gençleri kumara teşvik etmek" suçlamasıyla gözaltına alınıp ifade verdiler. Önce bir süre ev hapsinde tutulan Erbil ve Ortaç daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Yani... "Yazı" dediler, "Tura" geldi, "Düşeş" umdular, "Hepyek" attılar, "Küheylan" diye yazdıkları at, "Eşek" çıktı...







FENOMENLERİN GERÇEK YÜZÜ

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 senesi "fenomenlerin kâbus yılı" olarak not edildi. Dilan Polat'ın, eşi Engin ve kız kardeşi Sıla ile beraber sergilediği görgüsüzlük ve şımarıklık şovları, nihayetinde bir adli kovuşturma ile noktalandı. Haklarında pek çok dava açılan Polatgiller, suçlamaların bazılarından aklansa da haklarında halen devam eden çok sayıda dava bulunuyor. Sadece şımarıklık yaparak şöhrete ulaşan bir başka fenomen familyası olan Bahar-Nihal Candan kardeşler de kara para aklama suçlamasıyla bir süre tutuklanıp daha sonra serbest kaldılar. Bu arada adı fenomen olarak anılan pek çok kişi de taciz, yasadışı bahis oynamaya ve uyuşturucu kullanmaya özendirme suçlamalarından adli kovuşturmaya tâbi tutuldu.

Özetle, 2024 yılı fenomenlerin kulağına tek bir cümle fısıldadı: "Ne oldum değil, ne olacağım demeli..."







BABALIK DAVALARI

Yılın şaşırtıcı magazin haberlerinin başında pek çok ünlü isim için açılan babalık davaları geliyordu. Özellikle Metin Akpınar'ın yıllardır herkesten sakladığı iki kızının açtığı babalık davası büyük sürpriz oldu. Akpınar'ın yıllardır kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu ile gizli gizli görüştüğü ancak yeterli ilgiyi gösterip onları nüfusuna almadığı ortaya çıkınca herkes şoke oldu.

Babalık davasıyla karşı karşıya kalan bir başka ünlü isim de gazeteci Uğur Dündar'dı. Dündar, DNA testiyle suçlamalardan kurtulsa da, kızı olduğunu ısrarla iddia eden Dilara Gülatan ise test sonuçlarının manipüle edildiği iddiasıyla gündemi meşgul etmeye devam etti. Sayelerinde DNA laboratuvarları bu yıl fazla mesai yaptı.



YILIN LAFLARI

"Zaten görmüyordum, neden gittin ki?" (Görme engelli şehit babasının cenaze töreninde söylediği ve adeta ciğerlerimize kazınan söz)

"Bir yana güllaç, diğer yana Adriana Lima'yı koysunlar, ben direkt güllaca giderim. Kadın kendinden soğur vallahi..." (Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki sözleri)

Esra Erol'da programında büyücülükle suçlanan gencin savunması ilginçti: "Ben koyu Fenerbahçeliyim. Büyücü olsam 10 yıldır şampiyon olamayan takımımı şampiyon yapardım."



YILIN GAFLARI

Survivor Ekstra'dan bir muhabbet: Murat Özarı: (Özgür' ün konuşmasını överken) Çok güzel konuştu, bip'siz. Diğerleri öyle mi? Bip'ten geçilmiyor, Sen hiç Özgür'ün bip'ini gördün mü?" Furkan Dede'den ses yok...

Dünyanın en kaba sorusuna verilen en kibar cevap: Eser Yenenler: "Ok atarken niye kekelemiyorsun?" Mete Gazoz: "Ok atarken konuşmuyorum ki!.."

Ekrem İmamoğlu iftar masasında karşısındaki gençlere desteksiz salladı: "Her akşam 60-70 eve iftara gittik..."

"D şıkkı, medyatik... Don... Ee, şey, son kararım. Bir daha cevap verirken size bakmayacağım, kafam karışıyor." (Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok etkilendiği her halinden belli olan yarışmacı Müjgan hanımın dil sürçmesi)



YILIN SAFLARI

-Hanımefendi orası sigara bırakma hattı mı? -Evet, buyurun. -Benim eve iki paket sigara bırakır mısınız? -Beyefendi siz geri zekalı mısınız? (Gerçek kayıt)

"Güvendiğim birinden elime bir fotoğraf geçti. Fotoğrafın Peygamber Efendimiz'in olduğunu söyledi, doğru mudur?" (Prof. Nihat Hatipoğlu'na gelen izleyici sorusu)

"Seda Sayan estetik konusunda beni kovboy olarak kullanıyor." (Safiye Soyman "Kobay" demeye çalışırken)

Ardahan'da şehir merkezindeki iki metrelik kar, vatandaşı bezdirmişti: "Arabamı iki saatte bulabildim. Yarım saat başkasının arabasını temizlemişim."



YILIN LAFI

"Daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz. Onlara inat..." (Saldırıdan kurtulan TUSAŞ mühendisinin kalplere kazınan sözü)



YILIN GAFI

CHP Lideri Özgür Özel "Bedelli askerliğe kaçanlara oy vermeyin" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun askerliğini bedelli olarak yaptığı ortaya çıktı.



YILIN SAFI

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru akıl uçuracak cinstendi: "Kocam boşanırsak tüm estetiklerimi silikon dudak ve popomu geri istiyor. Ne yapmalıyım?"