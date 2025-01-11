ABD'nin ünlü aktörlerinden biriydi. İsrail'in ABD destekli Gazze katliamı sürerken "Ateşkes yok, uzlaşma yok, affetmek yok, hepsini öldürün" diye demeç vermişti.

Onu son olarak CNN canlı yayınında gözyaşları içinde konuşurken izledim. Hollywood yangınında malikanesi yanmıştı. "Bir gün havuzda yüzüyorsun, ertesi gün her şeyi kaybediyorsun" diye gözyaşı döküyordu. 8 yaşındaki yeğeni elinde kumbarasıyla gelmiş, "Senin evini yeniden yapmak istiyorum" demiş. Ona ağlıyordu...

Amacım; acıları, felaketleri yarıştırmak. birbirine tokuşturmak değil elbette. James Woods'un evi yandığı için sevinecek de değilim. Ama eğer empati yeteneğin yoksa, Allah bir şekilde sana bunu öğretir.

Sen sadece yanan evine ağlıyorsun. İyi biliyorum ki, birikimin kısa sürede yenisini satın almaya yeter. Ama Gazze'deki insanlar sadece evlerini kaybetmediler. O evlerin içinde cayır cayır yandılar. Çocuklar annelerinin kucağındayken küle döndüler. "Evin yanması" ile "ocağına ateş düşmesi" aynı şey değildir James efendi. Eğer inancın varsa, Allah'ın bunu sana en acı şekilde öğrettiğini umuyorum.

Bir de su bulamadıkları için yangınlara kadın çantasına çeşmeden doldurdukları suyla müdahale eden anlı şanlı ABD'nin itfaiyecileri ilişti gözüme. Trump bile "Los Angeles'ın yangın musluklarından su akmamasına inanamıyorum" dedi. Ama kimse de çıkıp bizdeki gibi devleti yerden yere vurarak aciz göstermeye, koca bir ulusu rencide edecek şekilde uluslararası imdat çağrıları yapmaya kalkmadı. Alın işte süper güç ABD bile onca uçağa, araca, paraya rağmen koca bir kenti yanmaktan kurtaramıyor.

72 milletten göçmenin kurduğu ABD'nin "yekpare millet olma" konusunda ortaya koyduğu bu tavrı gıpta ederek izliyorum doğrusu...



Kandil gecesine yakışmadı

Kadim okurlarımdan sevgili dostum Hakan Eracun, Kanal D'nin mevlit yayınını eleştirmiş:

"Abi selam, kandil gecesi mevlit dinliyorum, Kanal D'den internet üzerinden. Tam dua kısmına geldik, mevlit bitti. Dua devam ederken 'tak' bir reklam... 15 saniye... Bu olur mu abicim? Vahşi kapitalist sistem, inancımızın tam orta yerinde reklam cingiliyle yer alıyorsa vay halimize.

Beştepe Camii'nden mevlit yayını bitti, hop İnci Taneleri'nde pavyon sahneleri... Kandil bu gece, daha ne diyeyim?"



Haftanın şiiri

UNUTMA ÖLÜM DE VAR

Kanma dünya malına

Azı karar çoğu zarar

Sevgi bırak ardında

Unutma ölüm de var



Yasını tutar sanma

Ne arkadaş ne de yar

Sen vefaya aldanma

Unutma ölüm de var



Sonsuz sanma dünyayı

Süleyman'a bile dar

Aklında tut Mevla'yı

Unutma ölüm de var



Arifi divane değil

Ettiği söz manidar

Hakikate sen de eğil

Unutma ölüm de var

Aşık Arifî - 2024



Gaf kürsüsü

Siyah Kalp dizisindeki hata, okurumuz Emrah Refik Orkun'un gözünden kaçmamış: Dizideki emniyet biriminin levhasında "İlçe Emniyet Genel Müdürlüğü" yazıyordu.

Zap'tiye

Yılın ilk bebeği her zaman haberlere konu olurken, yılın son bebeği neden kimsenin umurunda değil?

Ne demiş?

Değerli dostum Muharrem Akduman, Aleyna Tilki ile muhabir arasındaki diyaloğu not etmiş: Muhabir: Aşık mısınız? Aleyna: Evet aşığım. Muhabir: Kime? Aleyna: Nehirlere... Göllere...