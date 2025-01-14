Evet, bana göre Melekler Şehri'nin ismi artık Lost (Kayıp) Angeles oldu. Büyü filmi gala yangınından son anda kurtulmuş bir kazazede olarak bu gibi olaylarda ağzımdan hep aynı dua dökülür: "Allah kimseyi ateşle imtihan etmesin."

Küle dönen Lost Angeles'ta bizim ünlülerin bu kadar malı mülkü olması da şaşırtıcı. Şehir 82'inci vilayetimize dönmüş adeta.

Önce Turabi'nin villasının yandığını öğrendik. Sonra da ünlülerin Lost Angeles'taki mal beyanı ile karşılaştık: İşte tam liste: (Kaynak: T24)

Serenay Sarıkaya: Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fiyata Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı.

Çağatay Ulusoy: Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açmış ve ev sahibi olmuştu.

Tolgahan Sayışman: Sayışman, 2015 yılında 430 bin dolar karşılığında Hermosa Beach'te ev alarak emlak yatırımına yönelmişti.

Ali Koç: Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da 2020 yılında 14,5 milyon dolara süper lüks bir malikaneye sahip olmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Ünlü çift 2015 yılında satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat: Kenan Doğulu ve Beren Saat de 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara Los Angeles'tan bir ev satın almıştı.

Adnan - Metin Şen: Eski Fenerbahçe başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen ve kardeşi Metin Şen'in de orada mülkleri olduğu biliniyor.

Eminim mal varlıklarının bilinmesini istemediği için Lost Angeles'ta yanan malikanelerinin ardından gizli gizli gözyaşı döküp acısını içine gömen pek çok sanatçı, iş adamı ve mafya babası vardır...



Yılın röportajı İbo'dan

İbrahim Tatlıses yılların başkent yazarlarını, Cumhurbaşkanlığı muhabirlerini atlatıp yılın röportajının altına imza attı.

Urfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı sahneyi paylaşırken kimsenin soramadığı, sorsa da cevap alamadığı herkesin aklındaki o soruyu ansızın soruverdi: "Önümüzdeki dönem var mısınız, yok musunuz, onu söyleyin..."

Ama karşısında da yılların tecrübeli siyasetçisi vardı ve faka basmadı. Tüm hazırcevaplığı ile Tatlıses'e "Sen varsan ben de varım" dedi. Ancak bu cevap bile Türkiye'nin gündemini değiştirmeye yetti. Ana muhalefet dahi bu açıklamaya karşı hemen "vaziyet alma" telaşına düştü. Basın kuruluşlarından henüz jürilerinde yer almam için bir teklif gelmedi. Ama eğer gelirse Yılın Röportajı dalında benim oyum İbo'ya gider.



"Zeytin" ismi oldu mu?

Hayvan kaçakçılarının kurbanı olup havaalanında bir kutunun içinde ölmek üzereyken bulunan goril yavrusuna uzun süre isim arandı. Tarım ve Orman Bakanlığı gelen isim önerilerinden dört tanesini seçip yeniden oylamaya sundu: Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin. Sonunda yüzde 30 oranıyla Zeytin ismi seçildi. Ne yalan söyleyeyim, isimler bana pek sıradan geldi.

Hele seçilen Zeytin ismi, büyüdüğünde 150 kilo gelecek bir goril için fazla nahif kaldı. Mesela King Kong'dan yola çıkıp King desek? Ama ilk yerli ve milli gorilimize pek yaraşmaz. Aynı nedenden ötürü Yeti de olmaz. İvedik desek, muhtemelen Şahan Gökbakar ile telif krizi ortaya çıkar. Yaşadığı dramatik olaylar dizisine atıfla Mazlum adını versek, bu sefer de her gördüğümüzde hüzne kapılırız. Sinemamızın en komik karakteri Şaban olsa bu kez de gerçek Şaban'ları rencide ederiz. Öf, içinden çıkamadım vallahi... Keşke memleketin en büyük derdi gorile isim bulmak olsaydı...



Gaf kürsüsü

Değerli okurum Muharrem Akduman, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Karagümrük - Ç. Rize maçında sıcaklık 13 dereceyi gösterirken su molası veren hakemin Alaskalı olup olmadığını merak etmiş. (!)

Zap'tiye

Bu aralar magazin dünyasında en moda hava atma şekli: "Ay şekerim, Hollywood yangını benim eve 10 metre kala durmuş..."

Ne demiş?

"Hollywood yangınında Turabi'nin de evi yanmış. Survivor'a katılınca Los Angeles'ta ev alınabiliyor mu yahu? Şu Survivor'ın veteranlar bölümü olsa da biz de katılsak..." (İbrahim Sadri'nin atv'deki sözleri)