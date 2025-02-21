Allah kimseyi Ukrayna Lideri Zelenski'nin durumunda bırakmasın. Batı'nın dolduruşuna gelip Rusya ile savaşa tutuştu ama iyot gibi ortada bırakıldı. Ya yeniden Putin'in boyunduruğu altına girecek ya da ABD'nin yeni sömürgesi olacak. Trump, "Biz sana 350 milyar dolar yardımda bulunduk. Bunun karşılığında ülkendeki değerli madenleri bizim emrinize vereceksin" diye racon kesmeye başladı bile. Öbür tarafta Putin, Zelenski'nin üç yıldır başına ördüğü çorabın intikamını almak için gün sayıyor. Yani tam bir "Kırk katır mı, kırk satır mı?" durumu...

Aynı olay 1. Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın başına gelmişti. Versailles Anlaşması ile mağlup Almanya, altından kalkamayacağı bir tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Ekonomisi dibe vuran, insanları açlığa mahkum edilen Almanlar ister istemez Hitler'in eteğine sarılmış, dünya yeni bir felakete yani 2. Dünya Savaşı'na sürüklenmişti.

Böylesine bir tecrübe yaşanmışken, Ukrayna'yı yokluğa mahkum etmek sadece yeni bir Hitler yaratmaya yarar. Bu nedenle hazır geri dönüş yolları açıkken tarihe not düşeyim istedim...



Adına stat yapılacak son oyuncular

Kısır çekişmeler, şike ve entrika iddiaları ile mahvettiğimiz futbolumuzun kalite olarak da küme düştüğünün farkında mısınız? Hele hafta sonları İngiliz ve Alman liglerini izledikten sonra bizim maçları seyretmek zorunda kalmak beni çok sevdiğim futbolumuzdan iyice soğuttu.

Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş... Bana göre isimlerine stat yaptırılan son futbolcular olarak kaldılar. Şu anda bana bu şerefe nail olabilecek bir tek Türk futbolcusu gösterebilir misiniz? Ya da Rıdvan Dilmen gibi sadece onu izlemek için bilet alınabilecek tek bir oyuncu?

Kulüplerimiz tüm yatırımlarını yurtdışından yaşı geçkin futbolcu getirmeye harcıyorlar. Sadece ara transferde 4 büyük kulübümüzün yabancılara harcadığı para 487 milyon dolar. Diğer kulüpleri de katarsanız, bu savurganlık 750 milyon doları bulur.

Peki bu kadar büyük bir hovardalığı yapacak kadar zengin miyiz?

Benim cevabım hayır.



Bu forma olmamış

Fenerbahçe'nin forma sponsoru, durup dururken sezon ortasında yeni formayı tanıttı. Buna neden ihtiyaç duyulduğunu anlamadığım gibi, dizaynını ve renk seçimlerini de hiç beğenmedim.

Bir kere formanın önüne işlenen kanarya motifi, o görkemli kanatlarıyla daha ziyade kartalı andırıyor. Fener eliyle Beşiktaş reklamı yani... İddia ediyorum, benim küçücük kızım bundan çok daha iyisini çizer.

Fenerbahçe taraftarı büyük ihtimalle forma sponsorunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceği tarihi iple çekiyordur.



Gaf kürsüsü

A Haber sunucusu Cansın Helvacı, kardan adamın üzerine çıkan çocuk için endişelenince muhabir arkadaşını uyardı: "O arkadaki fırlamayı kardan adamın üzerinden sana zahmet bir indir. Allah korusun, bir yerine bir şey olmasın."



Zap'tiye

Dede 88 yaşında emekli, oğlu 66 yaşında emekli, torun 44 yaşında, o da emekli. Dünyada üç nesle birden aynı anda emekli maaşı ödeyen başka ülke yok. Allah devletimize zeval vermesin. (Sosyal medyadan)

Ne demiş?

Akıl hastanesinde yatan adama sordular: "Sence zaman nedir?" Cevabı akıl uçuracak cinstendi: "Zaman, ölümü hak etmek için Allah'ın tanıdığı süredir."