Organizasyon, AK Parti'nin işi. Son kongrede bu bir kez daha kanıtlandı.

Salon seçimi de, dekor ve süslemeler de, ses ve müzik sistemi de tek kelime ile mükemmeldi, ihtişamlıydı, görkemliydi, etkileyiciydi ama yapılan her şey fonksiyonel ve bir amaca hizmet edecek tarzdaydı.

Organizasyon dedim ya; tüm katılımcı delegeler tek tek, isim isim kayıt altına alınmış, konfirme edilmiş, büyük bir düzen ve nizam içinde salondaki yerlerini almışlardı. İçeride 15, salonun dışında ise Ankara'nın -9 hissettiren soğuğuna rağmen 60 bin kişi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her kongrede olduğu gibi dışarıdakileri de özel bir konuşmayla selamlayıp bu fedakarlığın karşılığını vermeyi ihmal etmedi.

Kalabalıkları kusursuz hitabet yeteneği ile coşturmak, tek yürek haline getirmek de zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işiydi. O da her zaman olduğu gibi "gereğini" yaptı tabii.

Kongrenin bir başka yıldızı ise sanatçı ve milletvekili Yücel Arzen'di. Kongre için özel olarak bestelediği iki enfes şarkı ve onları harika seslendiren orkestrası ile kongrenin atmosferini zirveye taşıdı. İki güzel eser, Erdoğan'ın konuşmalarından alıntılar ve son derece etkileyici görsellerle birleşince ortaya seyrine doyum olmayan bir "resital" çıktı.

Bazılarının kongresinden çıkar sadece şaibe...

Keşke dönüp baksalar biraz da Tayyip'e...



Yeni dizi yine tecavüz

Senaristlerin tecavüz sahnesi merakı bitmek bilmiyor. Bu kez de Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'daki tecavüz sahnesi izleyicilerden tepki gördü. "Şimdi sen benim karım olacaksın" diyerek Münevver'e saldıran ve giysilerini çıkaran Adar yüzünden ailece dizi izlemek için ekran başına geçen seyirciler büyük rahatsızlık yaşarken, tepkilerini şu mesajlarla dile getirdiler:

"Her dizi aynı rezillik, bıktık", "İlayda (Alişen) cidden bu diziyi mi seçtin?", "Rol bile olsa tecavüzün ne kadar travmatik bir şey olduğunu anlayamadılar. Senaristlerin kadını da erkeği de tecavüz meraklısı. Bitmedi şu hevesleri", "İğrençlik üstüne iğrençlik..."



Arabaları da tuzladılar

Karlı günlerin en ilginç görüntülerinden biri de Şişli'den geldi. Bir vatandaş, belediye ekiplerinin, park etmiş araçların üzerine kürek kürek tuz attıkları anları kaydetti.

Evet, yolda tuz dökecek kar olmayınca belediye görevlileri araçların üzerindeki karlara tuz atarak "Bari mesaiyi boşa geçirmeyelim" demiş olmalılar. Ancak tuz, araçların baş düşmanıdır. Boyayı eritir ve savunmasız kalan sacı çürütür. Yani araç sahipleri, ilgili belediyeye dava açsalar, çatır çatır tazminat kazanırlar.



Kanatçı Donald Trump

Ukrayna lideri Zelenski'yi "Orta sınıf bir komedyen" diye aşağılamaya kalkan Donald Trump'ın 2004 yılında bir tavuk kanat restoranı için rol aldığı televizyon reklamı 20 yıl sonra yeniden gündeme taşındı.

Trump, tavuk kostümü giymiş dansçılar arasında "New Jersey'de en iyi tavuk kanadını ben yaparım" diye çığlıklar attığı görüntüleriyle iyice madara oldu. Jelenski'yi hiç sahnede izlemememe rağmen tek başına stand-up yapmanın büyük zeka ve yetenek gerektirdiğini iyi bilirim. Bu nedenle "komedyenlik" zor zanaattır. Ama Trump gibi "gülünç" olmak için bunların ikisine de gerek yoktur.



Şeref kürsüsü

Yalova'da yaşayan Selma Özmen (65) ve Sabahat Bağdat (74) sınır boylarındaki askerlerimiz için 81 adet bere örerek hem Mehmetçikleri hem de bizim yüreğimizi ısıttılar.

Zap'tiye

İstanbul'u yiyorum, gözlerim kapalı...

Ne demiş?

Oyuncu Bülent Şakrak, hakkında sürekli aşk haberi yapan magazin muhabirlerine sitem etti: "47 yaşımda, 1.69 boyumla beni playboy yaptınız yahu..."