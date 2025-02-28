Nursel Ergin'i yıllar öncesinden tanır ve çok takdir ederim. Ekranda kendine has ışığı olan, sahici ve samimi bir sunucudur. Ama ne yalan söyleyeyim, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile boğuşup sonunda o lanet hastalığı yendiğini bilmiyordum.

Sevgili Nursel, 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'de Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Atv'yi ailesi olarak gördüğünü söyleyen sempatik sunucu, en büyük hayalinin gündüz kuşağında Müge Anlı ile Esra Erol'un arasında yer almak ve onların gücüyle güçlenmek olduğunu belirterek "Allah bu duamı kabul ettiği için Atv'nin Programlar Koordinatörü Mehmet Çam'dan gelen telefonla en büyük hayalime kavuştum" dedi.

Mutfak Bahane'de gelin ve kaynanalar yemek yapıyor, eşler ise tabağa puan veriyor. Program, yemek tekniklerinin yanında hayattan gerçek kesitlerin yer aldığı insan hikayeleri de barındırıyor.

Ben en iyi rehabilitasyonun "iş" olduğunu bilenlerdenim. Görün bakın sevgili Nursel nekâhat dönemini kameralar önünde nasıl gün be gün kolaylıkla atlatacak.



Bu şarlatanlara inanmayın!

Göz göre göre halkın sağlığıyla oynuyorlar. Sosyal medya, para kazanmak uğruna insanların sağlıkla ilgili zaaflarını paraya çevirmek için dört takla atan sahtekarların oyun alanına döndü.

Son olarak yapay zeka ile Canan Karatay'ı sanki bir ilacı övüyormuş gibi konuşturan halk düşmanları, kerameti kendinden menkul, sözde bel fıtığını ve omurga eğriliklerini bile düzelten (!) bu kremi pazarlarken ünlü sanatçıları da kirli amaçlarına alet etmekten geri durmuyorlar. Efendim, Muazzez Ersoy da bel ağrısı yüzünden neredeyse evinden çıkamaz hale gelmiş de, sözde Canan Karatay'ın tavsiyesine uyup bu ilacı kullanarak ayağa kalkmış da, mış mış...

Bu iş artık iyice rayından çıktı. İnternet üzerinden yapılan sahtekarlıklara artık öyle ibretlik cezalar verilmeli ki, bir daha insanların hayatıyla oynamayı akıllarından bile geçiremesinler.



Penguenlerin pamuk dedesi

Avustralya'daki bir huzurevinde yaşayan 109 yaşındaki Alfred Date (Alfie), yaralı, küçük penguenlere kazaklar örüyor...

Alfie'nin kazak ve süveter örme konusunda marifetli olduğunu bilen iki hemşire, 2013'te ilginç bir teklif sundu. Hemşirelerin tedariğini sağladığı yünlerle Alfie, 80 yıllık örgü tecrübesini ortaya koydu ve yaklaşık 32 bin penguenin yaşadığı bölgede yaralı hayvanlara yardım etmeye başladı.

Kalın yün ipi kullanarak ördüğü süveterlerle Phillip Adası'nda bulunan küçük türdeki penguenleri giydiren Alfie, işi hakkında ise, "Hayatla güzel geçinmek için iyi bir yöntem" yorumunu yaptı.



Gaf'let kürsüsü

Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşımda yapay zeka marifetiyle kendini ve Netanyahu'yı Gazze'de tatil yaparken gösterdi. Videoda Trump dansözle dans ederken, Elon Musk da etrafa para saçtı.

Zap'tiye

FETÖ sonunda döner işine de Maydonoz oldu ama yakalandı. Eee, keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner...

Ne demiş?

26 Şubat'ta okuldan dönen kızımı öpüp, kutladım. "Hayırdır baba?" dedi. "Bugün Antep fıstığı günüymüş kızım" dedim. Hâlâ bakışıyoruz...